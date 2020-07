Viral: policía golpea a mujer en la cara tras discusión en el aeropuerto de Miami

MIAMI, Florida - Un oficial de la policía de Miami-Dade fue suspendido luego de que se divulgara un video donde se le ve golpear a una mujer en la cara tras una discusión en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Las imágenes del video se han hecho virales en las redes sociales. En ellas se ve a una mujer de la raza negra discutiendo con unos oficiales de la policía del condado, cuando de pronto, el oficial identificado como Anthony Rodríguez, le da un golpe en la cara.

Paris Anderson, de 21 años, cae al piso donde varios agentes procedieron a colocarle las esposas.

Según las autoridades, todo comenzó cuando la mujer se enojó y comenzó a insultar a un empleado de American Airlines que no la dejó abordar su vuelo a Chicago porque había llegado tarde.

“Como muchos en nuestra comunidad, me enfurece cuando hay posibles evidencias y alegaciones que indican un potencial abuso o conducta inapropiada de un oficial de la policía. He hablado sobre este incidente con el director de la policía del condado Miami-Dade y he asignado a mi equipo de la fiscalía a trabajar en este caso”, señaló la fiscal estatal, Katherine Fernández Rundle.

Por su parte, el director de la policía de Miami-Dade tambien ordenó una investigación tras ver estas imágenes.

“Estoy en shock y enojado tras ver el video de la cámara corporal que implica a uno de nuestros oficiales. De inmediato inicié una investigación y ordené que todos los oficiales implicados sean apartados de su cargo. Acciones como estas dañan el esfuerzo que hemos invertido en nuestra comunidad y me aflige por nuestra comunidad y por la mayoría de nuestros oficiales que dedican sus vidas a servir a nuestro condados”, escribió en su cuenta de Twitter.

Anderson, quien enfrenta un cargo de agresión a un policía, ya salió de la cárcel bajo fianza.