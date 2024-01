La sentencia que recibió por matar a su madre durante vacaciones y meter el cuerpo en una maleta

Heather Mack, hija de una mujer estadounidense cuyo cuerpo fue encontrado metido dentro de una maleta en Indonesia en 2014, fue sentenciada a 26 años de prisión este miércole en un tribunal federal de Chicago por cargos de ayudar a matar a su madre durante unas vacaciones en Bali hace nueve años.

"Este fue un crimen brutal y premeditado y hubo un esfuerzo por encubrirlo. Una sentencia de siete años no es suficiente para eso, no me importa lo grave que haya sido", dijo el juez Michael Kennelly.

Mack originalmente se declaró no culpable, pero cambió su declaración a culpable en 2023. Su acuerdo con la declaración de culpabilidad exige una sentencia de no más de 28 años.

Los fiscales federales han recomendado una sentencia de prisión de 28 años para Heather Mack, que es considerablemente más tiempo tras las rejas de lo que se espera que soliciten los abogados defensores cuando sea sentenciada por conspirar para matar a Sheila von Wiese-Mack en 2014.

El gobierno también quiere que Mack, de 28 años, obtenga cinco años de libertad supervisada, una multa de 250,000 dólares y una restitución de 262,708 dólares. En un documento presentado la semana pasada, los fiscales dijeron que la sentencia recomendada “está justificada y es suficiente, pero no mayor de lo necesario para cumplir un castigo justo y apropiado por el atroz crimen de Mack”.

La audiencia de sentencia comenzó el miércoles por la mañana con el testimonio de Bill Wiese, hermano de Wiese-Mack y tío de Mack. Pidió al juez Matthew Kennelly que impusiera la sentencia máxima posible, diciendo que Mack nunca ha mostrado remordimiento.

“Si fuera por mí, Heather pasaría el resto de su vida tras las rejas”, dijo Wiese.

Mack, que vestía un mono naranja, zapatos sin cordones y gafas de color naranja, permaneció prácticamente impasible mientras su tío hablaba, mirando ocasionalmente a los asistentes y regalando pequeñas sonrisas a algunos.

Mack, de 28 años, fue condenada en Indonesia en 2015 por ser cómplice del asesinato de Sheila von Wiese-Mack con su entonces novio, en un intento por obtener acceso a un fondo fiduciario de $1.5 millones.

Mack, que entonces tenía 18 años y estaba embarazada, cubrió la boca de su madre en una habitación de hotel mientras Tommy Schaefer golpeaba a Wiese-Mack con un frutero, dicen los fiscales.

En junio de 2023, Mack se presentó ante el juez de distrito de EEUU, Matthew Kennelly, vestida con un traje naranja de cárcel mientras le hacían preguntas, antes de que se declarara culpable. Habló con confianza y calma cuando el juez le preguntó si renunciaba a su derecho a permanecer en silencio en la audiencia de moción. “Sí, señoría”, respondió desde un podio.

Después de que el juez explicara los cargos en su contra, Mack se declaró culpable de un cargo de conspiración para matar a una ciudadano estadounidense.

La audiencia de cambio de declaración fue el último capítulo de una historia que atrajo la atención internacional en parte debido a las fotografías de la maleta, que parecía demasiado pequeña para contener el cuerpo de una mujer adulta.

Heather Mack y su novio, Tommy Schaefer, fueron acusados de matar a Sheila von Wiese-Mack, madre de la joven, y meter su cuerpo en una maleta en 2014.

El juicio de Mack en Chicago por conspiración para cometer asesinato en un país extranjero y obstrucción de la justicia se había fijado para el 1 de agosto.

Mack, que vivía con su madre en Oak Park, en los suburbios de Chicago, cumplió siete años de su sentencia de 10 años en Indonesia. Luego fue deportada en 2021 y agentes estadounidenses la arrestaron inmediatamente después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago.

Schaefer fue declarado culpable de asesinato y permanece en Indonesia, donde cumple una condena de 18 años. Está acusado en la misma acusación estadounidense.

Antes de la condena de Mack en Indonesia, ella dio a luz a su hija. La niña que entonces tenía seis años, estaba con ella cuando Mack fue arrestada en el aeropuerto de Chicago. Posteriormente, fue entregada a un familiar después de una pelea por la custodia.

Al argumentar con éxito contra la fianza de Mack, los fiscales dijeron que ella y Schaefer habían planeado el asesinato durante meses. También dijeron que tenían evidencia en video que mostraba a Mack y Schaefer tratando de meter la maleta con el cuerpo de Wiese-Mack dentro en un taxi indonesio.

Algunos familiares de Wiese-Mack se quejaron de que la sentencia en Indonesia era demasiado indulgente. En los documentos, los fiscales dijeron que los cargos estadounidenses no violan las prohibiciones constitucionales de procesar a alguien dos veces por los mismos actos, incluso porque los cargos estadounidenses alegan conspiración y otros actos no incluidos en el caso de Indonesia.