Trump enfrenta nuevos cargos por caso de documentos clasificados en su mansión de Florida

WASHINGTON DC - El expresidente Donald Trump enfrenta nuevos cargos en relación con su manejo de documentos clasificados hallados en Mar-a-Lago, su mansión y resort en Florida, luego de que el fiscal especial presentara este jueves una nueva acusación.

Los tres nuevos cargos alegan que Trump era parte de un plan para eliminar imágenes de vigilancia y que un nuevo acusado, un trabajador de mantenimiento de Mar-a-Lago, le dijo a otro empleado que "el jefe" quería que se eliminara el servidor de almacenamiento de video.

“No quiero que nadie mire, no quiero que nadie mire mis cajas, realmente no quiero”, dijo Trump a su abogado, según la acusación. "¿Qué sucede si simplemente no respondemos en absoluto o no jugamos a la pelota con ellos? ¿No sería mejor si les decimos que no tenemos nada aquí?"

Se agregó además este jueves a un tercer acusado al caso contra el expresidente Trump y su asistente Walt Nauta en relación con el manejo de documentos clasificados.

Carlos De Oliveira, un empleado de mantenimiento de Mar-a-Lago, fue agregado al expediente judicial. Su abogado, John Irving, se negó a comentar.

La conversación a la que hace referencia la nueva acusación tuvo lugar a fines de junio de 2022, solo unas semanas antes de que el FBI registrara Mar-a-Lago. Después de esa búsqueda, la acusación asegura que Nauta llamó a otro empleado de Trump y le preguntó por De Oliveira. Ese empleado anónimo de Trump le dijo a Nauta que De Oliveira era leal y que no haría nada para afectar su relación con Trump, según la acusación.

Trump y Nauta se han declarado no culpables de los cargos que enfrentan y se ha fijado un juicio para mayo de 2024.

LOS NUEVOS CARGOS CONTRA TRUMP Y SUS ALLEGADOS

Donald Trump enfrenta tres nuevos cargos como resultado de la acusación presentada este jueves:

Un cargo adicional de retención deliberada de información de defensa nacional (Sentencia máxima de 10 años).

Dos cargos adicionales de obstrucción relacionados con la eliminación de imágenes de cámaras de seguridad (Sentencia máxima de 20 años).

Walt Nauta enfrenta dos nuevos cargos:

Dos cargos adicionales de obstrucción relacionados con la eliminación de imágenes de cámaras de seguridad (Sentencia máxima de 20 años).

De Oliveira enfrenta cuatro cargos:

Conspiración para obstruir la justicia (Sentencia máxima de 20 años).

Alterar, destruir, mutilar u ocultar un objeto (Sentencia máxima de 20 años).

Alterar, destruir, mutilar u ocultar corruptamente un objeto (Sentencia máxima de 20 años).

Declaraciones falsas (Sentencia máxima de 5 años).

Las fotos incluídas en sus acusaciones penales federales muestran el mal manejo de documentos clasificados por el expresidente en su casa en Palm Beach, Mar-a-Lago.