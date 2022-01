Caso Rogel Aguilera: madre de camionero reacciona a la reducción de su sentencia

MIAMI - Luego que la fiscal de un distrito en Colorado indicó que buscaría reducir la sentencia, el gobernador de ese estado puso una nueva carta sobre la mesa en el caso del camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, redujo la sentencia contra el camionero que protagonizó un terrible accidente en una autopista de Colorado que dejó a cuatro muertos y seis heridos en 2019.

El gobernador conmutó la condena. Quiere decir que de 110, tendría que cumplir solo 10, pudiendo salir bajo libertad condicional en diciembre de 2026.

En exclusiva, conversamos con Aguilera Mederos desde la cárcel, mientras su madre desde Miami se mostró contenta y dice que está esperando reunirse con el abogado para estar todos en la misma pagina.

"Un poco más tranquila", dijo Oslaida Mederos. "No voy a decir que del toco contenta porque no es cierto, estoy bastante disgustada con muchas cosas que no se llegaron a esclarecer de parte de la Fiscalía", agregó.

El abogado de Rogel, Leonard Martínez, dijo que aún no han decidido tomar otros pasos porque acabaron de recibir la noticia, pero esto los hace muy felices.

El gobernador calificó de graves los delitos por los cuales lo condenaron. Dijo que las familias de las víctimas nunca más tendrán la oportunidad de abrazarlas, y le hizo un llamado a que asumiera la responsabilidad

El juez había programado una nueva audiencia para el próximo 13 de enero para reconsiderar la reducción de la sentencia. Debido a las acciones del gobernador, esa audiencia probablemente sea discutible.