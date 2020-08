Juez falla a favor de Stormy Daniels y ordena a Trump que le pague

LOS ÁNGELES - Un tribunal de California ordenó esta semana al presidente Donald Trump pagar $44,100 en honorarios de los abogados a la actriz porno Stormy Daniels por su batalla legal para intentar cancelar un acuerdo de dinero secreto para mantenerla callada sobre una relación sexual que ocurrió hace una década atrás.

La orden del Tribunal Superior de Los Ángeles determinó que Daniels ganó su demanda contra Trump por el acuerdo que se firmó 11 días antes de las elecciones presidenciales de 2016. Como parte de ese trato, la parte perdedora pagaría los honorarios de los abogados.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la decisión.

El abogado personal del presidente en ese momento, Michael Cohen, pagó $130,000 a Daniels, quien presentó la demanda bajo su nombre legal Stephanie Clifford. Después de la elección de Trump, Daniels demandó para anular el acuerdo.

Trump y sus partidarios negaron que el presidente supiera sobre el pago durante varios años antes de que Trump lo reconociera en Twitter en mayo de 2018 y dijera que le reembolsó a Cohen el dinero pagado a Daniels.

La demanda de Daniels por el acuerdo de confidencialidad fue desestimada antes de ir a juicio o llegar a un acuerdo porque las partes ya no estaban calladas. Los abogados de Trump dijeron que Daniels no ganó el caso y, por lo tanto, no tenía derecho a los honorarios de los abogados, pero el juez Robert Broadbelt III no estuvo de acuerdo en su fallo del lunes, publicado en línea por los abogados de Daniels.

Los abogados de Trump también argumentaron que Daniels no demostró que el presidente fuera parte del acuerdo de no divulgación que se hizo bajo el nombre de "David Dennison", pero Broadbelt escribió que había una gran cantidad de pruebas que mostraban que Cohen eligió a Dennison como seudónimo de Trump.

Después de que su abogado anunciara la decisión, Daniels escribió en Twitter: “Sí. Otra victoria".

Pero no todo ha sido victorias para Daniels. También demandó a Trump por difamación después que el presidente comentara en Twitter que era "inexistente" un hombre que, según ella, la amenazó con guardar silencio sobre su presunta aventura en 2011. Trump también publicó fotos una al lado de la otra del boceto compuesto del hombre que hizo las amenazas y el esposo de Daniels.

La demanda por difamación fue desestimada y Daniels está apelando la decisión y una orden para pagarle a Trump casi $ 300,000 en honorarios de abogados.

Un juez en ese caso dictaminó que las declaraciones de Trump en Twitter eran un discurso protegido bajo la Primera Enmienda.

Desde la elección de Trump, Daniels se ha mantenido en la industria del entretenimiento para adultos, usando su nueva fama para promover apariciones y espectáculos en clubes de striptease, incluida su última aventura llamada "Spooky Babes Paranormal Show", donde dijo que está liderando un equipo de investigadores para cazar fantasmas y obtener respuestas para la gente aquí en la Tierra. Ella también todavía arremente contra el presidente en Twitter.

Mientras tanto, Cohen se declaró culpable de cargos de financiamiento de campañas y de mentir al Congreso, entre otros delitos, y fue sentenciado a tres años de prisión en 2018.

