Polémica en escuela primaria por “Club de Satanás”

Existe preocupación por un nuevo club extraescolar en el Lebanon, Connecticut.

El "Club Satán" (Satan Club) se reunirá en la escuela primaria a partir del próximo mes y eso ha llamado la atención de los padres. Los organizadores aclaran que no es lo que piensan.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

“Simplemente hay mucha gente que no quiere escuchar de qué se trata. No quieren escuchar lo que creemos", dijo June Everett.

Everett es la directora de campaña del programa extraescolar del templo. Dijo que ven a Satanás como una figura literaria.

“Consideramos a Satanás como un símbolo de ser el máximo rebelde y enfrentarse a la autoridad tiránica”, dijo.

Everett dijo que el club fue solicitado por un padre y obtuvo la aprobación del distrito esta semana para operar. Pero no implica ninguna religión.

“No enseñamos sobre Satanás. No les enseñamos canciones para cantarles a sus amigos. No hay ningún proselitismo en nuestro club”, dijo.

Everett dijo que, en cambio, los niños realizarán actividades que se centrarán en la ciencia y la racionalización mientras desarrollan empatía y tolerancia hacia todas las criaturas, y ella quiere acabar con los conceptos erróneos.

“No adoramos al diablo. No estamos sacrificando cabras ni bebés. Simplemente estamos teniendo igualdad de acceso al espacio al que tenemos derecho”, dijo.

Se trata de Gabriele Amorth, el exorcista del Vaticano.

Un derecho que se concedió gracias a una sentencia de la Corte Suprema de 2001 (Good News Club v. Milford Central School) que permitió a un grupo cristiano evangélico, el Good News Club, utilizar los edificios escolares fuera del horario laboral.

La Escuela Primaria Lebanon tiene una reunión del Club de Buenas Noticias cada semana en la escuela.

En una declaración, el superintendente de las escuelas públicas de Lebanon, Andrew Gonzales, dijo:

“Las Escuelas Públicas de Lebanon (LPS) permiten que organizaciones externas utilicen las instalaciones de LPS, de acuerdo con la Política 1007 de la Junta. Como tal, LPS debe permitir que las organizaciones comunitarias accedan a las instalaciones escolares, sin tener en cuenta las ideas religiosas, políticas o filosóficas que expresen, como siempre y cuando dichas organizaciones cumplan con los criterios neutrales desde el punto de vista establecidos en la política. No todos estarán de acuerdo con todos los grupos aprobados para usar las instalaciones escolares ni asistirán a sus reuniones. Sin embargo, prohibir que determinadas organizaciones accedan a nuestros edificios escolares en función de las perspectivas que ofrecen o expresan podría violar nuestras obligaciones en virtud de la Primera Enmienda y otras leyes aplicables y no se alinearía con nuestro compromiso de no discriminación, igualdad de protección y respeto por diversos puntos de vista".

Las personas con las que hablamos en la ciudad tienen sentimientos encontrados.

"Este es un país libre. Se supone que debemos tener libertad de religión o no tener religión para poder entender ambos lados de la historia”, dijo Dori Dougal, del Líbano.

El “Club Satánico” después de la escuela comenzará el próximo mes. El templo dijo que cinco estudiantes se han inscrito para unirse hasta ahora.