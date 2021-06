Nuevo feriado de Juneteenth, ¿Cómo impacta a los trabajadores en EEUU?

NUEVA YORK - Por primera vez desde 1983, Estados Unidos tiene un nuevo feriado federal.

Con la aprobación del Congreso y la posterior ratificación del presidente Joe Biden el jueves, Juneteenth se convirtió en el doceavo feriado del país.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Se trata de un día poderoso, un día de conmemoración en el que recordamos la mancha moral, las repercusiones terribles de la esclavitud que se sienten hay hoy en día en este país”, dijo Biden al firmar la ley.

QUÉ SIGNIFICA JUNETEENTH

Juneteenth es la mezcla de las palabras “June” (junio) y “nineteenth” (decimonoveno) en referencia al 19 de junio de 1865, momento en que las tropas de la Unión llegaron a Galveston, Texas, para informarle a la comunidad negra de la zona que ellos habían ganado la Guerra Civil y que la esclavitud había sido abolida.

A PARTIR DE CUÁNDO ENTRA EN VIGOR EL FERIADO DE JUNETEENTH

La legislación que se aprobó para convertir a la celebración en un feriado oficial no indica con exactitud si el feriado es válido a partir del 2021 o del 2022, pero el momento de su aprobación, apenas dos días antes del 19 de junio, parece indicar que el feriado federal es válido desde este año.

El presidente Biden brindará un discurso desde el lugar de la tragedia, ocurrida hace 100 años. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

DÍA LIBRE PARA LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO FEDERAL

Debido a que Juneteenth cae un sábado este año, la mayoría de los empleados del gobierno federal tendrán el viernes libre, según informó el jueves la Oficina Federal de Manejo de Personal a través de su cuenta de Twitter.

La ley convierte a Juneteenth en el doceavo feriado federal. Por lo general, los empleados federales tienen 10 feriados pagos al año, además del Día de Toma de Posesión presidencial.

¿ESTARÁN CERRADOS LOS BANCOS Y LOS SUPERMERCADOS EN EL JUNETEENTH?

Al momento, el Banco Central de EEUU todavía no ha incluido a Juneteenth dentro de su lista de feriados celebrados.

En 2020, luego que se desataran las protestan sobre la injusticia racial por la muerte de George Floyd, muchas instituciones bancarias cerraron durante Juneteenth para mostrar su respeto por la historia de esta fecha.

Entre ellos estaban Chase, U.S. Bank, Capital One, PNC, y Fifth Third Bank. Se desconoce si este año harán lo mismo.

La Bolsa de Valores de Nueva York cerró durante Memorial Day y cerrará para el Día de la Independencia (4 de julio), pero no está claro si el mercado bursátil estará abierto durante el nuevo feriado.