Greg Abbott afirma carteles usan TikTok para reclutar a personas para tráfico humano

El gobernador Greg Abbott visitó nuevamente el Valle del Río Grande y en esta ocasión se hizo acompañar por el fiscal general de Texas, Ken Paxton y por el director del Departamento de Seguridad Pública, Steve McCraw, para hablar en Weslaco, Texas, sobre la seguridad fronteriza, el aumento en el tráfico de fentanilo y el uso de TikTok por parte de los carteles para reclutar personas a ambos lados de la frontera.

Al inicio de la conferencia, Paxton no perdió tiempo para atacar la gestión del presidente Joe Biden y su adminisitración demócrata en torno al tema de migración y la frontera. "Es mucho lo que está ocurriendo. Hace un año atrás las cosas eran muy diferentes bajo la administración de Donald Trump", dijo Paxton. "Pienso que la migración de indocumentados ha aumentado más de un 300%, las sobredosis de drogas un 30%", agregó el funcionario.

Por su parte Abbott aseguró que "a Joe Biden no le importa que el fentanilo invada a las comunidades... El no está haciendo nada con este problema", agregó el veterano político que busca revalidar por tercera ocasión como gobernador y se encuentra en plena campaña política. "No le importa que las personas están muriendo", dijo para dramatizar lo que él entiende está ocurriendo con esta droga.

En cuanto al tema de TikTok, el Gobernador de Texas dijo que carteles en México lo están usando para reclutar traficantes de humanos en San Antonio, Houston y otras ciudades del estado y eso debe terminar. Además, Abbott mencionó que una opción podría ser radicar el recurso legal de un injunction para ponerle fin a esta situación.

En el encuentro, que se desarrolló en la sede del Departamento de Seguridad Pública ubicada en el 2525 del Bulevar Internacional Norte, en Weslaco, también participaron fiscales generales de todo el país.

Entre ellos estaba: Treg Taylor, fiscal general de Alaska; Leslie Rutledge, fiscal general de Arkansas; Ashley Moody, procuradora general de Florida; Todd Rokita, fiscal general de Indiana; Derek Schmidt, fiscal general de Kansas; Lynn Fitch, fiscal general de Mississippi; Eric Schmitt, fiscal general de Misuri y Austin Knudsen, fiscal general de Montana.

También asistieron John O'Connor, fiscal general de Oklahoma; Jason Ravnsborg, fiscal general de Dakota del Sur; Sean Reyes, fiscal general de Utah y

Patrick Morrisey, fiscal general de Virginia Occidental.

Esta es la segunda visita de Abbott este mes al Valle del Río Grande, después de que el pasado 10 de enero el Sindicato de la Patrulla Fronteriza endosara sus aspiraciones a revalidar como gobernador de Texas en las próximas elecciones.