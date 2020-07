“No puedo respirar”: tenía 16 años y murió tras ser sometido porque lanzó un sándwich

Michigan.- Al menos siete hombres sujetaron por la fuerza a un adolescente que tuvo un ataque cardíaco y murió dos días después. Los empleados de una instalación juvenil en Michigan sujetaron los brazos y las piernas del joven de 16 años y se sentaron sobre él mientras gritaba que no podía respirar, dijo el martes un abogado que representa los derechos testamentarios del menor.

Las imágenes de video de vigilancia de la Academia Lakeside en Kalamazoo muestran que Cornelius Fredericks fue empujado al piso y retenido por miembros del personal porque arrojó un sándwich en la cafetería. Se puede ver a una docena de adolescentes sentados en la cafetería en ese momento.

El video fue revelado el martes por el abogado del área de Detroit, Geoffrey Fieger, quien representa la herencia de Fredericks. Una demanda civil presentada por el estado en junio dice que el adolescente gritó "No puedo respirar" el 29 de abril, ya que fue sometido por lo que parecieron ser unos 12 minutos en un video publicado por el estado el martes por la noche.

En el video, varios de los hombres parecen jalar y sujetar los brazos y las piernas de Fredericks mientras otros se sientan o se acuestan sobre su pecho y abdomen. Hacia el final del video, el adolescente parece desvanecerse y queda en el suelo cuando los empleados intentan sentarlo. Otros empleados luego se acercan y comienzan a intentar darle primeros auxilios.

"No está peleando en absoluto … sus zapatos y sus pies simplemente están ahí", dijo Fieger, refiriéndose a la cinta de video.

El adolescente sufrió un paro cardíaco, fue hospitalizado y murió dos días después, dijeron las autoridades. La muerte fue declarada un homicidio y el médico que realizó la autopsia dijo que Fredericks murió de asfixia.

Dos empleados y una enfermera, Michael Mosley de Battle Creek, Zachary Solis de Lansing y Heather McLogan de Kalamazoo, fueron despedidos y acusados ​​de homicidio involuntario y abuso infantil de segundo grado en la muerte de Fredericks.

Fieger dijo que insta a las autoridades a recomendar cargos contra los otros involucrados. "Como se puede ver en el video, más de dos personas están involucradas en asfixiarlo", dijo Fieger. "Les instaría a que reconsideren a las otras personas … que están claramente involucradas en el asesinato de Cornelius".

Fredericks había estado bajo la tutela del estado durante varios años, después de la muerte de su madre cuando su padre fue encarcelado.

Fieger dijo que su oficina hizo que un examinador forense revisara las imágenes y que faltan partes de la cinta de video. No dijo específicamente que creía que el video había sido editado ni explicó qué había sucedido o por qué. "Salta y de repente la gente ya no está en la escena aunque estaba allí un segundo antes", dijo.

En su investigación, el estado de Michigan reveló que los miembros del personal de Lakeside también habían sofocado a Fredericks como una forma de disciplina, según Fieger.

"Es una cinta de video horrible y demuestra lo que otros empleados nos han dicho que es una cultura de miedo y abuso en las instalaciones de Lakeside", afirmó Fieger. "Un empleado nos dijo que para trabajar allí todo lo que necesitabas era respirar y aceptar $13 por hora".

"El mecanismo para tratar con niños en esta instalación fue el abuso y el miedo", agregó. “De hecho, la asfixia se practicaba regularmente en los niños. Lo llaman "atemorizar". Lakeside Academy y su operador, Sequel Youth and Family Services, son nombrados en la demanda civil.

Fieger dijo que "esta es una compañía en la que verán a sus empleados matar niños. Y, cuando me descubrieron que estaba investigando y presentaría una demanda, me respondieron que me darían la cinta de video si aceptaba mantenerlo en secreto. si aceptaba que no lo revelaría a la prensa y que negociaría con ellos sobre la vida de Cornelius que dijeron que valía menos de un millón de dólares".

El abogado insistió en denuncia que la operadora del albergue de menores le dijo: "¿por qué no te pagamos menos de un millón de dólares y mantendremos todo esto en secreto?".

Las acciones de los miembros del personal que se muestran en el video no "se adhieren a las políticas y procedimientos de Sequel y Lakeside Academy relacionados con el uso de intervenciones de seguridad de emergencia", informó Sequel Youth and Family Services en un comunicado el martes.

También dijo que los empleados de Lakeside están capacitados en técnicas de desescalación y que su política es usar solo sometimientos como intervenciones de seguridad de emergencia cuando "un estudiante exhibe un peligro inminente para sí mismo y … cuando un estudiante exhibe un peligro inminente para otros, y en esos casos se usa el nivel mínimo de intervención posible ".

"De lo contrario, un sometimiento no es una primera respuesta apropiada, y nunca deben usarse como un medio de coerción, disciplina, conveniencia o represalia por parte del personal", dijo la compañía.

Lakeside tenía un contrato con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan para cuidar a los jóvenes en los sistemas del estado para el cuidado de menores y de justicia. El estado dijo el mes pasado que había rescindido ese contrato con Lakeside Academy y había removido a los 125 jóvenes que estaban alojados allí.

JooYeun Chang, quien supervisa el sistema de bienestar infantil de Michigan, explicó que el estado necesita "revisar por completo" su supervisión de las instalaciones residenciales para los jóvenes.

"Lo importante es que analicemos la totalidad de lo que está sucediendo, cómo se utilizan estas instituciones y cómo supervisamos y brindamos supervisión y capacitación", dijo Chang a WOOD-TV. Sequel Youth and Family Services opera instalaciones en otros estados, según Fieger.