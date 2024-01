“Voy a evitar la III Guerra Mundial”: Trump promete construir una Cúpula de Hierro como la de Israel

MANCHESTER, Nueva Hampshire - Después de pronunciar sus habituales frases sobre el deseo de construir un muro fronterizo y “perforar, perforar” en busca de petróleo, el expresidente Donald Trump ha estado añadiendo un nuevo estribillo a sus discursos: la promesa de construir algo como el Hierro de Israel. Dome, pero mejor y en todo Estados Unidos.

"Construiremos una Cúpula de Hierro sobre nuestro país, un escudo de defensa antimisiles de última generación, y todo está hecho en Estados Unidos", dijo Trump el domingo en un mitin en New Hampshire. "Creo que es hora de que tengamos uno".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

“Evitaré la Tercera Guerra Mundial. Nunca hemos estado tan cerca. Sólo tienes que consultar las novedades. Y construiremos una Cúpula de Hierro sobre nuestro país, un escudo de defensa antimisiles de última generación”, dijo aquí el sábado.

"Es muy importante para mí", dijo sobre la idea el mes pasado en Iowa. “Estamos dando miles de millones de dólares a otros países para que puedan construir una cúpula. Pero nosotros mismos no tenemos una cúpula. Vamos a tener la cúpula más grande jamás vista”.

El sistema de defensa antimisiles israelí conocido como Cúpula de Hierro ha demostrado sus capacidades casi todas las noches al derribar ráfagas de cohetes de Hamás durante la guerra con Hamás.

El atractivo de un escudo antimisiles similar para Estados Unidos es obvio, especialmente para un candidato presidencial con inclinación por proyectos masivos de infraestructura defensiva, como su característico muro fronterizo a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Y encaja con el mensaje de Trump de que el mundo es un lugar peligroso lleno de enemigos peligrosos que intentan dañar a los estadounidenses y que sólo él está dispuesto a hacer lo que sea necesario para protegerlos.

Sin embargo, el ejército estadounidense ya ha invertido cientos de miles de millones de dólares y décadas de investigación en el desarrollo de defensa antimisiles con resultados limitados y ciertamente nada que se acerque al tipo de “cúpula gigante” impenetrable sobre todo el país que promete Trump.

“Estamos viendo muchas noticias positivas sobre la defensa antimisiles. Actualmente está haciendo un trabajo realmente bueno para proteger a los civiles en Ucrania e Israel”, dijo John Erath, ex funcionario del Consejo de Seguridad Nacional y director senior de políticas del Centro para el Control de Armas y la No Proliferación, un grupo no partidista sin fines de lucro. “Pero lo que está sucediendo allí es muy diferente de lo que se está trabajando y planificando y que algún día puede suceder defendiendo la patria estadounidense. Son manzanas y naranjas”.

Desde la década de 1980, el ejército estadounidense ha experimentado con innumerables formas de derribar misiles, desde armas espaciales hasta ametralladoras Gatling robóticas y aviones jumbo con emisores de rayos láser montados en ellos. Estados Unidos también ha construido enormes sistemas de radar en zonas remotas del Ártico para detectar y rastrear misiles entrantes para una posible intercepción. Y algunas de las supercomputadoras más poderosas del mundo y los científicos más inteligentes del Instituto de Tecnología de Massachusetts han estado realizando cálculos.

Después de todo eso, Estados Unidos y otras potencias militares como Israel se han vuelto buenos en derribar misiles de corto alcance provenientes de zonas cercanas, pero tienen una capacidad mínima para detener el tipo de amenazas de mayor alcance que enfrenta Estados Unidos.

La Cúpula de Hierro de Israel está diseñada para interceptar proyectiles disparados desde no más de 43 millas de distancia, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso de 2023. Cada batería está diseñada para defender un área máxima de aproximadamente 60 millas cuadradas, un poco menos que el tamaño de Washington, D.C.

Esto es perfecto para Israel, un país pequeño al que le preocupa que se disparen misiles desde la cercana Franja de Gaza o Cisjordania.

Pero para Estados Unidos, la Cúpula de Hierro resolvería un problema que Estados Unidos no tiene, porque en general no le preocupa que México o Canadá lancen misiles contra ciudades fronterizas.

El ejército estadounidense tiene sus propios sistemas de defensa antimisiles de corto alcance, como Iron Dome, e incluso ha comprado varias baterías Iron Dome para probarlos, pero se utilizan para lo que llama “defensa puntual”, es decir, defender lugares específicos como los militares estadounidenses en el extranjero. bases y buques de guerra.

Los Estados Unidos continentales son 450 veces más grandes que Israel y están amenazados por misiles balísticos intercontinentales disparados desde lugares como Rusia o China, no por los de corto alcance de sus vecinos. Se trata de un tipo de amenaza completamente diferente para el que la Cúpula de Hierro no está diseñada.

"Esos misiles pasan sobre el Polo Norte y luego al espacio antes de volver a entrar en la atmósfera en el camino hacia su objetivo", dijo Erath. “Mientras que los cohetes de Hamás pueden viajar a varios cientos de kilómetros por hora, los misiles balísticos intercontinentales vuelven a entrar desde el espacio a miles de kilómetros por hora”.

A esas velocidades y trayectorias, alcanzarlas de manera confiable es mucho más desafiante.

"Hemos invertido miles de millones en sistemas de defensa antimisiles y tenemos ciertas capacidades contra amenazas de misiles muy limitadas contra el territorio nacional de Estados Unidos", dijo Erath. “Si hubo un lanzamiento accidental o un actor deshonesto se hizo cargo de uno o dos, sí, podemos protegernos contra eso. Pero si hablamos de un ataque masivo por parte de un país de la escala de Rusia o China, las matemáticas simplemente no funcionan”.

Con las tecnologías actuales, los defensores se encuentran en una gran desventaja, dijo Erath, porque para atacar de manera confiable un misil entrante generalmente se requiere lanzar al menos tres interceptores, porque cada uno tiene una probabilidad de éxito relativamente baja. Pero los interceptores cuestan más que los misiles que intentan atacar, porque requieren sistemas de guía más avanzados y se necesitan más.

"Así que se necesitan muchos de ellos, y son caros, y el antídoto para eso es muy simple: simplemente nos arrojan más cosas y abruman las defensas", dijo Erath.

Los funcionarios militares han sido transparentes al respecto, especialmente porque Estados Unidos ha estado luchando por enviar más baterías antiaéreas Patriot y Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) a Ucrania, cada una de las cuales es enormemente costosa.

“En pocas palabras: no podemos defenderlo todo”, dijo el verano pasado el teniente general de la Reserva del Ejército A.C. Roper, vicecomandante a cargo de la defensa aeroespacial de Estados Unidos para el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, ante una audiencia de un grupo de expertos, según Inside Defense. "Colocar una batería Patriot o THAAD en cada esquina es inviable e inasequible".