Varios estados están ampliando sus programas de atención dental del Medicaid

NASHVILLE, Tennessee - Durante meses, Carlton Clemons soportó un dolor paralizante debido a una muela del juicio podrida. No podía dormir, apenas comía y dependía de analgésicos para sobrevivir.

Este hombre de 67 años de Nashville, Tennessee, no podía permitirse el lujo de ver a un dentista con los $1,300 mensuales que su familia recibe en concepto de pagos del Seguro Social y de incapacidad. Así que esperó a que el estado lanzara un programa este año que ofrezca atención dental a más de 650,000 beneficiarios de Medicaid como él, mayores de 21 años. Tennessee está gastando alrededor de $75 millones anualmente en el programa.

“Hombre, pensé que había llegado al cielo porque el dolor había terminado”, dijo después de que le extrajeran el diente en julio en la Facultad de Odontología del Meharry Medical College.

“Cuando lo sacaron, me sentí muy feliz. Me alegré mucho. Todo cambió después de eso”, dijo.

A su esposa, Cindy, que también recibe Medicaid, le extrajeron dientes en la clínica.

Medicaid, el programa de seguro médico federal y estatal para las personas de bajos ingresos, exige que los estados brinden cobertura dental a los niños, pero no a los adultos. Pero con un reconocimiento cada vez mayor de los costos económicos y de salud de la mala salud dental y una afluencia de dólares federales para la pandemia, seis estados comenzaron o ampliaron sus programas de Medicaid este año para brindar cobertura a los adultos.

El acceso sigue siendo difícil en muchos de esos estados y algunos dentistas se niegan a tratar a pacientes de Medicaid. Incluso aquellos que quieren ampliar su práctica se encuentran atrapados en la burocracia.

El doctor Victor Wu, director médico del programa Medicaid de Tennessee, dijo que estaba satisfecho con el lanzamiento de los beneficios dentales de Medicaid que comenzaron en enero, pero reconoce que el estado necesita desarrollar su red y aumentar la tasa de participación entre los dentistas.

Si bien el cuidado dental a menudo se considera una rutina, las personas de bajos ingresos suelen pasar años o incluso décadas sin recibir ningún tipo de atención. Hacerlo tiene costos significativos, tanto para los contribuyentes como para quienes no pueden pagar el tratamiento.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos propondrá en breve una regla que les dé el acceso a los servicios.

Un estudio de la Universidad Texas A&M encontró que el tratamiento de afecciones dentales prevenibles representa hasta el 2.5% de las visitas a la sala de emergencias, a un costo de $2,000 millones al año. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), se pierden anualmente $45,000 millones adicionales en productividad en Estados Unidos debido a enfermedades bucales no tratadas.

“Si pospones la atención, te enfermas más y luego se convierte en una crisis en la que faltas al trabajo o terminas yendo al departamento de emergencias, donde recibes una gran factura y no te cuidan el diente”. dijo la doctora Rhonda Switzer-Nadasdi, directora ejecutiva de Interfaith Dental Clinic, que tiene oficinas en Nashville y Murfreesboro, Tennessee.

"Se necesita buena dentadura para tener un buen empleo", dijo Switzer-Nadasdi.

Todos los estados brindan algunos beneficios dentales de Medicaid para adultos, pero algunos los limitan solo a segmentos específicos de la población, como mujeres embarazadas o personas con discapacidad intelectual, o cubren solo atención de emergencia, según CareQuest Institute for Oral Health, una organización sin fines de lucro que aboga por una atención dental ampliada.

Hawaii, Tennessee, Kentucky, Michigan, Maryland y New Hampshire fueron los últimos en iniciar o ampliar su cobertura dental; lo hicieron este año.

En New Hampshire, el estado está gastando $33.4 millones en 12 meses para brindar atención dental a sus 88,000 beneficiarios de Medicaid.

"Existe una comprensión cada vez mayor de que la salud bucal es inseparable de la atención médica", dijo el representante demócrata de New Hampshire Joe Schapiro, quien fue el principal patrocinador del proyecto de ley de beneficios dentales ampliados.

"La cantidad de dinero gastada en otros problemas de atención médica relacionados con la salud bucal y la cantidad de dinero gastada en atención de emergencia cuando las personas no pueden recibir ningún tipo de atención preventiva o reparadora no sólo es desafortunada para la salud de esas personas, sino que también cuesta una gran cantidad de dinero", agregó.

En Kentucky, el gobernador demócrata Andy Beshear siguió adelante con regulaciones de emergencia que garantizarían que alrededor de 900,000 habitantes de Kentucky continuarían teniendo acceso a atención dental después de que la legislatura liderada por los republicanos rechazara su propuesta.

"Estamos enfocados en eliminar los obstáculos que impiden que las personas regresen a la fuerza laboral, y este programa hace precisamente eso", dijo.

Virginia amplió su programa Medicaid en 2021, presupuestando $282 millones para los años fiscales 2022 y 2023 para cubrir procedimientos dentales para más de un millón de beneficiarios. En 2022, Kansas brindó acceso dental a casi 137,000 beneficiarios de Medicaid a un costo de $3.5 millones en 2022 y $1.2 millones en 2023.

Si bien los defensores acogen con satisfacción estos cambios, Texas, Alabama, Mississippi, Utah y Louisiana todavía ofrecen beneficios limitados.

Incluso cuando los estados agregan cobertura dental, millones de beneficiarios están siendo eliminados del programa Medicaid en todo el país como parte de una revisión de elegibilidad, algo que a los estados se les prohibió hacer durante la pandemia.

También hay muchos contratiempos en los estados que han ampliado la atención, incluido Tennessee. Uno de los mayores es que muy pocos dentistas, especialmente en áreas rurales, aceptan pacientes de Medicaid, lo que resulta en largos tiempos de espera y viajes de horas en busca de atención. Sólo alrededor del 15% de los dentistas aceptan Medicaid en New Hampshire, el 24% en Tennessee y el 27% en Virginia.

Muchos dentistas y grupos que abogan por una atención ampliada culpan a las tasas de reembolso de Medicaid. Nueva Jersey solo cubre el 13.3% de lo que normalmente cobran los dentistas, Michigan cubre el 17% y Rhode Island el 22.4%, según datos de 2022 analizados por la Asociación Dental Americana. Illinois, Nueva York, Ohio y Oregón cubren cada uno un poco más del 28%.

Sin embargo, la mayoría de los estados cubren entre el 30% y el 50%, Alaska y Dakota del Norte cubren al menos el 55% y Delaware, el 76.9%.

La doctora Heather Taylor, profesora asistente de la Escuela de Salud Pública Richard M. Fairbanks de la Universidad de Indiana, dijo que algunas de las tasas de reembolso de Medicaid para servicios dentales de Indiana no han aumentado desde 1998.

"Es casi como si estuviéramos incentivando a nuestros dentistas a no tratar a los que lo necesitan, porque no les pagamos ni la mitad de lo que podrían obtener de las aseguradoras privadas", dijo.

Tennessee Family Dental, que tiene cuatro clínicas en el estado, ha experimentado una demanda abrumadora por parte de los pacientes de Medicaid. El doctor Ryan O'Neill, dentista propietario del negocio, dijo que recibió unas 300 llamadas el primer día y que algunos de sus pacientes viajaron desde 30 minutos o más.

Quiere contratar más dentistas, pero dijo que puede llevar hasta cuatro meses obtener la certificación de Medicaid. También está luchando con un sistema de facturación de Medicaid que habitualmente rechaza algunas reclamaciones y dijo que hay "mucha inconsistencia sobre lo que se aprueba y lo que se niega".

"Las oficinas dudan en conectarse a la red porque hay muchas incógnitas", dijo O'Neill.

"Todavía estamos aprendiendo cuáles son las reglas y, ya sabes, prueba y error en términos de cómo se supone que debemos lidiar con una situación particular".

Danielle Wilkes, una madre de cinco hijos de 26 años de Ashland, Tennessee, condujo 90 minutos para ver a O'Neill después de llamar a docenas de dentistas en su área y no encontrar ninguno que aceptara Medicaid. Su prima, June Renee Pentecost, también la acompañó para recibir tratamiento.

Durante los últimos cinco años, Wilkes había estado esperando ver a un dentista después de que le arrancaran varios dientes en un accidente automovilístico. Le dijeron que varias coronas le costarían miles de dólares, algo que no podía permitirse.

“Al principio estaba enojado, pero pensaba que ella no podía hacer nada. Voy a tener que esperar hasta que mis hijos crezcan”, dijo, y agregó que el dolor a menudo la hacía llorar.

Pero allí estaba ella, en el sillón del dentista, con su cabello rosado resaltando contra O'Neill y la asistente dental Jasmine Webb vestida con una bata negra. Después, Wilkes, de voz suave, dijo que estaba “simplemente feliz” de finalmente terminar el trabajo, incluso si tenía que pagar $400 que Medicaid no cubría.

En otra habitación, Pentecost estaba siendo examinada para un tratamiento de conducto.

Había pasado más de una década desde la última vez que vio a un dentista porque el costo la disuadió a pesar de años de dolor. Madre de cinco hijos, pensó que el cuidado dental le ahorraría gastos en sus hijos.

"No podía jugar con mis hijos porque me dolía la cabeza", dijo.

El hombre de 30 años se sintió aliviado de haber terminado el trabajo, pero se preguntó por qué el goberino no le había ofrecido el beneficio antes.

“Espero que mi dolor disminuya y desaparezca una vez que me arreglen los dientes y entonces no tendré tantos dolores de cabeza ni me sentiré tan mal”, dijo.

El periodista de Associated Press Bruce Schreiner en Frankfort, Kentucky, contribuyó a este informe.

