Reconocidas cadenas de restaurantes pagarán millones a empleados por violar ley laboral

Lo que necesitas saber Tres cadenas de restaurantes populares de la Ciudad de Nueva York tendrán que pagar millones de dólares en ayuda para empleados debido a violaciones de la Ley de Semana Laboral Justa de la ciudad, anunció el miércoles la comisionada del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, (DCWP, por sus siglas en inglés), Vilda Vera Mayuga.

Panda Express, Au Bon Pain, y "Raise the Roost" de 7-Eleven pagarán $4.5 millones combinados en restitución a casi 2,400 trabajadores y $417,000 en multas civiles. Las tres empresas también están obligadas a cumplir con la ley en el futuro.

Según la Ley de Semana Laboral Justa, los empleadores de comida rápida en la Ciudad de Nueva York deben dar a los trabajadores horarios regulares, horarios de trabajo con 14 días de anticipación que sean consistentes con el horario regular, pago de prima por cambios de horario, la oportunidad de negarse a trabajar tiempo adicional y la oportunidad de trabajar en turnos recién disponibles antes de contratar nuevos trabajadores.

“Mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal ya es un desafío para muchos neoyorquinos, pero es casi imposible sin un horario de trabajo predecible”, dijo la comisionada del DCWP, Vilda Vera Mayuga. “La programación predecible permite a los neoyorquinos que trabajan equilibrar el cuidado de sí mismos, de sus familias y de sus seres queridos. A todos los trabajadores de comida rápida de la Ciudad de Nueva York, si creen que han estado experimentando una programación injusta en su lugar de trabajo, les instamos a que se comuniquen con nosotros lo antes posible”.

Panda Express pagará $3.15 millones en restitución a más de 1,400 trabajadores y $300,000 en sanciones civiles. Como parte del acuerdo, tendrán que pagar más de $8,000 en salarios atrasados a un trabajador que fue despedido en represalia por ejercer sus derechos bajo la Ley de Semana Laboral Justa. La investigación de DCWP también encontró que, en todas las ubicaciones de la Ciudad de Nueva York, Panda Express violó la Ley de Semana Laboral Justa al no:

Pagar primas por cambios de horario y turnos de cierre.

Dar a los trabajadores actuales la oportunidad de trabajar más horas regulares antes de contratar nuevos trabajadores.

Obtener el consentimiento de los trabajadores al agregar horas a su horario o exigirles que trabajen en turnos cerrados.

Dar a los trabajadores los horarios de trabajo 14 días antes del inicio del horario.

Por su parte, Au Bon Pain pagará casi $1.2 millones en restitución a más de 950 trabajadores y más de $108,000 en multas civiles. La investigación de DCWP sobre Au Bon Pain encontró que 14 ubicaciones de la Ciudad de Nueva York violaron la Ley de Semana Laboral Justa al no:

Pagar primas por cambios de horario.

Dar a los trabajadores actuales la oportunidad de trabajar más horas regulares antes de contratar nuevos trabajadores.

Obtener el consentimiento de los trabajadores al agregar horas a su horario.

Además, “Raise the Roost” de 7-Eleven pagará casi $143,000 en restitución a 30 trabajadores y más de $9,000 en multas civiles. La investigación de DCWP encontró que la ubicación de Raise the Roost en 82 Greenwich Street en Manhattan violó la Ley de semana laboral justa al no:

Pagar primas por cambios de horario.

Dar a los trabajadores actuales la oportunidad de trabajar más horas regulares antes de contratar nuevos trabajadores.

Obtener constantemente el consentimiento de los trabajadores al agregar horas a su horario.

Dar a los trabajadores los horarios de trabajo 14 días antes del inicio del horario.

Qué dice la Ley de Semana Laboral Justa

Los empleadores de comida rápida tampoco pueden programar un turno de "cierre" a menos que el trabajador dé su consentimiento por escrito y reciba una prima de $100 para trabajar en el turno. Además, los empleadores de comida rápida no pueden despedir o reducir las horas de un trabajador en más del 15 por ciento sin una causa justa.

Los empleadores de comida rápida deben publicar el aviso, Derechos de los trabajadores de comida rápida de la Ciudad de Nueva York, donde los empleados puedan verlo fácilmente y en el idioma principal de al menos el cinco por ciento de los trabajadores en un lugar de trabajo.

Para realizar quejas ir a este sitio web.