Protesta de pilotos de Southwest Airlines en Dallas

Se espera que más de 1000 pilotos de Southwest Airlines se manifiesten frente a al aeropuerto Dallas Love Field para protestar por un mejor trato después de lo que ha sido un caos en los últimos dos años desde la pandemia.

La protesta es dirigida por la Asociación de Pilotos de Southwest Airlines, el sindicato que representa a los pilotos.

El sindicato está llamando a la manifestación un esfuerzo por crear conciencia sobre la fatiga de los pilotos, el estrés, la escasez de pilotos y otros problemas que han hecho que las cancelaciones de vuelos y los retrasos sean la norma durante el último año.

“Nuestros pilotos han tenido que abordar públicamente el problema de la fatiga con la gerencia, que es algo que nunca queremos hacer, pero en última instancia, nuestros pilotos, ya saben, han estado cansados ​​y han estado tratando de hacer todo lo posible”, dijo Casey Murray, piloto y presidente de la Asociación de Pilotos de SWA.

El sindicato enfatiza que esto no es una huelga.

Las reglas sindicales establecen que los pilotos no pueden reportarse enfermos para participar en la protesta y no pueden afectar negativamente la operación de la compañía para asistir. Estos son pilotos y otros simpatizantes que ya están programados para no trabajar hoy y se supone que estarán disponibles para la manifestación.

Entonces, si tiene un vuelo a través del suroeste de EEUU hoy, las aerolíneas dijeron que esto no debería afectar a los pasajeros.

“Somos conscientes de que algunos pilotos fuera de servicio están participando en piquetes informativos”, dijo Southwest Airlines a NBC 5 en un comunicado. “Southwest Airlines respeta los derechos de nuestros empleados a expresar sus opiniones y no anticipamos ninguna interrupción en el servicio como resultado de esta única demostración. Durante 51 años, hemos mantenido una cultura legendaria del sudoeste que honra a nuestros valiosos empleados”.

Murray dijo que la mayor queja es que Southwest tiene un problema con la "mala programación" en los vuelos de conexión para los pilotos, lo que hace que vuelen más tiempo y se sientan más fatigados.

"Hemos visto que nuestra empresa realmente no aborda muchos problemas operativos. Y esto ha estado sucediendo durante varios años", dijo. "Si bien necesitamos contratar pilotos, el principal problema es realmente la eficiencia en la programación de eficiencias". que hemos visto".

Dijo que los pilotos se sienten sobrecargados de trabajo durante la interminable demanda de viajes y espera que esto llame la atención de la compañía para negociar nuevos contratos y un mejor trato para los pilotos.

"Nuestros pilotos han perdido durante el último año casi 20,000 días libres, que son más de 50 años que nuestros pilotos han perdido, involuntariamente obligados a volar en días libres. Y nuevamente, la fatiga es acumulativa. Así que se suma y cuanto más vuela eso hay algo que debe cubrirse”, dijo Murray.

Southwest Airlines dijo en un comunicado que las negociaciones del contrato con los pilotos están en curso.

Los pilotos de SWA no están solos en sus protestas. El jueves pasado, Delta Airlines publicó una carta abierta a los clientes frustrados por los retrasos y cancelaciones de vuelos.

En la carta, los pilotos de Delta dijeron que han estado trabajando en días libres y haciendo más horas extra en 2022 que en todo 2018 y 2019 combinados, que fueron sus años más ocupados hasta la fecha.

Los pilotos de American Airlines ya han realizado algunas protestas en el aeropuerto DFW este año.

Rechazan el mandato de vacunarse contra el COVID-19.