California: como torbellinos de fuego, incendio forestal avanza sin tregua

LOS ÁNGELES, California - Un incendio de maleza de rápidamente quemó alrededor de 10,000 acres en el área de Lake Hughes el miércoles, quemando algunas estructuras y provocando un esfuerzo de múltiples agencias y evacuaciones obligatorias para al menos 100 hogares.

El Departamento del Alguacil emitió órdenes de evacuación obligatorias para los residentes en Lake Hughes Road, al oeste de Pine Canyon Road y al sur de Dry Gulch Road.

Se instaló un centro de evacuación para residentes desplazados en Highland High School en Palmdale.

"En esta evacuación, desafortunadamente debido a los protocolos de COVID, no se ha establecido un refugio, la gente tendrá que permanecer en sus autos", dijo el sargento Ron Schaffer del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles.

Para las personas que se alojan en sus autosen el centro se les permite llevar animales pequeños con ellos.

El refugio para animales estaba abierto en Castaic Animal Care Center, Lancaster Animal Care Center, Palmdale Animal Care Center y Antelope Valley Fairgrounds, según la Cruz Roja Americana de Los Ángeles.

Tania Leal, meteoróloga de Telemundo 52, nos ofrece consejos sobre los pasos que deben seguirse en caso de incendios forestales

La Patrulla de Caminos de California cerró carreteras en todo el área. San Francisquito Canyon Road se cerró al Spunky Canyon Road. Pine Canyon Road se cerró en Three Points Road y Lake Hughes Road. Three Points Road se cerró en Highway 138, y Old Ridge Route se cerró en Highway 138. También se cerró Lake Hughes Road en Ridge Route Road, informó el CHP poco después 8:30 pm

El incendio se informó alrededor de las 3:30 p.m. cerca de North Lake Hughes Road y Pine Canyon Road en el Bosque Nacional Ángeles, según Marvin Lim del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, que estaba luchando contra el incendio con los equipos del Bosque Nacional Ángeles (conocido por sus signos en inglés ANF).

El incendio demostró una "rápida tasa de propagación '' y ANF y los bomberos del condado solicitaron respuestas de segunda alarma.

EL REPORTE DEL TIEMPO EN EL SUR DE CALIFORNIA

A las 4:30 p.m., las llamas habían quemado 400 acres y las autoridades dijeron que el incendio tenía el potencial de quemar 1,000 acres, según el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles. Eso cambió rápidamente dos horas después, cuando las llamas explotaron a un estimado 10,000 acres, sin contención.

A las 6:30 p.m. el incendio estaba totalmente en terrenos federales, según el Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles.

El fuego envió una espesa columna de humo oscuro al aire, complicando los esfuerzos para combatir el fuego desde el aire.

Quédese con Telemundo 52 para ver el desarrollo de esta noticia.