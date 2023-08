“No he perdido la esperanza”: una mujer de 75 años sigue desaparecida tras el paso de la tormenta tropical Hilary

CALIFORNIA - Continúa la búsqueda de una anciana de las montañas de San Bernardino que desapareció el domingo cuando la tormenta tropical Hilary arrasó el sur de California.

No se ha sabido nada de Christie Rockwood, una trabajadora jubilada del distrito escolar de 75 años, desde el fin de semana, cuando la tormenta sacudió la región. Mientras los equipos continúan buscándola, la familia de la mujer tiene la esperanza de recibir buenas noticias.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

“Ella pensó que iba a ser sólo una fuerte tormenta”, dijo Ethan Harrison, el hijo de Rockwood. Le dijo a la estación hermana NBC4 que habló por última vez con su madre mediante una llamada telefónica el domingo por la noche.

Harrison dijo que su madre no quería salir de su casa porque pensaba que la tormenta sería leve. Él cree que su remolque en Seven Oaks pudo haber sido arrastrado, pero eso no ha sido confirmado.

“Dijo que el río creció y arrasó el área de campamento”, indicó su hijo.

El martes, equipos de búsqueda rescataron a más de una docena de personas que estaban atrapadas en su vecindario en las montañas de San Bernardino después de que un flujo de escombros las atrapara.

“Aproximadamente 20 residentes permanecen en el lado opuesto del río Santa Ana”, dijo Eric Sherwin, del Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino. “Están varados nuevamente por la pérdida del sistema vial que fue arrasado cuando se desbordó el río Santa Ana”, agregó.

Los equipos de búsqueda continuarían su trabajo el miércoles por la mañana con la esperanza de encontrar a Rockwood y a cualquier otra persona atrapada.

“No he perdido la esperanza todavía, pero lo único que me duele es pensar que está atrapada en el barro, con frío y sufriendo”, expresó Harrison.