Gobernador de NY en medio de acusaciones de acoso sexual: empiezan roces por investigación independiente

Lo que debes saber Al menos tres demócratas en la legislatura estatal pidieron al gobernador Andrew Cuomo que renuncie tras darse a conocer nuevas acusaciones de un presunto acoso sexual. Cuomo niega las acusaciones.

Dos exasesoras acusan a Cuomo de una presunta conducta inapropiada. Al mismo tiempo, los fiscales federales iniciaron una investigación a la administración de Cuomo sobre el manejo que tuvo con el COVID-19 en hogares de ancianos.

El gobernador Cuomo pidió a la fiscal general del estado y al juez principal del tribunal de apelaciones que seleccionen conjuntamente a un abogado privado para investigar las denuncias de acoso fuera de la supervisión de la fiscal general. La fiscal James dijo que no aceptaba la propuesta del gobernador en un tuit y pide que su oficina tenga plena autoridad sobre las investigaciones.

NUEVA YORK - Al menos tres demócratas en la legislatura estatal pidieron que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renuncie, mientras que otros exigieron una investigación "verdaderamente independiente" en relación a las nuevas denuncias publicadas en The New York Times de una exasistente del gobernador sobre un presunto acoso sexual por parte de Cuomo.

Las denuncias marcan un giro en la popularidad del gobernador Cuomo, quien hace solo unos meses fue visto como uno de los principales candidatos para el puesto de fiscal general en la administración de Biden, y fue considerado uno de los favoritos para la nominación de los demócratas para presidente en 2024.

Sin embargo, el futuro del gobernador se ve nublado debido a los últimos escándalos: primero, las acusaciones de un presunto abuso verbal y amenazas a un legislador; segundo, la investigación federal sobre cómo su administración manejó las muertes en hogares de ancianos durante el COVID-19; y, ahora, las acusaciones que afirman que fue presuntamente verbal y físicamente inapropiado con varias mujeres de su personal.

Las declaraciones salieron a última hora de la mañana del domingo, lo que indica un cambio en el alcance de la investigación. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, pidió la remisión oficial del gobernador, que es requerida por la ley estatal, para poder nombrar a un investigador independiente.

"Debe haber una investigación verdaderamente independiente para revisar a fondo estas preocupantes acusaciones contra el gobernador, y estoy lista para supervisar esa investigación y hacer cualquier cita necesaria", indica su declaración.

Sin embargo, una declaración de la oficina del gobernador, emitida con solo unos minutos de diferencia, solicitó que la fiscal y el juez principal de la Corte de Apelaciones, quien fue designado para el cargo por Cuomo, seleccionaran conjuntamente un abogado en la práctica privada y sin afiliación política para dirigir una investigación que se llevaría a cabo sin supervisión de la oficina de la fiscal general. Después de esa revisión, el abogado debe publicar un informe público, dijo el abogado especial de Cuomo.

Ante esto, la fiscal James dijo horas después en un tuit que no aceptaba la propuesta del gobernador y pide que su oficina tenga plena autoridad sobre las investigaciones. “Para aclarar, no acepto la propuesta del gobernador. La Ley Ejecutiva del estado otorga a mi oficina la autoridad para investigar este asunto una vez que el gobernador proporciona una remisión. Si bien tengo un profundo respeto por el juez principal DiFiore, soy la fiscal general y es mi responsabilidad llevar a cabo esta tarea, según la Ley Ejecutiva. El gobernador debe proporcionar esta remisión para que se pueda realizar una investigación independiente con poder de citación", dijo la fiscal.

La asambleísta Yuh-Line Niou, que representa al Barrio Chino de Manhattan, llamó a Cuomo un "manipulador, controlador, abusivo, obsesionado por el poder, depredador" y le pidió que renunciara en un tuit el sábado por la noche. Poco después, la senadora estatal Alessandra Biaggi, presidenta del comité de ética del Senado, citó un "patrón claro de abuso y manipulación por parte del gobernador" y le pidió que renunciara.

El domingo se publicaron otras declaraciones, incluida la del asambleísta Harvey Epstein, que representa partes del este de Manhattan, y también pidió la renuncia del gobernador. "Si no actuamos ahora, nos convertimos en cómplices de sus acciones", tuiteó Epstein.

Rob Ortt, el principal republicano del Senado estatal, se unió a los pedidos de renuncia de Cuomo citando la confianza pública quebrada y una demostración de "cualidades de liderazgo tóxicas".

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, agregó su voz a los pedidos de una revisión independiente y pidió a la legislatura que despoje al gobernador de sus "poderes de emergencia que anulan el control local". Añadió que "la investigación sobre la conducta sexual inapropiada debe ser dirigida por alguien totalmente independiente del gobernador, no el exsocio comercial del principal asesor del gobernador".

Al menos ocho miembros del Congreso, Jerry Nadler, Kathleen Rice, Alexandria Ocasio-Cortez, Antonio Delgado, Grace Meng, Carolyn Maloney, Nydia Velázquez e Yvette Clarke, que representan a Nueva York, han emitido declaraciones públicas exigiendo una investigación independiente. Ese llamado a una revisión externa es apoyado por el presidente Biden, dijo el domingo la secretaria de prensa Jen Psaki en CNN, donde señaló que la revisión "debería avanzar lo más rápido posible".

Múltiples candidatos a la alcaldía de la Ciudad de Nueva York, incluidos Scott Stringer y Carlos Menchaca, también pidieron la renuncia de Cuomo, mientras que otros como Andrew Yang y la abogada de derechos civiles Maya Wiley pidieron investigaciones independientes sobre el gobernador. (Al menos uno pidió un proceso de juicio político, un obstáculo menos probable dado que la condena requeriría una mayoría de dos tercios en el Senado controlado por los demócratas).

Las demandas llegaron rápidamente después de que una segundo exasesor de Cuomo presentara en la publicación de New York Times denuncias de acoso sexual contra el gobernador de Nueva York, diciendo que él le hizo "preguntas sobre su vida sexual, si era monógama en sus relaciones y si alguna vez había tenido relaciones sexuales con hombres mayores".

En la publicación de New York Times Charlotte Bennett, de 25 años y exasistente del gobernador, describió una conversación con el gobernador Cuomo donde supuestamente le hizo preguntas personales sobre su vida sexual y si se había acostado con hombres mayores, relata el artículo. La mujer dejó la oficina del gobernador en noviembre pasado, meses después del presunto acoso ocurrido durante el apogeo de la pandemia del coronavirus.

Bennett dijo que estaba sola con el gobernador en su oficina el 5 de junio cuando este le preguntó si se había acostado con un hombre mayor. Asimismo señaló que el gobernador nunca hizo un avance físico, pero sus preguntas sugerían un contacto poco profesional.

"Comprendí que el gobernador quería acostarse conmigo y me sentí terriblemente incómoda y asustada", dijo Bennett al Times. "Y me preguntaba cómo iba a salir de eso y asumí que era el final de mi trabajo".

Bennett dijo que reveló la reunión con el jefe de personal y la asesora principal de Cuomo poco después de la interacción. Dijo que no consideraba que valiera la pena llevar a cabo una investigación porque "quería seguir adelante".

La actual abogada especial y asesora principal del gobernador, Beth Garvey, confirmó el informe de Bennett sobre el incidente y su "satisfacción y reconocimiento por la forma en que se manejó". El asunto se consideró cerrado y no se tomaron más medidas. "Ms. Bennett recibió la transferencia que solicitó a un puesto en el que había expresado un interés desde hace mucho tiempo, y se le informó a fondo sobre los hechos que no incluían un reclamo de contacto físico o conducta sexual inapropiada. Fue consultada sobre la resolución y expresó su satisfacción y reconocimiento por la forma en que se manejó", dijo Garvey.

El gobernador de Nueva York, Cuomo, emitió un comunicado el sábado por la noche en el que anunció una "revisión externa completa y exhaustiva" de las últimas acusaciones, pero negó haberse sobrepasado con ella, en sus propias palabras "nunca hice avances hacia la Sra. Bennett ni tuve la intención de actuar de una manera inapropiada". El gobernador describió a Bennett en el comunicado como una "persona trabajadora y valiosa de nuestro equipo durante el COVID-19". Esa revisión sería realizada por la exjuez federal Barbara Jones sin límites en su alcance, declaró el sábado la abogada especial de Cuomo.

"Pido a todos los neoyorquinos que esperen los resultados de la revisión para que conozcan los hechos antes de cualquier juicio. No tendré más comentarios hasta que la revisión haya concluido", finalizó su declaración.

Pero esa investigación fue cuestionada casi en cuestión de horas, dado que Cuomo estaba eligiendo a su propio revisor externo.

Tanto la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, como el presidente de la asamblea, Carl Heastie, emitieron declaraciones pidiendo una "investigación verdaderamente independiente" sobre las acusaciones, y otra senadora estatal, Liz Krueger, dijo que Jones "no era una opción aceptable" porque uno de los más cercanos al gobernador amigos es su socio legal.

Heastie en particular pidió que el asunto se remitiera a la fiscal general Letitia James para que su oficina supervisara una revisión independiente.

Una coalición de 25 asambleístas estatales demócratas señaló que el gobernador no debería poder nombrar a su propio investigador, y pidió en cambio que la procuradora general Letitia James designe a un investigador independiente. "La propuesta del gobernador de nombrar a alguien que no sea elegido de forma independiente, no tenga autoridad para citar y no tenga autoridad fiscal es inadecuada", se lee en parte en su declaración.

Estas nuevas acusaciones se producen solo unos días después de que la exasesora senior Lindsey Boylan publicara en un blog que el gobernador presuntamente la invitó a jugar al strip poker, un juego donde los participantes se quitan la ropa cuando pierden, la llamó por el nombre de una exnovia a la que se parecía vagamente, le envió flores y le dejó fotos autografiadas en su oficina, y en una ocasión, en 2016, bloqueó su salida de una habitación y la besó.

"Como dijimos antes, las afirmaciones de la Sra. Boylan de comportamiento inapropiado son simplemente falsas", dijo la oficina de Cuomo en un comunicado el miércoles por la tarde. En cuanto a la afirmación específica sobre la supuesta propuesta de octubre de 2017 de jugar al strip poker, la declaración cita a cuatro asistentes que viajaron con Boylan ese mes y dicen que la conversación nunca sucedió.

Boylan, que se postuló sin éxito para el Congreso el año pasado y se postula para presidenta del distrito de Manhattan este año, acusó por primera vez a Cuomo de acoso sexual en diciembre pasado. En ese momento, dijo que dejó su puesto como subsecretaria de Desarrollo Económico en 2018 porque ya no podía soportar trabajar con él.

Cuomo negó las acusaciones.

Las últimas acusaciones de Boylan se produjeron horas después de un artículo de opinión del Daily News de una exasistente de Cuomo, Karen Hinton, quien describió un entorno en el que dominaba a las empleadas.

Las acusaciones de Boylan se suman al diluvio contra Cuomo en los últimos días luego que fiscales federales iniciaron una investigación sobre cómo la administración de Cuomo manejó el COVID-19 en hogares de ancianos.

El asambleísta por Queens, Ron Kim, afirmó que Cuomo amenazó con ‘destruir su carrera con todo el peso de su ira’ debido a sus fuertes críticas sobre las muertes en los asilos de ancianos; Cuomo aseguró que miente. Ante esto, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo públicamente que ser amenazado por Cuomo era un comportamiento "clásico" de él. Por otro lado, una nueva encuesta encontró que el 57 por ciento de los neoyorquinos quieren un nuevo gobernador el próximo año.

Cuomo no ha realizado una conferencia informativa de COVID-19 en cámara con una sesión de preguntas y respuestas desde el viernes pasado. Hasta esta semana, había realizado al menos tres de esas por semana desde que las hospitalizaciones por COVID-19 comenzaron a aumentar antes de las vacaciones de Navidad.

Mira aquí la cronología de los eventos recientes en torno al gobernador.