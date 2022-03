Temporada de impuestos: presta atención a estas fechas si no quieres recibir multas o sanciones del IRS

Si bien la pandemia causó que las temporadas de impuestos de 2020 y 2021 transcurrieran plagadas de demoras a raíz de los cambios tributarios y la escasez de personal, este año el IRS parece haber retornado a su calendario regular, lo que brinda menos prórrogas a los contribuyentes.

La agencia tributaria comenzó a aceptar declaraciones de impuestos el 24 de enero y hasta ahora ha emitido casi 30 millones de reembolsos, pero ten en cuenta que el 18 de abril es el último día para que los estadounidenses presenten sus planillas si no quieren enfrentar multas y elevados intereses sobre cualquier deuda fiscal.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En este artículo hemos compilado las fechas que necesitas marcar en el calendario, en especial si necesitas más tiempo para rendir cuentas al fisco y requieres obtener una extensión.

¿POR QUÉ ESTE AÑO LA FECHA LÍMITE PARA DECLARAR IMPUESTOS ES EL 18 DE ABRIL?

La fecha límite suele ser el 15 de abril de cada año, a menos que el día caiga en un feriado o fin de semana. La pandemia en 2021 hizo que el Departamento del Tesoro y el IRS extendieran esta fecha hasta el 17 de mayo. Pero ese no es el caso de las declaraciones de impuestos que se presentan en 2022. Para este año, la fecha límite es el 18 de abril, aunque es posible presentar una prórroga para el 15 de octubre.

Recuerda que aunque solicites una prórroga, si debes dinero, debes realizar los pagos de impuestos sobre la renta antes del 18 de abril de 2022 para evitar intereses y multas.

El IRS requiere que los contribuyentes calculen su obligación tributaria para el año fiscal y la paguen cuando soliciten la extensión o antes de la fecha límite.

¿CÓMO DETERMINA EL IRS LA FECHA LÍMITE PARA DECLARAR IMPUESTOS?

La fecha de vencimiento de la declaración del impuesto sobre la renta está determinada por el 15 de abril, Día del Impuesto. Cuando este día cae en fin de semana o feriado, se retrasa al siguiente día hábil. El Día de los Impuestos se extiende en 2022 porque el 15 de abril de 2022 es Viernes Santo y Pascua. Esto retrasa la fecha límite al siguiente día hábil, que es el lunes 18 de abril.

Puedes obtener información más detallada sobre cuándo presentar tu declaración de impuestos en la Publicación 509 del IRS, que se actualiza periódicamente e incluye todo el calendario fiscal del año.

Sin embargo, los contribuyentes de Maine y Massachusetts tienen hasta el 19 de abril debido a la celebración del Día de los Patriotas en esos estados.

El IRS también anunció una fecha de presentación de impuestos extendida del 16 de mayo para las víctimas de tormentas de invierno en Tennessee, Illinois y Kentucky, y las víctimas de incendios forestales y vientos invernales en Colorado. La extensión del 16 de mayo se limita a los condados afectados, que se pueden encontrar en la página del IRS sobre desgravación fiscal en situaciones de desastre.

¿LOS IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES TIENEN LA MISMA FECHA DE VENCIMIENTO?

Cada estado es responsable de determinar su propia fecha de presentación de impuestos. Sin embargo, la mayoría de los estados siguen las pautas del IRS y hacen que la fecha límite del estado coincida.

Por ejemplo, en el año fiscal 2020, hubo 35 estados que también eligieron extender sus plazos hasta el 17 de mayo. Maryland fue el único estado que lo extendió aún más, dando a los solicitantes hasta el 15 de julio de 2021. Hawái, por otro lado, fue uno de los estados que eligió no cambiar su fecha límite de presentación del 20 de abril.

Puedes consultar con el departamento de impuestos de tu estado para saber cuál es la fecha límite de presentación de 2022.

La fecha límite para presentar los impuestos estatales sobre la renta de 2021 en Delaware e Iowa, por ejemplo, es el 30 de abril de 2022. En Virginia, la fecha de vencimiento es el 1 de mayo y en Louisiana, el 15 de mayo.

El IRS tiene una lista de sitios web por estado aquí.

¿CUÁNDO VENCEN LOS IMPUESTOS ESTIMADOS?

Los impuestos estimados consisten en pagos trimestrales que en general realizan los propietarios de pequeñas empresas, trabajadores independientes y contratistas independientes. Son pagos realizados con base a los ingresos de ese período. El IRS requiere que los contribuyentes paguen al menos el 90% de sus impuestos durante todo el año mediante retenciones o pagos de impuestos estimados. El no hacerlo puede resultar en una sanción fiscal estimada.

EL CRONOGRAMA PARA LOS PAGOS DE IMPUESTOS ESTIMADOS DE ESTE AÑOS SON:

15 de abril para el período del 1 de enero al 31 de marzo

15 de junio para el período del 1 de abril al 31 de mayo

15 de septiembre para el período del 1 de junio al 31 de agosto

15 de enero del año siguiente para el 1 de septiembre al 31 de diciembre

Estos pagos de impuestos deben tener matasellos antes de la fecha de vencimiento para garantizar que el IRS no imponga una multa.

También puedes usar el sitio web de Direct Pay del IRS y pagar antes de las 8 p.m. con una cuenta bancaria o antes de la medianoche con una tarjeta de débito o crédito para cumplir con la fecha límite.

Lee nuestro artículo Calendario de la temporada de taxes 2022: Presta atención a estas fechas clave para más detalles.

¿CUÁLES SON LAS SANCIONES DE INCUMPLIR CON LA FECHA LÍMITE DE IMPUESTOS?

El IRS no te penaliza por no presentar una declaración, pero sí lo hará por no pagar los impuestos que debes. Se aplican intereses y multas si no pagas la cantidad de impuestos esperada a tiempo.

Las multas por pago atrasado comienzan en 0.5% por mes con un máximo de 25% del monto adeudado. Si no solicitas una extensión, la multa sube al 5% por mes con la misma multa máxima del 25%.

También se adeudarán intereses sobre el saldo pendiente. El IRS determina la tasa de interés utilizando la tasa federal a corto plazo más el 3%. En 2021, la tasa fue de alrededor del 5%.

Es mejor cumplir con la fecha límite para evitar adquirir una gran deuda. Recuerda que puedes obtener una prórroga gratuita hasta el 15 de octubre. La prórroga te da más tiempo para presentar la declaración, pero ten en cuenta que aún debes pagar los impuestos adeudados antes del 18 de abril.

No habrá penalización si no adeudas impuestos; el IRS simplemente conserva tu reembolso por más tiempo.

¿CÓMO SOLICITO UNA EXTENSIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS?

Deberás completar el Formulario 4868 del IRS. Esto es para una prórroga automática de seis meses para aquellos que presentan un Formulario 1040, 1040NR o 1040NR-EZ.

Es común que los contribuyentes cometan el error de solicitar una prórroga porque no pueden realizar el pago de impuestos, lo que puede conducir a multas y pagos de intereses. Sin embargo, si debes y no puedes pagar todos los impuestos por adelantado, el IRS te ofrece varios planes de pago para ayudarte a reducir las multas y los intereses.

DEBES PRESENTAR UNA EXTENSIÓN SI:

Se te debe un reembolso pero no puedes hacer tus impuestos a tiempo.

Puedes pagar el monto estimado adeudado, pero necesitas más tiempo para presentar tu planilla.

Estás lidiando con un evento de la vida, como una muerte familiar, un divorcio o una catástrofe natural y necesitas más tiempo para reunir los documentos para tu declaración.

No puedes cumplir con la fecha para presentar tu declaración por razones variadas.

Los contribuyentes deben solicitar una prórroga antes del 18 de abril (o el 19 de abril, según el lugar donde residan), pero luego tendrán hasta el 17 de octubre de 2022 para presentar su declaración completa de impuestos de 2021.

¿CUÁNDO PUEDO ESPERAR MI REEMBOLSO?

Si presentas electrónicamente y eliges el depósito directo, el IRS dice que puedes esperarlo dentro de los 21 días, suponiendo que no haya problemas con tu declaración.

Por ley, la agencia no puede emitir reembolsos relacionados con el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o el Crédito Tributario Adicional por Hijos antes de mediados de febrero, para ayudar a evitar que se emitan reembolsos fraudulentos.

El sitio web del IRS cuenta con una práctica herramienta basada en la web que te permite verificar el estado de tu reembolso (electrónico o en papel). También hay una aplicación móvil, IRS2Go.

Por lo general, puedes acceder al estado de tu reembolso aproximadamente 24 horas después de la presentación electrónica o cuatro semanas después de enviar una declaración por correo. Para verificar tu estado, deberás proporcionar tu número de Seguro Social o ITIN, tu estado civil y el monto exacto de tu reembolso.

Si tu estado es "recibido", el IRS tiene tu declaración y la está procesando. "Aprobado" significa que tu reembolso está en camino.

Si bien puede llamar al IRS, la agencia recomienda recurrir a los recursos en línea. El año pasado, la agencia recibió 145 millones de llamadas entre el 1 de enero y el 17 de mayo, más de cuatro veces el volumen de un año promedio.

Pero si necesitas comunicarte con el IRS con urgencia, puedes llamar a una de sus líneas telefónicas regionales dedicadas, que funciona de lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m. (hora local). Las personas pueden llamar al 800-829-1040 y las empresas pueden llamar al 800-829-4933.