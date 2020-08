Por su cabello: Trump se quejó de las duchas y mira cómo ello te podría afectar

Washington D.C.- La Administración Trump quiere cambiar la definición de ducha para permitir que fluya más agua, abordando una molestia del presidente que se queja de que no se está empapando lo suficiente.

Hablando públicamente sobre la necesidad de mantener su cabello "perfecto", el presidente Donald Trump ha hecho que aumentar el flujo de agua y reducir los estándares de conservación de electrodomésticos, desde bombillas hasta inodoros y lavavajillas, sea un problema personal.

La semana pasada en una visita a una planta de la firma de electrodomésticos Whirlpool, Trump dijo:

"Entonces, ¿te fijas? La gente que fabrica las máquinas lavaplatos, sabes de lo que estoy hablando. Ahora tenemos el agua que necesitas, en lugar de esa estupidez, donde tienes mucha menos agua de la que necesitas y sigues dándole una y otra vez. Algunas personas dijeron que presionarían el botón cinco veces. No tenían suficiente agua.

Y lo mismo con lavabos, inodoros y duchas. Entras en una nueva casa, abres el grifo; no sale agua. Abres la ducha; si es como yo, no puedes lavar tu hermoso cabello correctamente. (Risas y aplausos). Pierdes 20 minutos más. "Por favor, sal." El agua, gotea, ¿verdad? Sabes a lo que me refiero: ponen restricciones. Me deshice de eso. Lo firmé. Eso es sentido común".

Pero los grupos de consumidores y de conservación dijeron que la flexibilización propuesta por el Departamento de Energía de una ley de energía de 28 años que incluye estándares de electrodomésticos es tonta, innecesaria y derrochadora, especialmente ahora que Occidente atraviesa una megasequía histórica de dos décadas.



Desde 1992, la ley federal ha dictado que que las duchas nuevas no deben verter más de 2.5 galones de agua por minuto (9.5 litros). A medida que salían nuevos accesorios de ducha con múltiples boquillas, la administración de Obama definió las restricciones de la ducha para aplicar a lo que sale en total. Entonces, si hay cuatro boquillas, no deben salir más de 2.5 galones en total entre las cuatro.

La nueva propuesta del miércoles permitiría que cada boquilla rocíe hasta 2.5 galones, no solo la ducha completa en general.

Con cuatro o cinco o más boquillas, "podrías tener 10, 15 galones por minuto usando al máximo la ducha, literalmente probablemente sacándote del baño", dijo Andrew deLaski, director ejecutivo del grupo de conservación de energía Appliance Standards Awareness Project. En el jardín sur de la Casa Blanca en julio, Trump hizo el tema personal:

"Entonces, esas duchas: te bañas, el agua no sale. Quieres lavarte las manos, el agua no sale. Entonces, ¿Qué haces? ¿Te quedas ahí más tiempo o te duchas más? Porque mi cabello, no sé ustedes, pero tiene que ser perfecto. Perfecto".

DeLaski y los funcionarios de Consumer Reports dijeron que no ha habido protestas públicas ni necesidad de cambios. La propia base de datos del Departamento de Energía de 12,499 cabezales de ducha mostró que el 74% de ellos usa dos galones o menos de agua por minuto, que es un 20% menos que el estándar federal.

"Francamente, es una tontería", dijo deLaski. “El país enfrenta serios problemas. Tenemos una pandemia, una sequía grave a largo plazo en gran parte de Occidente. Tenemos el cambio climático global. Las duchas no son uno de nuestros problemas".

La portavoz del Departamento de Energía, Shaylyn Hynes, dijo que la definición de Obama de 2013 de ducha choca con lo que pretendía el Congreso y los estándares de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos.

Si se adopta la regla, Hynes dijo que "permitiría a los estadounidenses, no a los burócratas de Washington, elegir qué tipo de surtidores de ducha tienen en sus hogares". Los funcionarios del grupo industrial Plumbing Manufacturers International no respondieron a una solicitud de comentarios.

Los estándares de conservación de agua y energía para electrodomésticos y plomería ahorran a los consumidores alrededor de $500 al año en facturas de energía, dijo deLaski. Si las personas tienen problemas para que el agua fluya en la ducha, deben verificar la presión del agua de su hogar y pueden reemplazar su surtidor defectuoso por poco dinero, dijo deLaski.

Una prueba de surtidores de ducha de 2016 realizada por Consumer Reports encontró que las duchas mejor calificadas, incluida un modelo de $20, proporcionaban una cantidad agradable de flujo de agua y cumplían con los estándares federales, según David Friedman, vicepresidente de Consumer Reports y exsecretario adjunto de energía.

DeLaski dijo que ha tenido dificultades para entender las preocupaciones del presidente sobre la ducha. "Si el presidente necesita ayuda para encontrar una buena ducha, podemos indicarle algunos sitios web excelentes para consumidores que le ayudarán a identificar un buen surtidor de ducha que proporcione un baño denso y una duchazo", dijo deLaski.

La propuesta del Departamento del Energía aquí: