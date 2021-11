Con la reciente reapertura de viajes no esenciales para los no ciudadanos que estén completamente vacunados contra el Covid-19, la Oficina de Operaciones Aduaneras (OFO, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EE.UU. en el Puerto de Entrada de Brownsville recomienda a los viajeros a planificar con anticipación, solicitar permisos de viaje I-94 en línea y utilizar los Carriles Ready Lane mientras CBP se prepara para implementar medidas que facilitarán el tráfico durante el Día de Acción de Gracias y el Viernes Negro, se informó en un comunicado de prensa.

“Después de más de un año y medio de restricciones de viaje, ahora que los viajes no esenciales se han reanudado para los no ciudadanos completamente vacunados, CBP desea dar la bienvenida a nuestros viajeros y avisarles que estamos listos para procesar volúmenes significativos de tráfico transfronterizo tanto para el día feriado de Acción de Gracias y el período de compras del Viernes Negro en el Puerto de Entrada de Brownsville,” dijo Tater Ortiz, director del Puerto de Entrada de Brownsville. "Agradecemos al público viajero por ser proactivo, paciente y les recomendamos encarecidamente que aprovechen las medidas de facilitación, como presentar y pagar por adelantado sus solicitudes de permisos de turista electrónicamente a través de la aplicación móvil CBP One ™ y utilizar nuestros carriles Ready Lane", agregó el funcionario.

El puerto de entrada de Brownsville recomienda a los viajeros que soliciten sus permisos de turista en línea a través de la aplicación móvil CBP One, disponible en Google Play, Apple App Store o a través del sitio de internet http://i94.cbp.dhs.gov. Los viajeros recibirán un I-94 provisional después de someter su solicitud y pago en línea. Para finalizar el proceso I-94, los viajeros deben presentarse en un puerto de entrada dentro de los siete días de su solicitud para ser entrevistados por un oficial de CBP, someter escaneos biométricos y tomar la foto. El Puerto de Entrada de Brownsville extenderá los privilegios de primeros en fila a los viajeros que presenten sus solicitudes I-94 electrónicamente y presenten su recibo de permiso I-94 provisional.

CBP One es una aplicación móvil que sirve como portal único para una variedad de servicios de CBP. A través de una serie de preguntas guiadas, la aplicación dirigirá a cada usuario a los servicios adecuados en función de sus necesidades. La función de entrada I-94 permite a los viajeros solicitar una I-94 provisional antes de llegar a un cruce fronterizo terrestre. Los viajeros que soliciten su I-94 con anticipación experimentarán tiempos de procesamiento más rápidos para acelerar la entrada. Los viajeros también pueden acceder rápidamente a su I-94 actual para ver información crítica, como cuánto tiempo pueden permanecer en los EE. UU. y usarla como prueba del estado de visitante una vez que se encuentren en los Estados Unidos.

Los viajeros deben descargar la aplicación gratuita CBP One en su dispositivo inteligente habilitado para la web. Tenga en cuenta que se requiere una cuenta de login.gov gratuita para usar CBP One. Después de abrir la aplicación CBP One ™, toque "Iniciar sesión con Login.gov".

Los viajeros que no tengan una cuenta de login.gov deben "crear una cuenta" y seguir las instrucciones. Los que ya tienen una cuenta de login.gov deben iniciar sesión en su cuenta existente y serán redirigidos de nuevo a CBP One. Después de iniciar sesión los usuarios pueden acceder a los diferentes servicios

CBP recuerda a los viajeros que a partir del 8 de noviembre los ciudadanos extranjeros que hayan sido completamente vacunados contra Covid-19 y tengan la documentación adecuada podrán ingresar a Estados Unidos a través de puertos de entrada terrestres y terminales de ferry para viajes no esenciales como turismo. Estos viajeros deben estar preparados para proporcionar prueba de su vacuna contra el Covid-19, como se describe en el sitio web de los Centros para el Control de Enfermedades, atestiguar verbalmente el motivo del viaje y su estado de vacunación durante una inspección fronteriza.