Abren restaurante de las Golden Girls; la entrada comienza en $40

NUEVA YORK -- Luego de una larga espera llega a la Ciudad de Nueva York la ventana emergente The Golden Girls Kitchen.

De acuerdo con la página de Instagram de la experiencia, la ventana emergente inmersiva abre para el almuerzo a partir del miércoles 7 de diciembre en el Seaport District de Manhattan, en 19 Fulton Street.

Para aquellos que no estén familiarizados, la configuración se hará para parecerse a los lugares de reunión de Miami donde Blanche, Rose, Dorothy y Sophia disfrutaron de tantas bromas durante siete temporadas memorables. Fue todo un éxito durante su carrera en Beverly Hills a principios de este año.

The Golden Girls Kitchen en Nueva York es un restaurante informal rápido con énfasis en los postres, por supuesto.

Los boletos están disponibles a través de New York Bucket List, que, como su nombre indica, existe para marcar todas sus casillas de vida al azar. La entrada comienza en $40 por persona y, por eso, obtienes una reserva de 90 minutos, así como tu elección de un "Golden Main" y una rebanada de pastel de queso.

Echa un vistazo al menú a continuación.

Acompañamientos adicionales, postres, bebidas y productos exclusivos de Golden Girls Kitchen están disponibles para su compra.

¡Y no te olvides de la sesión de fotos! Como dice la lista del evento, "Tome una foto en el Boudoir de Blanche, con una alfombra de pelo largo y una colcha con estampado de palmeras, o finja conversar con las damas a través del teléfono amarillo de la cocina de las niñas".

¿Sediento? Acérquese al Rusty Anchor Bar para disfrutar de una variedad de cócteles especiales derivados de la querida serie.

El horario de atención a partir del miércoles 7 de diciembre será:

Miércoles y Jueves 2:00 p.m. a 10:30 p.m.

Viernes 2:00pm a 11:15 p.m.

Sábados 10am a 11:15 p.m.

Domingos 10:00am a 10:30 p.m.

Drag brunch funciona todos los domingos de enero a marzo a las 10 a.m., 10:45 a.m. y 11:45 a.m, por lo que tendrá muchas oportunidades para disfrutar.

¿Hacia dónde se dirige ahora Golden Girls Kitchen? Las ventanas emergentes de Miami, San Francisco y Chicago están programadas para la primavera de 2023.