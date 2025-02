El zar fronterizo de Trump está “rogando” por dinero para su ofensiva contra la inmigración

WASHINGTON — El "zar fronterizo" del presidente Donald Trump, Tom Homan, y el director de presupuesto Russ Vought se reunieron con los republicanos del Senado el martes por la tarde y les pidieron que envíen a la administración más dinero para llevar a cabo sus planes de ofensiva contra la inmigración.

"Tom Homan dijo: 'Les estoy rogando por dinero'", dijo a los periodistas después el presidente del presupuesto del Senado, Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur. "Russ Vought dijo que 'nos estamos quedando sin dinero para [el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas]. Ya no podemos robar otras cuentas'".

Graham dijo que la administración Trump está pidiendo $175 mil millones adicionales para la aplicación de la ley de inmigración, incluidos agentes del ICE, camas de detención y recursos de deportación.

Ese precio ha aumentado. Antes de la investidura de Trump, los republicanos estaban discutiendo entre $80,000 y $100,000 millones para financiar la aplicación de la ley de inmigración. La semana pasada, Graham dijo que serían unos $150,000 millones. El martes, apoyó la cifra de $175,000 millones.

Graham hizo estas declaraciones mientras el Comité de Presupuesto del Senado que él preside prevé una audiencia y votación sobre una resolución presupuestaria el miércoles y el jueves para comenzar el proceso de “reconciliación” en el que los republicanos pueden aprobar la financiación sin los votos de los demócratas. También planea aprobar $150,000 millones para ampliar el gasto militar.

La medida pone al Senado en una trayectoria de colisión con la Cámara, que anunció su propio aumento para el jueves sobre un tipo diferente de resolución presupuestaria: una que también incluye una importante reforma fiscal, que los republicanos del Senado quieren abordar por separado, en otro proyecto de ley.

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes quieren aprobar toda la agenda partidaria de Trump en un solo proyecto de ley, por temor a que las partes que se dejen fuera del primer paquete no obtengan suficiente apoyo más adelante en el año, dado el estrecho margen de la Cámara de Representantes de 218-215. El Senado quiere dividirlo.

El Congreso no puede comenzar oficialmente a trabajar en el paquete hasta que tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprueben resoluciones presupuestarias idénticas.

“A mis amigos en la Cámara: estamos avanzando porque tenemos que hacerlo. Les deseo lo mejor. Quiero un ‘proyecto de ley grande y hermoso’, pero no puedo, y no volveré a Carolina del Sur y justificaré no apoyar el plan de inmigración del presidente”, dijo Graham a los periodistas. “No estamos construyendo un muro, amigos. Estamos chocando contra un muro. Necesitan el dinero, y lo necesitan ahora”.

Cabe destacar que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Louisiana, y sus aliados aún no han publicado el texto de la resolución presupuestaria mientras lucha por unificar su dividida conferencia en torno a un paquete masivo. Johnson está tratando de transmitir que su cámara está haciendo progresos en un intento de evitar ser bloqueado por los republicanos del Senado, que tienen una mayoría más amplia de 53-47.

"Daremos a conocer los detalles de eso, probablemente esta noche", dijo Johnson a los periodistas después de una reunión del Partido Republicano en la Cámara el martes. "Y estamos justo en el cronograma que necesitamos".

El representante Chip Roy, republicano por Texas, miembro del Comité de Presupuesto de la Cámara, dijo a NBC News "ya veremos" cuando se le preguntó si pueden llegar a un acuerdo para el jueves cuando está programado que se realice el marcado.

"Todavía quedan muchas variables sin respuesta", dijo.

El Caucus de Libertad de la Cámara de Representantes de extrema derecha es escéptico sobre la estrategia de un solo proyecto de ley de Johnson, y en su lugar propone su propio proceso de dos vías que aborda primero el dinero de inmigración.

"Tengo entendido que la semana pasada se quedaron sin camas de detención", dijo el representante Andy Harris, republicano por Maryland, presidente del Caucus de Libertad, en una entrevista. “Así que no vamos a poder repatriar a los criminales extranjeros ilegales que están en nuestras comunidades”.

El representante Jason Smith, republicano por Missouri, presidente del Comité de Medios y Arbitrios que redacta las leyes fiscales y un firme defensor de la estrategia de un solo proyecto de ley, dijo que el aumento del déficit para su panel en virtud de una resolución presupuestaria tendría que ser de más de $4.7 billones para lograr sus prioridades fiscales.

“Según [la Oficina de Presupuesto del Congreso], para hacer una extensión de 10 años solo de los recortes de impuestos que vencen, se necesitan más de $4,.7 billones de dólares”, dijo Smith a los periodistas, refiriéndose a la ley fiscal de Trump de 2017.

Trump se ha mantenido en gran medida al margen del enfrentamiento interno del partido sobre cómo llevar adelante su agenda, indicando una preferencia por un proyecto de ley, pero también dejando en claro que estaría bien si lo dividiera en dos.

El senador Josh Hawley, republicano por Missouri, dijo el martes que es un mensaje mixto.

“No tengo claro dónde se encuentra la Casa Blanca ahora”, dijo Hawley después de la reunión con Homan y Vought. “El presidente dice que quiere un solo proyecto de ley. No me queda claro si estos tipos quieren un solo proyecto de ley. Creo que quieren financiación”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por By Sahil Kapur, Melanie Zanona, Kate Santaliz y Frank Thorp V para nuestra cadena hermana NBC.com. Para más de NBC News entra aquí