Acusan a padre de drogar a niñas en la fiesta de pijamas de su hija de 12 años

Un padre de Oregón fue arrestado por presuntamente drogar a niñas con batidos caseros en la fiesta de pijamas de su hija de 12 años.

Michael Meyden, de 57 años, de Lake Oswego, se entregó en la cárcel del condado de Clackamas en la ciudad de Oregon el 28 de febrero, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Lake Oswego.

En una declaración jurada de causa probable, un detective dijo que Meyden era responsable de las drogas encontradas en el torrente sanguíneo de tres niñas de 12 años que fueron invitadas a la fiesta de pijamas de su hija el 25 de agosto de 2023.

Meyden fue acusado formalmente de nueve cargos: tres cargos de provocar que otro ingiera una sustancia controlada, tres cargos de aplicación de una sustancia controlada de la lista 4 a otro y tres cargos de entrega de una sustancia controlada a un menor.

"Michael no está dando entrevistas… Pero se presume inocente", le dijo a TODAY.com el abogado de Meyden, Mark C. Cogan. “No se ha demostrado nada. El caso fue presentado al gran jurado en secreto, sin juez ni abogado defensor… y pediríamos a la gente que se reserve su opinión hasta que se conozcan todos los hechos”.

LO QUE DICE LA POLICÍA

Según una declaración jurada de causa probable obtenida por TODAY.com, los agentes llegaron al hospital la mañana del 26 de agosto y encontraron a tres niñas que habían dado positivo en la prueba de benzodiazepina. La sustancia controlada funciona como sedante al calmar el sistema nervioso, según la Clínica Cleveland.

Las niñas dijeron a la policía que habían pasado la noche anterior en la casa de una amiga, cuyo padre es Meyden. Añadieron que creían que Meyden colocaba drogas en los batidos que hacía antes de dormir.

"Las chicas describieron que el señor Meyden estuvo muy involucrado con sus actividades durante la fiesta de pijamas", dice un detective en la declaración jurada. "El señor Meyden las había llevado a arreglarse las uñas, a comprar una pizza para cenar y dirigía sus actividades. Las niñas explicaron que el señor Meyden las vigilaba constantemente y se interponía en sus conversaciones".

"Las niñas dijeron que jugaron con los aspersores, fueron al jacuzzi, se ducharon y se prepararon para ir a la cama siguiendo las instrucciones del Sr. Meyden. Las niñas dijeron que pasaron la mayor parte del tiempo en el sótano, donde estaban haciendo una 'noche de spa', viendo películas mientras se hacían tratamientos faciales", añade el documento.

La policía dice que Meyden preparó batidos de mango, naranja y coco e "insistió" en que las cuatro niñas bebieran en dos porciones. La declaración jurada dice: "El Sr. Meyden específicamente le dio a cada una de las niñas pajitas reutilizables de colores específicos para distinguir su propia bebida. El Sr. Meyden insistió en que las niñas bebieran de sus propios vasos".

Según el documento, las niñas consumieron las bebidas, aunque una "apenas bebió nada" a pesar del estímulo de Meyden y de prepararle una segunda ración, que ella rechazó. Esa misma niña dijo que Meyden la acusó a ella y a su hija de cambiar las pajitas "y esto lo molestó".

Después de que las niñas charlaron y miraron televisión, se fueron a la cama alrededor de la medianoche "ante continuas indicaciones del Sr. Meyden", según la declaración jurada.

Una niña informó a la policía que Meyden bajó las escaleras en un momento dado. Ella dijo que fingió estar dormida en el sofá cama cuando él le quitó el brazo, que estaba sobre su amiga, y la movió al otro lado de la cama, según la declaración jurada.

Meyden hizo un segundo viaje escaleras abajo, dice la declaración jurada, y la misma niña dijo: "vio al Sr. Meyden en la penumbra colocar su dedo debajo de su nariz, como para ver si estaba profundamente dormida, luego agitó su mano delante de su cara". La niña afirmó que fingió estar dormida, según la declaración jurada.

La niña le dijo a la policía que estaba asustada y llamó y envió mensajes de texto a sus padres, escribiendo: “Mamá, por favor recógeme y di que tengo una emergencia familiar. No me siento segura. Puede que no responda, pero por favor ven a buscarme (emoji llorando), por favor. Por favor elige. Por favor. ¡POR FAVOR!".

Según la declaración jurada, la niña dijo que Meyden volvió a entrar y se quedó cerca de la cama durante aproximadamente 15 minutos, afirmando que "podía sentir que él la observaba". Después de que él se fue, ella continuó enviando mensajes de texto a la gente con la esperanza de que la llevaran a casa.

La niña le dijo a la policía que Meyden regresó al sótano y entró al baño, que, según ella, conduce al dormitorio donde dormían las otras niñas.

Luego, esa niña recibió un mensaje de texto de su amiga alertándole que estaba afuera; se topó con Meyden al salir y le dijo que tenía que irse por una emergencia familiar, según la orden.

En su casa, la niña dijo que despertó a sus padres, quienes llamaron a los padres de las otras niñas, según la declaración jurada; dos condujeron hasta la casa de Meyden para recoger a las niñas.

La policía informó en la declaración jurada que durante una entrevista con una de las niñas, ella "caminaba lentamente y usaba la ayuda de su madre para mantener el equilibrio, tenía los párpados pesados y hablaba lentamente, aproximadamente 12 horas después de beber los batidos".

La niña "recordó haber comenzado a sentirse mareada, acalorada y torpe poco después de beber el segundo batido… y recordó haber contado historias de miedo, luego se puso de pie y 'se volcó'", afirma la declaración jurada.

Según la declaración jurada, la niña dijo que “no podía recordar lo que ocurrió cuando se “desmayó” y cayó en un “sueño espeso y profundo”. La tuvieron que llevar dentro de su casa, dice la declaración jurada, y ella seguía preguntando "¿qué pasó?" antes de ir al hospital.

TODAY.com se comunicó con Meyden y varios de los padres involucrados y no recibió respuesta de inmediato

Un portavoz de la ciudad de Lake Oswego le dijo a TODAY.com que Meyden fue acusado de tres cargos de delitos graves de clase B, 3 cargos de delitos graves de clase C y tres cargos de delitos menores de clase A (en una escala donde "A" es el más grave).

“Los 'delitos menores A' tienen una pena máxima de hasta 1 año de cárcel, los 'delitos graves C' tienen una pena máxima de hasta 5 años de prisión y los 'delitos graves B' tienen una pena máxima de hasta 10 años de prisión", detalló el portavoz, que añadió que todos los cargos incluyen multas.

El debate más amplio sobre las pijamadas

Sheryl Ziegler, psicóloga de Denver, dijo a TODAY.com que historias como estas, por raras que sean, pueden asustar a los padres.

"Los padres deben saber dónde duermen sus hijos y qué sucede en esa casa", subrayó. "Antes de aceptar una fiesta de pijamas, pregunte a los anfitriones: ¿Estarán presentes niños mayores, hermanos u otros adultos? ¿En la casa hay armas o drogas? ¿Los niños tendrán supervisión si acceden a tecnología o estarán solos?

Estas conversaciones pueden resultar incómodas, dice Ziegler, si los padres se preocupan por ofender a las familias; sin embargo, es importante superar la incomodidad.

"Lo que las pijamadas representan, además de la socialización, es el comienzo de la independencia", afirma. Y si los padres no creen que sus hijos estén preparados, está bien. Añade: "No es trabajo de los niños más pequeños ser independientes".

Ziegler aprueba las "pijamas", una tendencia vista en TikTok, en la que los padres preocupados por los riesgos de las pijamadas permiten que los niños se queden en casa de un amigo hasta altas horas de la noche y luego los recogen.

"Hay muchas maneras de darle a un niño niveles apropiados de independencia y socialización sin quedarse a dormir", explicó.

Si permites que se queden a dormir, Ziegler dice que los niños deben entender la diferencia entre contacto "malo" y "bueno" (una conversación que idealmente tiene lugar durante los años preescolares) y que estás disponible para recogerlos durante la noche, si así lo desean.

Los padres deben escuchar sus instintos cuando se trata de fiestas de pijamas.

"Si tú no estás listo", dice, "tus hijos no están listos".

Este artículo apareció por primera vez en TODAY.com.​



