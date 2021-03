Cheques de $1,400: ¿Qué inmigrantes aplican para recibir la ayuda económica?

Desde que empezaron a llegar los pagos del tercer paquete de estímulo económico, Telemundo 52 Responde ha recibido muchas preguntas de familias de estatus migratorio mixto, que están confundidas sobre quiénes pueden recibir el dinero, y quiénes no.

Telemundo 52 Responde afirma que una cosa no ha cambiado: el pago sólo se otorgará a quienes tengan número de Seguro Social válido, pero en esta ocasión, si son ciudadanos, los hijos y dependientes de inmigrantes que tengan ITIN, pueden obtener la ayuda. Aquí, la explicación.

Los pagos del tercer rescate económico ya están llegando a muchos hogares, y para las familias en que los padres declaran impuestos con ITIN, y tienen hijos ciudadanos, también hay buenas noticias.

“Aunque hay que aclarar que estas familias, no podrán reclamar los pagos de impacto económico anteriores”, dijo el congresista Adriano Espaillat.

“No es retroactivo, los beneficios que se otorgan ahora son diferentes a los beneficios que se otorgaron en el otro proyecto”, agregó Espaillat.

Toda persona que cuente con un número de Seguro Social puede recibir $1,400 si califica por sus ingresos, incluyendo a estudiantes y personas mayores.

“Aplica también para jóvenes universitarios que son dependientes de los padres y para adultos abuelos que son dependientes”, dijo Espaillat.

El congresista explicó que para que sus hijos o dependientes ciudadanos, puedan recibir el pago, los padres de familia que no tengan estatus migratorio regularizado, deben presentar una declaración de impuestos usando su número ITIN, y solicitar esos beneficios para sus hijos, aunque el IRS aún tiene que dar más detalles al respecto.

El gobierno de Joe Biden ya ha emitido más de 127 millones de pagos directos desde la aprobación del paquete de estímulo económico.

“Cuando el IRS se le entrega un paquete de nuevas leyes pueden imaginarse que es bastante información que debe descifrarse poco a poco, que hay que ir haciendo ajustes si es necesario para ir explicándole al público”, dijo Anabel Márquez, vocer del IRS.

Si usted no tiene aún un número ITIN, puede solicitarlo llenando el formulario W7, y enviándolo al IRS, proceso que toma de 6 a 10 semanas. Pero aún está a tiempo, pues el plazo para presentar la declaración de impuestos se extendió del 15 de abril al 17 de mayo.

Telemundo 52 Responde quiere recordar que, si ambos padres no tienen número de Seguro Social, pero sus hijos si, solo pueden recibir el tercer pago, no los anteriores, pero, en casos en que uno de los padres si tenga número de Seguro Social, podrá reclamar retroactivamente los primeros dos pagos de impacto para sus hijos si no los recibió.