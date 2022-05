“Tu turno Congreso”; estados divididos sobre el control de armas

WASHINGTON DC — El gobernador de Washington, Jay Inslee, reaccionó rápidamente a la carnicería de esta semana en una escuela primaria de Texas y envió un tuit que enumera las medidas de control de armas que ha tomado el estado controlado por los demócratas. Terminó con: “Tu turno Congreso”.

Pero es probable que las medidas de control de armas no lleguen a ninguna parte en el Congreso, y también se han vuelto cada vez más escasas en la mayoría de los estados. Aparte de varios estados controlados por los demócratas, la mayoría no ha tomado ninguna medida sobre el control de armas en los últimos años o se ha movido agresivamente para expandir los derechos de armas.

Eso se debe a que están políticamente controlados por republicanos que se oponen a las restricciones de armas o están políticamente divididos, lo que los lleva a un punto muerto.

“Aquí estoy en una posición en la que puedo hacer algo, puedo introducir legislación y, sin embargo, saber que casi con certeza no irá a ninguna parte es un sentimiento de impotencia”, dijo el senador estatal Greg Leding, demócrata en el Legislatura de Arkansas controlada por el Partido Republicano. Ha presionado sin éxito por leyes de bandera roja que permitirían a las autoridades retirar las armas de fuego de aquellos que se determine que son un peligro para ellos mismos o para los demás.

Después de la masacre del martes en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, que dejó 19 estudiantes y dos maestros muertos, los gobernadores y legisladores demócratas de todo el país emitieron súplicas apasionadas para que el Congreso y sus propias legislaturas aprueben restricciones de armas. Los republicanos en su mayoría han pedido más esfuerzos para abordar la salud mental y reforzar las protecciones en las escuelas, como agregar guardias de seguridad.

TEXAS

Entre ellos se encuentra el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ha hablado repetidamente sobre los problemas de salud mental entre los jóvenes y dijo que las leyes de armas más estrictas en lugares como Nueva York y California son ineficaces. En Tennessee, el representante republicano Jeremy Faison tuiteó que el estado necesita tener oficiales de seguridad “en todas nuestras escuelas”, pero no llegó a prometer introducir legislación durante la sesión legislativa del próximo año: “El mal existe y debemos proteger a los inocentes de él. ”, dijo Faison.

WISCONSIN

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, se ha enfrentado repetidamente con la Legislatura controlada por el Partido Republicano por las leyes de armas. Ha pedido la aprobación de verificaciones de antecedentes universales y leyes de "bandera roja", solo para ser ignorado por los republicanos. A principios de este año, el demócrata vetó un proyecto de ley republicano que habría permitido a los titulares de permisos de portación oculta tener armas de fuego en vehículos en terrenos escolares y en iglesias ubicadas en terrenos de una escuela privada.

“No podemos aceptar que la violencia armada simplemente ocurra”, dijo Evers en un tuit. “No podemos aceptar que los niños puedan ir a la escuela y nunca volver a casa. No podemos aceptar la negativa absoluta de los funcionarios electos a actuar”.

El miércoles, un día después del tiroteo en Texas, los demócratas legislativos pidieron que se retomaran los proyectos de ley de seguridad de armas de Wisconsin, aparentemente sin éxito. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Devin LeMahieu, y el presidente de la Asamblea, Robin Vos, no respondieron mensajes en busca de su respuesta.

PENSILVANIA

En Pensilvania, un esfuerzo de los legisladores demócratas el miércoles en la Legislatura controlada por el Partido Republicano para prohibir la posesión, venta o fabricación de armas de fuego semiautomáticas de alta capacidad fracasó, ya que los republicanos de la Cámara mostraron su firme oposición a las restricciones de armas. La Legislatura de mayoría republicana ha rechazado las apelaciones de los gobernadores demócratas durante las últimas dos décadas para endurecer las leyes de control de armas, incluida la adopción de medidas como ampliar las verificaciones de antecedentes o limitar la cantidad de compras de armas de fuego que una persona puede hacer en un mes.

Cada cruz lleva el nombre de una de las víctimas, y todas fueron instaladas a la entrada de la Escuela Primaria Robb.

MICHIGAN

La situación es similar en Michigan, que tiene un gobernador demócrata y una legislatura controlada por republicanos. El miércoles, los demócratas en el Senado estatal se vieron frustrados en sus esfuerzos por promover un grupo de proyectos de ley que exigirían a los propietarios de armas guardarlas bajo llave y mantenerlas alejadas de los menores.

“Cada día que no tomamos medidas, elegimos las armas en lugar de los niños”, dijo la senadora demócrata Rosemary Bayer, cuyo distrito incluye una escuela secundaria donde un adolescente fue acusado en un tiroteo que mató a cuatro en noviembre y cuyos padres están acusados ​​de homicidio involuntario, acusado de no guardar bajo llave su arma. "Suficiente es suficiente. No más oraciones, no más pensamientos, no más inacción”.

El senador estatal republicano Ken Horn respondió instando a la discusión sobre las otras posibles causas de la violencia armada.

“Solo señalaría que hay soluciones políticas, pero también hay muchas soluciones espirituales”, dijo. “No sabemos qué está pasando realmente en este mundo, qué está pasando en este país, qué está pasando con los hombres jóvenes”.

FLORIDA

Florida se destaca como un estado controlado por los republicanos que tomó medidas. El tiroteo de 2018 en una escuela secundaria en Parkland que dejó 14 estudiantes y tres miembros del personal muertos llevó a los legisladores a aprobar una ley con una disposición de bandera roja que permite a los agentes del orden solicitar a un tribunal que confisque armas a una persona considerada una amenaza.

Los demócratas ahora quieren que se amplíe para permitir que los miembros de la familia o los compañeros de habitación hagan la misma solicitud a los tribunales, pero ha habido poco interés entre los republicanos por enmendar la ley. En cambio, el gobernador republicano Ron DeSantis dijo que quiere que los legisladores permitan que las personas porten armas de fuego sin un permiso. El estado actualmente requiere una licencia de armas ocultas.

Si bien los republicanos han apoyado las leyes de bandera roja en algunos otros estados, la mayoría de las acciones legislativas sobre el control de armas en los últimos años se han realizado en estados liderados por demócratas.

El señor Julián Moreno dijo que al enterarse de que el atacante entró al salón de su bisnieta Alexandria "Lexi" Rubio, él supo que ella tenía pocas probabilidades de sobrevivir al tiroteo.

WASHINGTON

En el estado de Washington, el gobernador firmó a principios de este año un paquete de proyectos de ley relacionados con los límites del cargador de armas de fuego, las armas fantasma y la adición de más lugares donde las armas están prohibidas, incluidos los sitios de conteo de boletas.

CALIFORNIA

El miércoles en California, el gobernador Gavin Newsom y los principales líderes legislativos demócratas prometieron acelerar la legislación sobre armas, identificando alrededor de una docena de proyectos de ley que planean aprobar este año. Newsom destacó un proyecto de ley que permitiría a los ciudadanos privados hacer cumplir la prohibición de las armas de asalto mediante la presentación de demandas, similar a una ley en Texas que prohíbe la mayoría de los abortos a través de la aplicación civil.

OREGON

La Legislatura controlada por los demócratas de Oregón ha aprobado proyectos de ley que requieren verificación de antecedentes, prohíben las armas en los terrenos de las escuelas públicas, permiten quitarles las armas de fuego a quienes representan un riesgo y garantizan el almacenamiento seguro de las armas de fuego. El miércoles, un grupo de seis demócratas dijo que se debe hacer más después del tiroteo masivo en Texas y la masacre por motivos raciales en Buffalo, Nueva York. Prometieron acciones adicionales el próximo año.

“Nos postulamos para el cargo para resolver grandes problemas y mejorar la vida de nuestros electores, y eso incluye enfrentarnos al lobby de las armas y a los políticos que anteponen las ganancias y el poder político a la vida de los niños”, dijeron en un comunicado conjunto.

Pero hay límites incluso en algunos estados controlados por los demócratas, lo que subraya el desafío de lograr un consenso para combatir la creciente frecuencia de tiroteos masivos en EEUU.

López Obrador lamentó los hechos y consideró que la mayoría de las víctimas tienen origen mexicano.

RHODE ISLAND

Rhode Island ha aprobado restricciones en los últimos años que incluyen medidas para prohibir las armas de fuego en los terrenos escolares y cerrar el vacío legal de "compra de paja" que había permitido a las personas comprar armas para otra persona. Pero los proyectos de ley que prohibirían los cargadores de municiones de alta capacidad y las armas de asalto se han reprimido en el comité, en parte porque la cámara, mayoritariamente demócrata, incluye a muchos legisladores que se han opuesto a las medidas, citando su apoyo a la Segunda Enmienda.

CONNECTICUT

En Connecticut, la legislación sobre violencia armada apoyada por ambos partidos siguió rápidamente después de que 20 niños y seis miembros del personal fueran asesinados a tiros en la escuela primaria Sandy Hook en 2012. Pero las medidas adicionales de control de armas se estancaron este año en la Asamblea General liderada por los demócratas, en gran parte en parte debido a una breve sesión legislativa y las amenazas de los republicanos de retrasar la legislación a través de una maniobra obstruccionista.

El gobernador demócrata Ned Lamont dijo el miércoles que no está seguro de si convocará una sesión especial sobre los proyectos de ley. Pondrían límites a las compras al por mayor de armas de fuego y exigirían el registro de las llamadas pistolas fantasma, armas de fuego imposibles de rastrear que se pueden ensamblar en casa.

“Creo que se ha convertido en un argumento increíblemente partidista en nuestra sociedad en este momento”, dijo Lamont. “No era así, ya sabes, hace 30, 40 años. Eso es preocupante, incluso en un estado como Connecticut, donde después de Sandy Hook tuvimos un fuerte apoyo bipartidista”.