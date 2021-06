Hasta $15,000 más: aumenta el precio de carros nuevos y usados

Quienes tengan en plan comprar un auto, ya sea nuevo o usado, se van a topar con precios inesperados de hasta $15,000 más de lo que costaban antes de la pandemia.

“Yo estaba haciendo la búsqueda en línea porque teníamos pensado alquilar un vehículo”, dijo Aldo Corona, un consumidor que revisó en varias concesionarias de auto.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Hicimos una selección de tres. Empezamos con uno, y no tenían absolutamente nada de inventario”, contó.

La segunda le pedía depósito no reembolsable, y la tercera, según Corona, les dijo que "no había chips, que no estaban generando suficiente inventario, que había ‘back orders’ (pedidos)”.

Y cuando encontró la camioneta que buscaba, ésta “tenía un sobreprecio de $15,000”, dijo.

¿Pero por qué está pasando esta tendencia? Telemundo 52 Responde nos explica.

Compañías como Carfax estiman que los precios de autos usados aumentaron hasta 25%, y si lo que busca es una camioneta o pickup, preparate a pagar 44% más del costo que se veía en mayo del 2020.

Hablamos con un experto sobre las razones y cuál podría ser el impacto en tu bolsillo, así no manejes

“Estamos experimentando niveles altísimos en la alta demanda en autos usados”, dijo Eddie Garces, gerente de cuentas nacionales ‘Carfax’.

La razón: falta de carros.

¿Pero, por qué la escasez? “La pandemia de COVID-19, las tormentas graves de este invierno, y la escasez de los chips semiconductores”, contestó Garcés.

La buena noticia es que, si usted quiere intercambiar su auto para adquirir uno nuevo, recibirá 20% más del valor de su vehículo.

“Este es un mercado del vendedor”, agregó Garcés.

En algunas áreas, las tiendas de suministros para piscinas ya tienen límites en las compras de cloro, duplicando el precio de las tabletas.

La mala noticia es que el próximo coche que compre, también será más caro, y posiblemente tendrá que ser flexible. “Van a tener que escoger un auto que quizás no querían”, dijo.

Se les recomienda que si puede, espere a que el mercado se balancee. Sin embargo, si tiene que comprar un auto nuevo, haga su tarea: realice una inspección independiente del vehículo con su mecánico de confianza, y obtenga un reporte del auto para evitar sorpresas, como accidentes o problemas con el título.

En carfax.com/value, encontrará el historial y el valor actual del auto que esté buscando o quiera vender.

Recuerde que nada impacta más el valor de un auto que el historial, así que, antes de comprar, verifíquelo muy bien. Cuide su dinero, porque de seguro habrá quien se aproveche de la escasez y desesperación de la gente, para deshacerse de carros problemáticos.