Habla “La Coyote”: guatemalteca se reinventa tras años de contrabando de migrantes

Carmen Suárez, una mujer de Guatemala, contó en Hoy Día cómo por años se dedicó al contrabando de personas hacia territorio de Estados Unidos.

Suárez narró que tuvo una niñez difícil ya que desde los cinco años sufrió de abuso sexuales por parte de su padrastro, quien tras la muerte de su madre la obligó a casarse con él. Poco después quedó a cargo de dos hijos de esa relación y de cuatro hermanas, por lo que la presión económica era permanente.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Mientras trabajaba como taxista conoció la ruta de entrada de los migrantes a Estados Unidos y comenzó a llevar centroamericanos al lado norte de la frontera. Ella estima que en 8 años de contrabando de migrantes cruzó a más de 600 personas.

“Estás con los de la última letra”

Si bien el contrabando le dio un resurgir económico, Carmen no esperaba que ese mismo dinero se iría para pagar su rescate tras caer en manos de Los Zetas en Matamoros, México.

“Un día me tapan la cara, me secuestran y me despierto en un cuarto oscuro, les pregunto donde estoy y me dicen ‘estás con los de la última letra’. Fue un tiempo de reflexión”, recuerda.

Tras esa experiencia, decidió dejar de trabajar como Coyote. “Reconozco que lo que hacía era malo, que no era nada que aplaudirse pero yo lo hacía para proveer a mi casa. Entendí que era dinero mal habido, que eso no lo debía hacer y que hacía mal. Pero al entender De Dios, una nueva vida empieza”, acota.

Actualmente tiene una cadena de restaurantes, que de sustento a más de 300 familias, y aconseja a quienes quieren cruzar de forma ilegal que se abstengan.

“No lo hagan, no hay nada que hace que valga la pena dejar a la familia y arriesgar la vida”, dice.

Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo