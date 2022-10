Reporte: identifican a presunta reclutadora de migrantes venezolanos para vuelos de gobernador DeSantis

La misteriosa mujer que supuestamente atrajo a decenas de migrantes en los vuelos del gobernador de Florida Ron DeSantis a Martha's Vineyard desde San Antonio, Texas, ha sido identificada por varios medios de comunicación como Perla H. Huerta, exmédico de combate y agente de contrainteligencia del Ejército que vive en Tampa.

The New York Times informó el domingo por la noche que una migrante venezolana que estaba trabajando con Huerta para reclutar migrantes confirmó su identidad, y una migrante en San Antonio a la que Huerta había intentado inscribir sin éxito identificó una foto de ella.

CNN informó que una amiga de Huerta confirmó su identidad en una foto proporcionada por un migrante. Han estado circulando fotos de la mujer, hasta ahora conocida simplemente como "Perla", después de que supuestamente reclutó a muchos de los 48 migrantes venezolanos fuera de un refugio operado por la ciudad en el centro de San Antonio y los trasladó a La Quinta Inn, antes de que volaran a la exclusiva isla de Massachusetts a expensas de los contribuyentes de Florida.

El San Antonio Express-News, citando fuentes anónimas, informó el lunes que la Oficina del Sheriff del condado Bexar, que incluye a San Antonio, considera a Huerta, de 43 años, una "persona de interés" en su investigación criminal sobre el incidente.

El portavoz de la oficina del alguacil, Johnny García, dijo en un comunicado el lunes que la oficina no había confirmado ni identificado a ninguna persona de interés en la investigación en curso. Cuando se le preguntó sobre Huerta, García le dijo a Express-News: "No estamos identificando públicamente a nadie".

The Associated Press probó numerosos números de teléfono y correos electrónicos en busca de posibles coincidencias con Perla H. Huerta o posibles familiares, y no obtuvo respuesta o las líneas fueron desconectadas.

El alguacil del condado Bexar, Javier Salazar, dijo que está investigando si se mintió a los migrantes o si los dos vuelos del mes pasado violaron alguna ley. Algunos inmigrantes han dicho que fueron atraídos con tarjetas de regalo de McDonald's y promesas de trabajo y vivienda que nunca se materializaron.

El vocero del ejército de Estados Unidos, Madison Bonzo, confirmó a AP que Perla H. Huerta dejó el ejército en agosto y se desempeñó como médico de combate y trabajó en contrainteligencia. Tenía el rango de sargento mayor cuando dejó el servicio y se desplegó en Irak, Afganistán y Yibuti.

DeSantis dijo que usó contratistas para la operación, pero se negó a revelar los detalles o los contratos.