No es el ganador de la lotería: hispano recibe falso mensaje de ayuda de supuesto millonario

LOS ÁNGELES, California - Tras los asesinatos de dos miembros de su familia, nuestro televidente creyó haber encontrado una luz al final del túnel, pues creyó que el famoso ganador de la lotería en Altadena, Edwin Castro, quería ayudarle.

Alguien se hizo pasar por el nuevo millonario, y le dijo que estaba dispuesto a darle $30,000, pero todo era una estafa contra una familia que ya de por sí la está pasando muy mal.

La devastadora historia de la familia Salgado, se convirtió en noticia cuando en el 2018, las autoridades de Utah hallaron los restos de Elizabeth Laguna Salgado, esta jovencita que había desaparecido en el 2015, recién llegada de México.

“Ha sido muy duro, porque nunca nos imaginamos que esto le fuera a pasar a mi sobrina. Ella venía con la ilusión de aprender inglés, de poderse superar, de progresar”, dijo Rosemberg Salgado.

Además, cuenta que tras la tragedia, su hermana se dedicó a buscar al asesino de su sobrina, pero trágicamente, también ella fue asesinada.

“Cuando la policía nos dijo que encontraron los restos también, dijimos, ¡no puede ser que se esté repitiendo otra vez”, dijo Rosemberg.

Ambos casos siguen sin resolverse y la familia Salgado ha estado buscando ayuda. Por eso, cuando Rosemberg vio lo que parecía ser un anuncio de Edwin Castro, quien se hizo famoso tras ganar $2,400 millones en el sorteo de Powerball, se ilusionó.

“Decía que si alguien necesitaba ayuda, que por favor le mandaran un mensaje. Lo ví en el internet”, dijo Rosemberg.

Así que le escribió, explicándole la tragedia de su familia “Él me contestó, y me dijo que estaba dispuesto a ayudarnos. Yo estaba bien agradecido con Dios”, dijo.

El supuesto millonario, le dijo que le mandaría $30,000 dólares para cubrir los costos del funeral de su hermana, para lo cual, sólo le pidió una cosa.

“Que le mandara una dirección de cripto, y le comenté que yo no tenía nada de eso”, dijo Rosemberg.

El señor Salgado le preguntó si podía entregarle el dinero de otra forma

“Él me dijo no, que tenía que ser por criptomoneda, y dijo “crea la cuenta” y se veía insistente”, agregó.

A Rosemberg le pareció sospechoso, así que cortó la comunicación y levantó la voz de alerta.

Y él no es el único. Una búsqueda en internet con el nombre de Edwin Castro muestra encabezados de diarios como The Sun y el New York Post que alertan urgentemente a la comunidad por estafadores que se hacen pasar por el nuevo millonario, ofreciendo hasta $800,000 dólares.

El objetivo de la estafa es obtener información personal de sus víctimas y convencerlos de mandar fondos para pagar supuestas cuotas e impuestos para recibir el dinero.

“Ellos como ven tu dolor, y ven que la gente necesita, tratan de estafarla, es gente desalmada, que no le importa, no le importa si te ponen en una situación peor de la que estás”, dijo Rosemberg.

Así que, tenga mucho cuidado, Edwin Castro no ha ofrecido públicamente ninguna donación. Y si usted da sus datos personales a desconocidos, o le envía dinero de manera electrónica a alguien, sin antes haber recibido el supuesto premio o donación, perderá su dinero.