Telemundo y NBC presentan programas especiales para el “Día Nacional de la Sanación Racial”

MIAMI, Florida - Telemundo y su cadena hermana NBC presentarán dos programas especiales en reconocimiento al Día Nacional de la Sanación Racial, que se observará el 16 de enero.

Esta fecha se conmemora cada martes después del Día de Martin Luther King Jr. y su propósito es reunir a diversos grupos con el fin de crear un mundo más justo y equitativo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Patrocinado por la W.K. Kellogg Foundation, cada programa examinará una variedad de temas críticos, que incluyen vigilancia policial, vivienda, reparaciones, alianzas, justicia ambiental y trauma racial.

El primer especial, “National Day of Racial Healing: An NBC News NOW Special” se transmitirá el 12 de enero a las 9 p.m. ET por streaming en NBC News NOW.

Presentado por Zinhle Essamuah y Kate Snow de NBC News Daily, el especial de NBC News NOW abordará el estado de la situación racial en Estados Unidos, explorará el progreso alcanzado y los desafíos que persisten. El especial contará con informes de los corresponsales de NBC News Shaquille Brewster, Antonia Hylton, Vicky Nguyen y Guad Venegas.

El segundo programa especial, el “Foro contra el racismo: Sanando heridas raciales” se transmitirá en plataformas digitales el 16 de enero a las 7 p.m. ET en NoticiasTelemundo.com. También se transmitirá en televisión por la cadena Telemundo el 20 de enero a las 5 p.m. ET.

Johana Suárez y Lori Montenegro de Noticias Telemundo serán copresentadoras de un especial en español en Noticias Telemundo que examinará temas de equidad racial y la historia del racismo en EEUU y la comunidad latina.

La audiencia también escuchará reflexiones sobre el valor de la sanación racial como un camino clave hacia la equidad racial por parte de los ejecutivos de la WKKF, La June Montgomery Tabron, Presidenta y CEO, y Carlos Rangel, Vicepresidente y Director de Inversiones.

QUÉ ES EL DÍA NACIONAL DE LA SANACIÓN RACIAL

La celebración anual del Día Nacional de Sanación Racial se creó y está basada en el trabajo y los aprendizajes de los socios comunitarios de Truth, Racial Healing & Transformation (TRHT) de la W.K. Kellogg Foundation.

TRHT se estableció en 2017 para promover la sanación racial como un camino fundamental para acabar con los prejuicios raciales y crear una sociedad en la que todos los niños puedan prosperar.

Repeticiones de “National Day of Racial Healing: An NBC News NOW Special” se transmitirán el 13 de enero a las 11 a.m. ET y el 14 de enero a las 6 p.m. ET en streaming por NBC News NOW.

El “Foro contra el racismo: Sanando heridas raciales” también se transmitirá el 16 de enero en los canales YouTube, Facebook y X de Noticias Telemundo y se transmitirá por televisión el 20 de enero a las 5 p.m. ET.