Video: llegan a una casa por una supuesta bomba y se topan con una pitón

CONDADO AMHERST - Las autoridades de Virginia acudieron a una vivienda por un llamado de emergencia entendiendo que se trataba de un supuesto explosivo, cuando en realidad la preocupación era una enorme serpiente.

El suceso ocurrió el jueves en una casa del condado Amherst en Virginia.

La policía local acudió a la vivienda tras entender por teléfono que había un “pipe bomb” (bomba casera) pero los residentes habían dicho “python” (víbora pitón).

Resulta que la pitón, de más de 6 pies de largo y 40 libras, pertenecía a Quentin Childs, residente de la casa donde apareció la víbora.

Childs dijo que dos días antes dejó al reptil en el bosque pensando que moriría, la serpiente no había comido ni bebido nada en tres meses.

El jueves Childs se sorprendió al ver que la pitón había vuelto a su hogar.

“Vi a los paramédicos sosteniendo a mi serpiente y me di cuenta que había vuelto después de dos días. Las víboras no hacen eso, los perros y los gatos sí encuentran el camino de vuelta a casa pero no las serpientes, esto fue muy diferente”, dijo Childs.

