EEUU y Cuba se reunirán para discutir el éxodo masivo desde la isla

WASHINGTON DC - Funcionarios estadounidenses y cubanos planean reunirse en La Habana el martes para discutir asuntos de migración, la última de una serie de conversaciones entre los dos gobiernos, que se produce en medio de uno de los éxodos más grandes de la isla en décadas.

El Departamento de Estado norteamericano confirmó el lunes la nueva reunión a The Associated Press. Aunque la dependencia no ofreció detalles sobre qué se discutiría, señaló que las negociaciones eran rutinarias y representaban la continuación de casi 30 años de diálogo con Cuba en cuestiones de migración como países vecinos. Las pláticas se limitarán a la migración, indicó la agencia.

Las autoridades estadounidenses hicieron casi 221,000 detenciones de cubanos en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre, lo que representa un aumento del 471% respecto al año anterior, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Los cubanos sustituyeron en octubre a los venezolanos como la segunda nacionalidad más numerosa después de los mexicanos. Eso amplía la fuga más grande de la isla caribeña a EEUU desde el éxodo del Mariel en 1980, según cifras publicadas el lunes por la noche. Los cubanos fueron detenidos en 28,848 ocasiones, un 10% más que en septiembre.

La emigración masiva de Cuba se ha visto impulsada por una compleja mezcla de crisis económica y política exacerbadas por una crisis energética y una devastación causada por el paso del huracán Ian a finales de septiembre.

El miércoles de la semana pasada, funcionarios del Departamento de Estado viajaron a Cuba para discutir la expansión de los servicios consulares y de visados con funcionarios cubanos. Esos servicios fueron cerrados anteriormente luego de una serie de incidentes de salud en 2017.

El gobierno de Biden también anunció que el procesamiento de visas se reanudaría en enero.

La reunión del martes representa un descongelamiento lento de una relación que siempre ha sido tensa, pero que ha sido particularmente ríspida desde que el expresidente Donald Trump endureció las sanciones estadounidenses contra la isla.

Un funcionario estadounidense que habló con la AP bajo condición de anonimato dijo que Cuba ha acordado recibir un vuelo de migrantes cubanos deportados por EEUU. Sería el primer vuelo desde el inicio de la pandemia de coronavirus, lo que podría ofrecer a las autoridades estadounidenses una herramienta para disuadir a los cubanos que cruzan la frontera.

Las autoridades estadounidenses, señaló el funcionario, esperan lograr avances en las pláticas en La Habana, ya que no se avizora en el horizonte un final para el éxodo de la isla.