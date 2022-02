Distritos Escolares anuncian cambios de horario por frente frío en el Valle del Río Grande

Nuevamente las bajas temperaturas obligan a los distritos escolares a tomar medidas para enfrentar de forma segura el frío, la lluvia y los fuertes vientos pronosticados para el Valle del Río Grande. La sensación térmica se espera llegue al rango entre los 30 y los 20 grados Fahrenheit las noches del jueves, viernes y sábado.

A continuación les presentamos los distritos escolares o esculas que han modificado sus horarios de clases debido a las inclemencias del tiempo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Rio Grande City Grulla ISD

Debido a las inclemencias del tiempo el inicio de clases se ha modificado. La escuela elemental inicia a las 8:30 am y los autobuces comienzan a las 7:30 am. La escuela intermedia comienza a las 9:00 am y los autobuses a las 8:00 am. La secundaria inicia a las 9:45 am y los autobuses a las 8:45 am. A los estudiantes también se les permitirá usar "warm ups" jueves y el viernes.

Vanguard Academy

Todas las escuelas y oficinas de Vanguard Academy estarán cerradas el viernes 4 de febrero. Las clases se reanudarán el lunes 7 de febrero.

Esté atento a las redes sociales y el sitio web del distrito, así como a Telemundo 40 para obtener la información más reciente.

Mission

Las escuelas y oficinas de Mission CISD estarán cerradas el viernes 4 de febrero de 2022. Los estudiantes no necesitarán recuperar este día perdido. El viernes sí será un día laboral para los empleados del distrito. Las asignaciones de trabajo serán comunicadas a los empleados por sus respectivos supervisores.

La Joya ISD

El comienzo de clases fue retrasado. La escuela elemental comienza a las 9:00 am y el autobús a las 8:00 am. La escuela intermedia comienza a las 9:45 am y el autobús a las 8:45 am. La escuela secundaria comienza a las 10:00 am y el autobus a las 9:15 am.

Las actividades deportivas al aire libre pautadas para el 4 de febrero fueron canceladas.

Santa Rosa ISD

El inicio de clases fue retrasado. La hora de recogida del autobús será a las 8:45 am, la hora de entrada de los empleados será a las 9:30 am y las clases comenzarán a las 10 am. El servicio de desayuno se suspendió el viernes .