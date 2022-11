Texas: Qué esperar la noche de las elecciones

Texas está en auge, agregando casi 4 millones de nuevos residentes durante la última década y ganando dos escaños en la Cámara de Representantes de los EE. UU. También se está volviendo más joven y diverso, lo que hace que las elecciones de mitad de período sean otra prueba de si la demografía rápidamente cambiante de Texas sacudirá casi 30 años de poder republicano.

Los republicanos no están subiendo el puntaje en Texas como lo estaban hace una década. Pero todavía tienen una ventaja, y los vientos en contra para los demócratas y los bajos índices de aprobación del presidente Joe Biden están dando al Partido Republicano un impulso aún mayor después de recibir algunos sustos en 2018 y 2020.

El gobernador republicano Greg Abbott ha centrado su intento de convertirse en uno de los gobernadores de Texas con más años de servicio en las preocupaciones económicas y la migración récord que cruza la frontera entre Estados Unidos y México.

El demócrata Beto O'Rourke, el excongresista de El Paso que se convirtió en un fenómeno del partido en 2018 después de casi derrocar al senador republicano Ted Cruz, ha animado a sus partidarios indignados por la masacre de la escuela Uvalde y una nueva prohibición estatal del aborto. Pero Abbott ha animado a los votantes sobre el tema de la frontera, y los demócratas se han encontrado luchando para proteger su territorio en el sur de Texas.

Los republicanos están preparados para mantener una mayoría dominante en la Legislatura.

Todos los ojos en las elecciones a la Cámara de Representantes de EE. UU. están puestos en el sur de Texas, donde los republicanos han redoblado sus esfuerzos después de que el Partido Republicano lograra avances a nivel nacional con los votantes hispanos en 2020. La republicana Mónica De La Cruz y la demócrata Michelle Vallejo se postulan en el distrito 15 del Congreso que está atrayendo mucho la atención de ambos partidos.

También en la frontera hay una carrera inusual entre dos miembros en funciones del Congreso: la representante republicana Mayra Flores, quien ganó una elección especial este verano para convertirse en la primera latina republicana de Texas en la Cámara, y el representante demócrata Vicente González, quien cambió de distrito a corre en el distrito 34 rediseñado.

El asediado fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, quien está bajo investigación del FBI y enfrenta cargos separados de fraude de valores, busca un tercer mandato contra la demócrata Rochelle Garza, abogada de derechos civiles.

Aquí hay un vistazo a lo que puede esperar en la noche de las elecciones:

Las urnas cierran a las 7 p.m. hora local. La mayor parte de Texas está en la zona horaria central (las encuestas cierran a las 8 p. m. ET) y tres condados en el oeste de Texas están en la zona horaria de las montañas (las encuestas cierran a las 9 p. m. ET). AP no hará ninguna llamada de carrera hasta después de las 9 p.m. ET.

CÓMO VOTA TEXAS

Texas fue el primer estado en ofrecer votación anticipada en persona en la década de 1980 y su popularidad ha crecido constantemente. Si bien los votantes aún pueden emitir su voto en persona el día de las elecciones, menos lo están haciendo hoy. En las elecciones generales de 2020, un récord del 87 % de todos los votos emitidos se produjo durante el período de votación anticipada.

Los condados clave se encuentran en las áreas metropolitanas del estado: Houston, Dallas/Fort Worth, San Antonio, Austin y El Paso, incluidos los crecientes suburbios que rodean las ciudades. Los demócratas suelen dominar los centros urbanos de los condados de Harris, Dallas, Bexar, Travis y El Paso, mientras que los republicanos dominan los condados suburbanos como Collin, Denton, Fort Bend y Montgomery. El único condado metropolitano que ha sido desestimado en elecciones recientes es el condado de Tarrant de Fort Worth.

Fuera de las áreas metropolitanas, la mayoría de los condados tienden a votar mayoritariamente por los republicanos, excepto algunos a lo largo del Valle del Río Grande. Los que viven en el extremo sur de Texas tienden a votar mayoritariamente por los demócratas.

La Legislatura estatal liderada por el Partido Republicano ha moldeado los distritos del Congreso en esa parte del estado para incluir partes de los suburbios de San Antonio, que tienden a votar por los republicanos, para tratar de superar los votos en los condados predominantemente demócratas del sur.

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA USUALMENTE CONTAR?

La mayoría de los votos generalmente se cuentan dentro de las 4 a 5 horas posteriores al cierre de las urnas en todo el estado, y los votos restantes se verifican durante los días siguientes. A menos que una carrera sea demasiado reñida, la mayoría de los ganadores se determinan a las 2 a. m. ET. De hecho, en las elecciones generales de 2020, más de la mitad de todos los votos contados se emitieron dentro de los 75 minutos posteriores al cierre de las urnas en todo el estado.

Texas puede contar rápidamente porque gran parte del estado vota temprano, y los condados con 100,000 personas o más pueden comenzar a contar los votos anticipados una vez que finaliza el período de votación anticipada, este año es el 4 de noviembre, lo que les da una ventaja. Los condados con menos de 100,000 pueden comenzar a contar cuando se abren las urnas el día de las elecciones, pero con poblaciones más pequeñas, muchos aún logran contar todos los votos anticipados para cuando cierran las urnas.

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DEL MARTES?

La agencia Prensa Asociada (AP, por sus siglas en inglés) no convocará contiendas electorales negativas la noche de las elecciones si el margen entre los dos candidatos principales es inferior al 2%. AP revisará esas carreras más adelante en la semana para confirmar que no quedan suficientes votos pendientes para contar que podrían cambiar el resultado.

