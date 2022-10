“Me da asco”: comunidad en EEUU se muestra alarmada por la calidad del agua

Residentes se encuentran preocupados debido a la calidad del agua que reciben en sus hogares, una problemática que han tenido por años en East Palo Alto, California.

Muchos han tenido que comprar agua embotellada para beber y cocinar, lo que les ha provocado gastos económicos.

"Compro como dos paquetes cada semana, como unos $10, entonces al mes son $40 a $50. Estamos batallando”, dijo la residente Sonia Escobedo.

La organización Nuestra Casa asegura que la mayoría de las personas en la ciudad considera que no es saludable tomar agua del grifo.

"Es una situación emocional de preocupación del cual el liderazgo tiene que salir de EPA", dijo Vicky Ávila, vocera de la organización.

Otro residente, quien prefirió mantenerse en el anonimato, aseguró que el agua es “asquerosa”.

"Sí, me da asco, es como si no me estuviese bañando, sale muy negra, oscura, y tiene cloro", dijo una de los afectadas.

David Canepa, supervisor del condado, aseguró que la ciudad está al tanto del problema

“Probablemente la semana que viene trataremos de tocar el tema, hay que modernizar las tuberías urgentemente para que la gente se sienta cómoda con el agua que llega”, indicó Canepa.

Por su parte, Rubén Abrica, alcalde de la ciudad, dijo que están invirtiendo más dinero en reemplazar las pipas.

“El agua no está contaminada”, dijo Abrica.

Telemundo 48 intentó hablar con la Comisión de Servicios Públicos pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.