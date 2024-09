Arrestan a sospechoso en aparente segundo intento de asesinato a Donald Trump

MIAMI, Florida - Un hombre está en custodia de las autoridades luego de que se escucharan disparos el domingo por la tarde en lo que el FBI llama un aparente "intento de asesinato" a Donald Trump en su campo de golf en West Palm Beach, Florida, dos meses después de un intento de asesinato contra el expresidente en un mitin de campaña en Pensilvania.

Trump, que fue llevado rápidamente a un lugar seguro durante el incidente, dijo en una publicación de Truth Social el domingo por la noche que "¡ciertamente fue un día interesante!" También agradeció al Servicio Secreto y a las fuerzas del orden, escribiendo en mayúsculas que "el trabajo realizado fue absolutamente excepcional".

Casi 10 horas antes, poco antes de las 2 p.m., Trump estaba jugando una ronda de golf cerca de su casa de Mar-a-Lago cuando un agente del Servicio Secreto vio un rifle con una mira en los arbustos fuera del campo, dijo el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, en una conferencia de prensa.

El Servicio Secreto abrió fuego contra el hombre, que pudo escapar y huir en un Nissan negro. Mientras se oían los disparos, no estaba claro si la persona "pudo disparar a nuestros agentes", dijo Rafael Barros, agente especial a cargo de la oficina de campo del Servicio Secreto en Miami, en la conferencia de prensa.

QUIÉN ES EL HOMBRE ARRESTADO

Un testigo cercano tomó una fotografía del auto y se la dio a las autoridades, dijo Bradshaw, lo que ayudó en el arresto. El hombre detenido fue identificado como Ryan Wesley Routh, de 58 años, según tres altos funcionarios de las fuerzas del orden. Su identidad no fue revelada durante la conferencia de prensa del domingo.

Los agentes del orden dijeron a NBC News que se recuperó un rifle estilo AR de la escena. Junto al rifle había dos mochilas y una cámara GoPro, dijo Bradshaw.

Routh tiene un largo historial penal y civil, incluida una condena por posesión de una ametralladora en 2022. Una persona llamada Ryan Routh vivió durante décadas en Carolina del Norte, y un tal Ryan Routh vivió recientemente en Hawaii, según los registros de propiedad. NBC News no ha confirmado si se trata del mismo Routh que fue detenido el domingo.

Routh ya había dicho a otros medios de comunicación que había estado en Ucrania para ayudar en su esfuerzo bélico. El año pasado, expresó su frustración a Semafor por la cautela de Ucrania con respecto a la admisión de soldados extranjeros, y en junio de 2022 le dijo a Newsweek Romania que estaba trabajando para reclutar gente para el esfuerzo bélico.

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, dijo en un comunicado que Trump, el candidato presidencial republicano, estaba "a salvo" después del incidente.

Trump abandonó el campo de golf en su caravana un par de horas después del incidente y se dirigió a su resort de Mar-a-Lago, dijo una fuente familiarizada con el asunto. Ha llegado a Mar-a-Lago, dijo otra fuente.

Un alto funcionario de las fuerzas del orden informado sobre el incidente dijo a NBC News que Trump estaba en el campo de golf cuando se oyeron disparos a corta distancia.

Estaba entre el quinto y el sexto hoyo del campo de golf cuando ocurrió el incidente, dijo la fuente familiarizada con el asunto. Trump estaba jugando al golf con su amigo y donante Steve Witkoff, dijo la fuente.

El fiscal estatal del condado de Palm Beach, Dave Aronberg, dijo en una entrevista con MSNBC que el gobierno federal se haría cargo del caso y que el Departamento de Justicia presentaría cargos.

RON DeSANTIS SE PRONUNCIÓ SOBRE EL HECHO

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que compitió contra Trump en las primarias presidenciales republicanas antes de retirarse y apoyarlo, dijo en X que el estado llevaría a cabo su propia investigación, y agregó que "la gente merece la verdad sobre el posible asesino y cómo pudo acercarse a 500 yardas del expresidente y actual candidato republicano".

El incidente del domingo no afectará el cronograma de campaña de Trump esta semana, dijo una fuente. La campaña de Trump había anunciado que celebraría un ayuntamiento en Flint, Michigan, el martes. También tiene previsto hablar en eventos de campaña en Nueva York el miércoles, seguido de un discurso en Washington, D.C., el jueves y un mitin en Carolina del Norte el sábado.

El segundo intento de asesinato de Trump se produce en medio de una retórica partidista intensificada y temores de violencia política a solo 51 días del día de las elecciones en una carrera presidencial en la que las encuestas indican constantemente una carrera reñida entre Trump y la vicepresidenta Kamala Harris.

HARRIS CONDENÓ LA VIOLENCIA POLÍTICA

Los políticos de ambos partidos condenaron la violencia política el domingo y expresaron su gratitud por que Trump estuviera a salvo.

Harris dijo en un comunicado que estaba "profundamente perturbada por el posible intento de asesinato del expresidente Trump hoy", y agregó que está "agradecida" de que Trump esté a salvo.

"A medida que recopilamos los hechos, seré clara: condeno la violencia política", dijo. "Todos debemos hacer nuestra parte para garantizar que este incidente no conduzca a más violencia".

Su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó un sentimiento similar en X, diciendo que "la violencia no tiene cabida en nuestro país".

EL PRESIDENTE BIDEN ORDENÓ PROTECCIÓN PARA TRUMP

El presidente Joe Biden dijo en un comunicado que ha sido informado sobre la situación y que estaba "aliviado de que el expresidente esté ileso".

“Como he dicho muchas veces, no hay lugar para la violencia política ni para ningún tipo de violencia en nuestro país, y he ordenado a mi equipo que siga garantizando que el Servicio Secreto tenga todos los recursos, capacidades y medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad continua del expresidente”, dijo Biden.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, dijo en X que pasó “unas horas” con Trump en Mar-a-Lago el domingo y lo calificó de “imparable”.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, dijo en X que “el perpetrador debe ser procesado con todo el peso de la ley”.

El equipo de campaña de Trump envió un correo electrónico para recaudar fondos el domingo citando el incidente. Trump firmó el correo electrónico, que decía que su "resolución es más fuerte después de otro intento de asesinato".

El compañero de fórmula de Trump, el senador JD Vance, republicano por Ohio, dijo en X que Trump estaba "de buen ánimo".

"Todavía no sabemos mucho, pero abrazaré a mis hijos muy fuerte esta noche y haré una oración de gratitud", dijo Vance.

Han pasado aproximadamente dos meses desde que las balas pasaron silbando por la cabeza de Trump, una de ellas en la oreja, durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, el 13 de julio, cuando un partidario murió y dos personas resultaron gravemente heridas. El Servicio Secreto disparó y mató al pistolero. Durante el caos, Trump estuvo rodeado por agentes del Servicio Secreto, que lo escoltaron fuera del escenario mientras levantaba el puño y decía "pelea", que se ha convertido en un grito de guerra entre sus partidarios.

La campaña de Trump y su aparato de seguridad alteraron los mítines de campaña después del tiroteo de Butler. Aunque el equipo de Trump inicialmente planeó dejar de realizar actos al aire libre, el Servicio Secreto finalmente aprobó el uso de vidrios a prueba de balas para protegerlo en los eventos de campaña al aire libre.

El director interino del Servicio Secreto, Ronald Rowe, viajará a Florida, según dos funcionarios del Servicio Secreto. La directora anterior del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, renunció después del primer atentado contra Trump.

Los codirectores de la campaña de Trump, Chris LaCivita y Susie Wiles, dijeron en un memorando a los miembros del personal el domingo que "por segunda vez en dos meses, un monstruo malvado intentó quitarle la vida al presidente Trump".

"El presidente Trump y todos los que lo acompañan están a salvo gracias al gran trabajo del Servicio Secreto de Estados Unidos", dijeron en el memorando, obtenido por NBC News.