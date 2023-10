Regresa de vacaciones y se encuentra con que su casa fue demolida

ATLANTA, Georgia - La dueña de una vivienda está sopesando cuál será su siguiente paso después de que una empresa demoliera por error una casa de su propiedad en el suroeste de Atlanta.

Susan Hodgson dijo en una entrevista el sábado con The Associated Press que, cuando regresó de vacaciones el mes pasado, encontró un montón de escombros en el lugar de lo que había su propiedad familiar desde hace mucho tiempo.

“Estoy furiosa”, manifestó Hodgson. “No dejo de despertarme y pensar: ‘¿Es todo esto una broma o algo así?’ Estoy conmocionada”.

Comentó que una vecina la llamó cuando estaba fuera de la ciudad y le preguntó si había contratado a alguien para demoler la vivienda vacía.

“Respondí que ‘no’ y ella dijo: ‘Bueno, hay alguien aquí que acaba de demoler toda la casa y ha tirado todo abajo’", relató Hodgson.

Cuando la vecina confrontó a los trabajadores, indicó Hodgson, ellos fueron groseros.

“Le dijeron que se callara y que se ocupara de sus propios asuntos”, dijo Hodgson.

Envió a un familiar a ver qué estaba pasando y que éste pidió ver un permiso. Cuando la persona a cargo de la demolición revisó su permiso, ésta admitió que se encontraba en la dirección equivocada, según Hodgson.

“Ha estado tapiada unos 15 años, y la mantenemos tapiada, cubierta, con el césped cortado y el patio está limpio”, comentó. “Pagamos los impuestos y todo está al corriente”.

Hodgson dijo que llenó un reporte con la policía y ha hablado con abogados, pero que de momento siguen en el limbo.

“Seguimos en el proceso de descifrar qué hacer”, comentó. “Seguimos presionando en distintas direcciones a ver si pasa algo".

Hasta la fecha, la compañía con sede en Atlanta responsable de la demolición, You Call It We Haul It, no se ha puesto en contacto con ella, señaló.

“¿Cómo puede la gente simplemente llegar y tirar la propiedad de alguien y luego marcharse sin más?”, cuestionó Hodgson. “¿Cómo pueden pensar que eso está bien? Desearía que pudiera arreglar el problema que causó”.

“Es difícil de creer que alguien piense que tiene derecho a venir, destrozar algo y alejarse de ello sin volver y decir: ‘Lo siento. ¿Qué tengo que hacer para arreglarlo? Fue un accidente’. No me dieron nada”.

La empresa no ha respondido un mensaje telefónico dejado el sábado. En una declaración al canal WAGA-TV, la compañía dijo que está investigando y trabajando para resolver el problema.