Familias de víctimas de masacre en Uvalde presentan acción legal contra DPS

Unas 19 familias de víctimas de la masacre en Uvalde anunciaron acciones legales contra el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) a través de demandas contra 92 agentes individuales por las fallas que se registraron durante la respuesta policiaca.

La demanda nombra como acusados ​​al Distrito Escolar de Uvalde y a varios de sus empleados individuales, incluida la entonces directora de la Escuela Primaria Robb, Mandy Gutiérrez, y el entonces jefe Pedro “Pete” Arredondo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Asimismo, se informó que las familias llegaron a un acuerdo con la ciudad de Uvalde que incluye una serie de estipulaciones y compromisos destinados a ayudar a las familias y a la comunidad a continuar recuperándose de la masacre.

“Este acuerdo refleja un primer esfuerzo de buena fe por parte de la ciudad de Uvalde para comenzar a reconstruir la confianza en los sistemas que no lograron protegernos. Pero no fueron sólo los oficiales de Uvalde quienes nos fallaron ese día. Casi 100 agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas aún no han afrontado la más mínima responsabilidad mientras mi hija y mi sobrino morían desangrados en su salón de clases”, dijo Verónica Luevanos, cuya hija Jailah y su sobrino Jayce fueron asesinados.

El acuerdo de las familias incluye:

Un compromiso del Departamento de Policía de Uvalde para brindar capacitación mejorada a los oficiales actuales y futuros

Un acuerdo para coordinar con las familias el riesgo para la seguridad pública y la carga para la policía debido a la prevalencia de la violencia armada.

Cambios de política destinados a evitar que se repitan las fallas de aplicación de la ley local

Asimismo, se indicó que el 24 de mayo se nombrará como Day of Remembrance (Día de Recordación) y se creará un comité que coordinará con las familias para diseñar un monumento permanente en la Plaza.

La ciudad de Uvalde también pagará a las familias de su cobertura de seguro un total de $2 millones.

Según la demanda presentada contra 92 agentes individuales del DPS de Texas, los agentes recibieron capacitación en el Entrenamiento Avanzado de Respuesta Rápida para el Cumplimiento de la Ley (ALERRT), el entrenamiento de respuesta a tiradores activos más destacado en los Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, “la respuesta al incidente con víctimas masivas del 24 de mayo de 2022 en la Escuela Primaria Robb fue un fracaso”.