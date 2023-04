Al menos un muerto y un herido tras explosión en planta petrolera en Illinois

LEMONT - Equipos de emergencia están respondiendo a una mortal explosión que se reportó en la mañana de este martes en una planta química de petróleo en Lemont.

De acuerdo con las autoridades, bomberos fueron llamados a la planta de Seneca Petroleum Company localizada en 12460 New Ave. en Lemont.

La Oficina del Alguacil del condado Will confirmó que una persona falleció y otra persona fue transportada con heridas a Silver Cross Hospital en Joliet.

Los detalles sobre la causa de la explosión no se han dado a conocer al momento. No obstante, reportes iniciales indican que la explosión ocurrió en un tanque de asfalto y bomberos no creen que haya ocurrido una situación en la que se viera involucrado materiales peligrosos, según la Oficina del Alguacil del condado Will.

Por lo pronto, el distrito de bomberos de Lemont solicitó a los conductores y residentes a evitar el área de New Avenue y la calle 127. Oficiales de la policía de Romeoville están asistiendo a la Oficina del Alguacil del condado Will a redirigir el tráfico. Cabe mencionar que New Ave. y High Road están cerradas a la altura de la calle 135 (Romeo Rd.). Instan a los conductores a utilizar Route 53 como vía alterna.

Bomberos de Lemont, Romeoville, Downers Grove y Tri-State han respondido al incidente para brindar apoyo. Conforme a la Oficina del Alguacil del condado Will, el incendio pudo ser controlado y ya no representa un peligro al público.

Mientras tanto, se contactó a OSHA al lugar de los hechos para que investigue lo sucedido y también se llamó a ComEd debido a que la explosión causó la caída de varias líneas eléctricas.

Nuestra cadena hermana NBC Chicago contactó a OSHA y la agencia confirmó que está respondiendo al incidente y también indicó que la compañía de Seneca Petroleum no tiene historial de violaciones o reportes con OSHA.