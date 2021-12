Hombres hallados con manos y pies atados al parecer recibieron disparos en cabeza

Dos cadáveres con las manos y pies atados al igual que con "tape" en la boca fueron hallados poco después del mediodía del miércoles 29 de diciembre luego de que las autoridades del Condado Cameron recibieran una llamada telefónica denunciando lo que se pensó inicialmente se trataba de dos personas durmiendo o desmayadas a la orilla de una carretera.

Sin embargo, tremenda sorpresa se llevaron los policías cuando llegaron al lugar y se percataron de que estaban ante la escena de un crimen en el área de Loma Alta Lake, muy cerca de la Ciudad de Brownsville. Hasta el lugar llegó el alguacil Eric Garza, quien compartió con Telemundo 40 detalles del macabro hallazgo.

"Entró la llamada a la 1:30 de la tarde. Una persona estaba por la calle. Vio a dos individuos a un lado de la calle. El señor pensaba que estaban dormidos y habló al Departamento (de la Policía)", explicó Garza.

Uno de los hombres encontrado sin vida en el lugar tiene alrededor de 30 años mientras que la edad del otro está entre 18 y 25 años. Se cree que los cuerpos no llevaban mucho tiempo en el lugar debido a que no mostraban la rigidez característica de un cadáver que lleva mucho tiempo de muerto. Pero es no es todo, ya que Garza opina que estas dos muertes podrían estar relacionadas al crimen organizado.

Por su parte, la jueza de paz Mary Esther Sorola, también explicó que al parecer los hombres recibieron balazos en la cabeza.

Sin embargo, para tener certeza de qué ocurrió habrá que esperar ya que la investigación no ha concluido y por supuesto la autopsia determinará al final la causa de muerte de ambos hombres.

Curiosamente se mencionó que la noche del martes en el Condado Cameron se registró una balacera pero hasta el momento no se ha establecido una conexión directa entre las muertes y las detonaciones.

Además, como medida cautelar, se avisó al consulado mexicano sobre el incidente por si les reportan personas desaparecidas en el área.

Al momento no se ha establecido si las personas fueron ejecutadas en otro lugar y arrojadas ahí o por el contrario, asesinadas a orilla de dicha carretera.