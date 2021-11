Con una peluca: mujer invade la jaula de leones y les baila con flores

NUEVA YORK - Una mujer es buscada por las autoridades de Nueva York luego de que violara las reglas del Zoológico y pusiera en riesgo su vida al entrar a la zona restringida de leones.

Se vio a la mujer trepando por una barrera en la exhibición de leones del zoológico, según dijeron testigos en exclusiva a nuestra estación hermana NBC New York. Un video del teléfono celular la mostraba sosteniendo rosas y lanzando billetes de $ 100 hacia el felino.

El incidente ocurrió alrededor de las 4 p.m. del jueves, según el zoológico. La mujer con una peluca rubia, un vestido rojo y un chal con estampado de leopardo se dirigió al animal desde poca distancia como si fuera un amigo al que no veía hace mucho tiempo, dijeron testigos. Llevaba flores y arrojó al aire lo que parecía dinero en efectivo en un momento dado.

"Lo extrañaba mucho", se escucha decir a la mujer en video.

La mujer cuyo esposo grabó las imágenes del teléfono celular dijo a NBC que la aparente amante de los leones dijo "Rey, te amo, volví por ti", y agregó que presenciar aquella locura salvaje fue "definitivamente surrealista".

Un portavoz del Zoológico del Bronx dijo que los espectadores alertaron al personal sobre la mujer, pero que ya no estaba cuando llegaron. El zoológico dijo que estaba al otro lado de un foso protector que separaba el recinto del público que la veía y que no corría ningún peligro.

"La mujer no entró a la exhibición y nunca estuvo en el mismo espacio que los leones que están separados de los visitantes del zoológico por un amplio foso", dijo el zoológico en un comunicado. "El incidente duró solo un par de minutos y la mujer se había ido cuando el personal llegó a la escena. El zoológico tiene la intención de procesar a la mujer por allanamiento de morada si es identificada".

Pero los que van al zoológico a menudo todavía estaban alarmados.

"Definitivamente necesitan más seguridad. Si ella puede hacer eso por segunda vez, no se sabe qué pasará la tercera vez. Puede que no tenga tanta suerte", dijo Leo Morales.

Si la extraña situación parece familiar, es porque lo es. En 2019, una mujer llamada Myah Autrey fue al mismo recinto, básicamente al mismo lugar exacto, y pareció burlarse de los leones, levantando los brazos y moviendo el cuerpo por un segundo como si estuviera bailando para ellos. El león no reaccionó, solo la miró fijamente.

La mujer que presenció el incidente del jueves dijo que, según la página de Instagram de Autry, donde luce el cabello rubio, parece ser la misma mujer.

"No puedo creer que lo haya vuelto a hacer, si es que es ella. No sé qué está pasando por la mente de la gente", dijo Raúl Rivera, residente de Belmont.

Autry fue acusada de allanamiento de morada después de su última desgracia, donde no se limitó a burlarse del rey de la jungla. Otro video de ella apareció en la guarida de las jirafas, donde se la ve saludando a los larguiruchos ungulados mientras masticaban hojas más lejos.

Después de los incidentes de 2019, Autry dijo en una sesión de 15 minutos fuera de un juzgado que su razonamiento para saltar a la guarida de los leones era "mucho más espiritual'' y que nunca tuvo miedo mientras estuvo allí.

“No le temo a nadie. Ningún animal, ningún humano, nadie. Así que no, no le temía al león porque el león me amaba. Por eso vino a mí y le hice saber al león: León, te amo ", dijo Autry, y luego hizo referencia a una "reencarnación".