Pausa para los pagos de deudas estudiantiles expira pronto: todo lo que debes saber

NUEVA YORK — Después de tres años, el congelamiento ordenado por las autoridades de Estados Unidos a los pagos de los préstamos estudiantiles de la era de la pandemia terminará a finales de agosto.

Puede parecer tentador seguir adelante sin hacer pagos, pero las consecuencias pueden ser graves, como un impacto en el puntaje de crédito y la exclusión de ayuda y prestaciones sociales futuras.

Más de 40 millones de estadounidenses tendrán que comenzar a pagar sus préstamos estudiantiles federales nuevamente al final del verano bajo los términos de un acuerdo de techo de deuda aprobado por el Congreso.

Millones también esperan saber si la Corte Suprema permitirá que siga adelante el plan de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden. Pero los pagos se reanudarán independientemente de lo que decidan los jueces.

Eso implica decisiones duras para muchos deudores, especialmente para quienes ya se encuentran en situaciones financieras difíciles.

Los expertos dicen que la morosidad y la bancarrota deberían ser opciones de último recurso, y que a menudo el aplazamiento y la indulgencia —que pausan los pagos, aunque los intereses pueden seguir acumulándose— son mejores a corto plazo.

¿QUÉ SUCEDE SI NO SE PAGA EL PRÉSTAMO ESTUDIANTIL?

Una vez que finalice la moratoria, los prestatarios que no puedan o no paguen corren el riesgo de incurrir en mora y, finalmente, incumplir. Eso puede dañar gravemente su calificación crediticia y hacer que no sean elegibles para ayuda adicional y prestaciones sociales del gobierno.

Si tiene dificultades para pagar, los asesores primero lo alientan a verificar si califica para un plan de pago con base en los ingresos, que determina sus pagos tras analizar sus gastos.

Puede determinar esto en el sitio web de la Federal Student Aid (Ayuda Federal para Estudiantes).

Si ha trabajado para una agencia gubernamental o una organización sin fines de lucro, también podría ser elegible para el Public Service Loan Forgiveness Program (Programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público), que condona la deuda estudiantil después de 10 años.

Carolina Rodriguez, directora del Programa de Asistencia al Consumidor de Deudas Educativas de la Sociedad de Servicios Comunitarios de Nueva York, enfatiza que cualquier persona desempleada temporalmente debería poder calificar para un plan de pago de cero dólares. Y muchos otros calificarían con base en sus ingresos y el tamaño de su familia.

“Las repercusiones de caer en la morosidad pueden ser bastante graves”, dijo Rodriguez. “El gobierno federal puede, administrativamente, interceptar los reembolsos de impuestos y los salarios. Y puede afectar las prestaciones del Seguro Social, la jubilación y la discapacidad. ¿Tiene sentido financiero en ese momento? Probablemente no”.

Rodriguez dice que su organización siempre desaconseja el aplazamiento o la indulgencia, excepto cuando el prestatario haya agotado todas las demás opciones. A largo plazo, esas opciones financieras ofrecen pocos beneficios, ya que algunos préstamos seguirán acumulando intereses, aunque sean aplazados.

Abby Shafroth, abogada sénior y directora del Proyecto de Asistencia para Prestatarios de Préstamos Estudiantiles en el Centro Nacional de Derecho del Consumidor (NCLC, por sus siglas en inglés), dijo que, de los dos, el aplazamiento es generalmente la mejor opción.

Esto se debe a que, por lo general, no se acumulan intereses en los Préstamos Directos con Subsidio, los Préstamos Federales Stafford con Subsidio, los Préstamos Federales Perkins, ni en la parte subsidiada de los Préstamos de Consolidación Directos y los Préstamos de Consolidación FFEL.

Todos los demás préstamos federales para estudiantes que se aplacen seguirán acumulando intereses.

“La indulgencia te permite posponer los pagos sin que se tome en tu contra, pero se acumulan intereses. Por lo tanto, verás que su saldo aumenta cada mes”.

¿QUÉ HAY DE LA DECLARACIÓN DE BANCARROTA?

Para la mayoría de los que tienen créditos estudiantiles es aún muy difícil cancelar sus préstamos a través de la bancarrota. Los prestatarios deben demostrar un estándar muy estricto de circunstancias financieras llamado “dificultades excesivas”.

“Eso no significa que la gente no deba investigarlo”, dijo Rodriguez. “Pero es posible que no tengan éxito respecto a la cancelación de sus préstamos”.

Para los prestatarios que muestran ese nivel de tensión financiera, es probable que tengan otras opciones, dijo Rodriguez.

Ella aconseja que los prestatarios se aseguren de hablar con un abogado especializado en bancarrotas que conozca sobre préstamos estudiantiles, que requiere un procedimiento diferente al de otros tipos de casos de quiebra.

Shafroth, del NCLC, dice que en los últimos años ha surgido una nueva guía sobre bancarrota en caso de préstamos estudiantiles.

“Aunque es difícil cancelar sus préstamos a través del proceso de bancarrota, un número cada vez mayor de prestatarios son elegibles para cancelar sus créditos de esa manera”, dijo. “Mucha gente piensa que no hay manera o que es imposible. Pero cada vez es más posible”.

¿QUÉ SUCEDE CUANDO SE CAE EN INCUMPLIMIENTO?

Cuando deja de pagarse por 270 días, unos 9 meses, el préstamo aparece en el reporte de crédito como en mora.

“En ese momento, no solo estás atrasado, estás en cobranza”, dijo Shafroth. “Ahí es cuando te vuelves inelegible para obtener una nueva ayuda federal para estudiantes. Muchas personas entran en incumplimiento porque no pudieron completar su título en el primer intento. Esto les impide regresar a la escuela”.

Una vez que un préstamo está en mora, está sujeto a los procesos de cobranza mencionados anteriormente.

Eso significa que el gobierno puede embargar los salarios (sin una orden judicial) para pagar el préstamo, interceptar los reembolsos de impuestos y confiscar partes de los cheques del Seguro Social y otros pagos de prestaciones sociales.

¿QUÉ OTRAS OPCIONES HAY SI NO PUEDO PAGAR?

Shafroth dijo que muchos prestatarios todavía podrían ser elegibles para que se les cancelen los préstamos a través de un mosaico de programas fuera del programa de condonación de deuda propuesto por el gobierno del presidente Joe Biden.

“Si tu escuela cerró antes de que pudieras completar tus estudios, eres elegible para asistencia. Si tu escuela te mintió o tergiversó lo que significaría tu inscripción, puedes presentar una solicitud de defensa del prestatario y solicitar que se cancele tu préstamo sobre esa base”, explicó. “Si tienes una discapacidad, a veces puedes lograr que tus préstamos se cancelen sobre esa base”.

Shafroth alienta a los prestatarios a consultar el sitio web de Student Aid para ver cuáles podrían ser sus opciones antes de dejar de pagar.

¿QUÉ SUCEDE SI MIS PRÉSTAMOS ESTABAN EN IMPAGO ANTES DE MARZO DE 2020?

Bajo el programa Fresh Start (Comienzo Nuevo) del gobierno del presidente Biden, los prestatarios con préstamos estudiantiles federales que estaban en mora antes de la pausa tienen la oportunidad de ponerse al día.

Los prestatarios que estaban en mora no estarán sujetos a procesos de cobranza ni se les embargarán los salarios hasta aproximadamente agosto de 2024, o aproximadamente un año después de que finalice el congelamiento de pagos. A estos prestatarios también se les ha otorgado permiso para solicitar préstamos federales para estudiantes nuevamente, para completar sus estudios y obtener un título. Por último, estos préstamos en mora ahora se informan a las agencias de crédito como vigentes.

Dicho esto, los prestatarios deben tomar medidas si quieren mantenerse fuera del incumplimiento después de que finalice este período de gracia de un año.

Para eliminar su registro de incumplimiento, debe comunicarse con el Education Department’s Default Resolution Group (Grupo de Resolución de Incumplimiento del Departamento de Educación) en línea, por teléfono o por correo, y solicitar al Grupo que saque los préstamos del incumplimiento a través de la política Fresh Start.

En cuatro a seis semanas, cualquier registro de incumplimiento se eliminará de su informe crediticio y los préstamos se colocarán con un administrador de préstamos. Esto también le dará acceso a planes de pago con base en los ingresos y a la Condonación de Préstamos por Servicio Público, si califica.

¿QUÉ SUCEDE SI ESTABA RETRASADO EN LOS PAGOS O ERA MOROSO ANTES DE MARZO DE 2020?

El programa Fresh Start también se aplica a los prestatarios que estaban en mora antes de la pausa de pago.

Esas cuentas se considerarán actuales y los prestatarios tendrán la opción de inscribirse en planes de pago con base en los ingresos que pueden reducir las facturas a 0 dólares, o solicitar un aplazamiento, la indulgencia o la bancarrota.