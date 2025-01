¿ChatGPT está caído? OpenAI resuelve el problema tras breve interrupción

El servicio de ChatGPT se ha restablecido.

Miles de usuarios de ChatGPT en Estados Unidos acudieron a Reddit el jueves por la mañana en busca de respuestas después de que se encontraran con un mensaje de "puerta de enlace incorrecta" y otros códigos de error al intentar usar el servicio de inteligencia artificial.

La mayor parte del problema parecía centralizado en el área de la ciudad de Nueva York, según el mapa de Down Detector, pero las publicaciones en X y otras redes sociales indicaron que la interrupción era global.

La interrupción duró desde las 6:33 a.m. hasta las 7:23 a.m. hora del Este debido a que "los clientes experimentaron tasas de error elevadas en ChatGPT y la API", según OpenAI.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

ChatGPT a menudo tardaba mucho en cargarse antes del fallo por completo o hacer referencia a un error interno del servidor.

No se ha revelado la causa de la interrupción. OpenAI emitió un comunicado a las 7:26 a.m. ET diciendo "se ha identificado el problema y se está implementando una solución".

Cuatro minutos después, dijeron "se ha implementado una solución y estamos monitoreando los resultados". Luego, a las 7:43 a.m. ET, confirmaron que el problema se había resuelto.

X estaba repleto de memes una hora después, con personas comentando cuánto sufriría la productividad mundial debido a la interrupción. Otros se lamentaban de cómo terminarían sus tareas escolares.

Más de 300 millones de personas usan ChatGPT a la semana, dijo la compañía. Según Yahoo Finance, los usuarios envían más de 1,000 millones de mensajes diariamente en la plataforma.