Vance dice que EEUU “no está en guerra con Irán” sino con el “programa nuclear iraní”

WASHINGTON - El vicepresidente JD Vance dijo el domingo que Estados Unidos no está en guerra con Irán, sino con el programa de armas nucleares de Teherán, y se negó a confirmar con un 100% de confianza que los sitios nucleares del país habían sido completamente destruidos.

Durante una entrevista en el programa "Meet the Press" de NBC News, la moderadora Kristen Welker preguntó al vicepresidente si EEUU estaba ahora en guerra con Irán después de que el presidente Donald Trump dijera que el ejército estadounidense había lanzado bombas sobre tres sitios nucleares iraníes el sábado.

Noticias Texas 24/7 en Telemundo 40. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

La medida marcó la primera vez que EEUU había atacado directamente a Irán y provocó preocupaciones sobre si los ataques podrían arrastrar a EEUU a una guerra más amplia. Horas después, Irán lanzó ataques de represalia contra Israel, causando daños en Tel Aviv.

"No estamos en guerra con Irán", dijo Vance. "Estamos en guerra contra el programa nuclear de Irán".

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Vance también se negó a confirmar con un 100% de certeza que los sitios nucleares de Irán fueron completamente destruidos, diciendo en cambio que cree que EEUU ha "retrasado sustancialmente" la capacidad de Irán para desarrollar un arma nuclear.

"¿Está seguro al 100% de que las instalaciones nucleares iraníes han sido destruidas por completo?" preguntó Welker.

"No voy a entrar en información confidencial sobre lo que hemos visto sobre el terreno en Irán, pero hemos visto mucho, y estoy seguro de que hemos retrasado sustancialmente el desarrollo de un arma nuclear, y ése era el objetivo de este ataque", dijo Vance.

Durante la entrevista dijo por separado que EEUU "destruyó el programa nuclear iraní", y añadió: "Creo que hemos retrasado sustancialmente ese programa".

Al ser preguntado en otra entrevista en el programa "This Week" de ABC News sobre si la instalación de Fordo fue dañada o destruida, Vance declinó hacer distinciones.

"No sé exactamente cuál es la diferencia entre daños graves y destrucción", dijo Vance. "Lo que sabemos es que hicimos retroceder sustancialmente su programa nuclear".

Trump había dicho el sábado por la noche que las instalaciones fueron "completa y absolutamente arrasadas", pero un miembro del Parlamento iraní dijo el domingo que Fordo no sufrió daños graves en el ataque. NBC News no puede verificar de forma independiente ninguna de las dos afirmaciones.

"Las instalaciones clave de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completa y absolutamente obliteradas", dijo Trump en su discurso a la nación del sábado por la noche. "Irán, el matón de Medio Oriente, ahora debe hacer las paces".

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo durante una rueda de prensa el domingo por la mañana que "las ambiciones nucleares de Irán han sido borradas." Durante la misma sesión informativa, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, dijo que "los daños finales de batalla tardarán algún tiempo".

"Pero las evaluaciones iniciales de los daños de batalla indican que los tres emplazamientos sufrieron daños y destrucción extremadamente graves", añadió Caine.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, también ha dicho que Irán "se reserva todas las opciones" para su respuesta. Trump dijo en un post todo en mayúsculas a Truth Social el sábado que "cualquier represalia de Irán contra EEUU de América será respondida con una fuerza mucho mayor que la que se ha visto esta noche."

En las horas transcurridas desde el ataque, EEUU ha recibido "algunos mensajes indirectos de los iraníes", dijo Vance.

A la pregunta de si EEUU trazaría una línea roja si Irán interrumpiera la navegación en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas, Vance dijo que esa medida sería "suicida" para Irán.

"Toda su economía pasa por el estrecho de Ormuz. Si quieren destruir su propia economía y causar trastornos en el mundo, creo que esa sería su decisión", dijo. "Pero, ¿por qué lo harían? No creo que tenga ningún sentido".

El vicepresidente dijo que EEUU quiere la paz con Irán "en el contexto de que no tengan un programa de armas nucleares". Sostuvo que EEUU no hizo "saltar por los aires" la diplomacia, culpando en cambio a Irán por no dar a la diplomacia "una oportunidad real."

"Los iraníes claramente no son muy buenos en la guerra. Tal vez deberían seguir el ejemplo del presidente Trump y dar una oportunidad a la paz", decía Vance. "Si se lo toman en serio, te garantizo que el presidente de EEUU también".

El ataque estadounidense se produjo después de que Israel lanzara ataques contra las instalaciones nucleares iraníes a principios de mes, lo que provocó que Irán respondiera con ataques contra Israel. Desde entonces, ambos países están enfrentados militarmente.

Al principio, EEUU negó su implicación, pero en los días posteriores a los ataques iniciales, el presidente sopesó si debía desatar el ejército para respaldar a Israel. EEUU dispone de bombas "bunker buster" que podrían penetrar en Fordo, construido en el interior de una montaña, el único país del que se sabe que dispone de este tipo de armas.

Antes de la ofensiva israelí contra Irán, los expertos habían advertido que la única manera de destruir la planta de enriquecimiento de combustible nuclear de Fordo, enterrada en las profundidades de una montaña, era con una bomba antibúnkeres. Esto es lo que hay que saber.

El apoyo a la decisión del presidente fue mayoritariamente partidista. Algunos legisladores demócratas — así como al menos dos legisladores republicanos — argumentaron que era inconstitucional que el presidente decidiera llevar a cabo ataques militares sin la aprobación del Congreso, señalando la delegación de poderes de la Constitución y la Ley de Poderes de Guerra. Un puñado de demócratas argumentó que las acciones de Trump eran motivo de destitución.

El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, se desentendió de las preocupaciones, diciendo durante una entrevista en "Meet the Press" que Trump estaba actuando dentro de su autoridad.

"El Congreso puede declarar la guerra o cortar la financiación. No podemos ser el comandante en jefe. No puede haber 535 comandantes en jefe", dijo Graham, refiriéndose al número de representantes y senadores.

El senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, dijo que el presidente puede actuar militarmente "cuando hay una amenaza clara e inminente para los ciudadanos estadounidenses, para EEUU, para la patria".

"Ese no fue el caso aquí", dijo Kelly.

En los días previos a los ataques, los aliados del movimiento MAGA de Trump se dividieron sobre si EEUU debería involucrarse militarmente contra Irán. El desacuerdo salió a la luz, con los bandos criticándose mutuamente en las redes sociales.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Megan Lebowitz para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.