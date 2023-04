Vivas de milagro: dos niñas caen de ventanas de edificios en casos separados

NUEVA YORK -- Una niña de 3 años está en el hospital después de sobrevivir a una caída aterradora desde la ventana del sexto piso de un complejo de apartamentos de Manhattan, mientras que una niña de 2 años se recupera de caer desde la ventana del quinto piso en Queens, el mismo día.

Las autoridades señalan que la pequeña de 3 años se cayó desde la ventana de un edificio de NYCHA el domingo por la mañana en West 26th Street en Chelsea. Ella resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital de la ciudad.

Félix Maldonado pasaba caminando y vio caer algo, pero no supo que era una niña pequeña hasta que corrió a ayudar.

“Ella aterrizó en el pasto, no aterrizó en ningún concreto ni nada por el estilo”, dijo. “Había una señora justo al lado de la menor y me habían informado que ella era la tía. Se lo hice saber, no fue su culpa, sabes que le di un abrazo, traté de calmarla”.

LA VENTANA NO TENÍA PROTECTOR

La ventana de la que cayó la niña no parecía tener un protector de ventana. Después del incidente, se pudo ver a los trabajadores de NYCHA tratando de instalar uno, pero era del tamaño incorrecto.

"Según una revisión inmediata de nuestros registros, se instalaron protectores de ventanas en todas las ventanas cuando la familia se mudó al apartamento en enero de 2023", dijo un portavoz de NYCHA.

El personal de NYCHA visitó el apartamento la semana pasada para reparaciones no relacionadas y realizó una inspección, que encontró que todas las protecciones de las ventanas estaban en su lugar, continúa el comunicado. No está claro qué pasó con el protector guardia entre la semana pasada y el incidente del domingo.

CASO EN QUEENS

En el caso de Queens, la policía dijo que una niña de 2 años fue encontrada tirada en un área cubierta de hierba en Seagirt Boulevard con heridas indicativas de una caída.

La investigación encontró que se cayó de la ventana de un apartamento del quinto piso. Fue llevada a un hospital en condición estable. No hubo detalles sobre esas circunstancias disponibles de inmediato.

Ambas investigaciones están en curso, dijo la policía.