Tiroteo mortal en Alabama: inicia búsqueda de “varios pistoleros”

ALABAMA - La policía ha iniciado una búsqueda de los “múltiples pistoleros” que mataron a cuatro personas e hirieron a otras 18 cuando “dispararon contra un grupo grande de personas” en Birmingham, Alabama, dijo la policía este domingo por la mañana.

El jefe de policía Scott Thurmond dijo que varias personas se acercaron a un vehículo, salieron y abrieron fuego antes de volver a entrar en el vehículo para huir de la escena. Un total de 21 personas recibieron disparos, incluidas las cuatro personas asesinadas.

El jefe no reveló la identidad de los sospechosos, pero Thurmond dijo que una investigación preliminar llevó a la policía a creer que los pistoleros tenían como objetivo a una persona.

“Creemos que hubo un acierto, por así decirlo, en esa persona en particular en cuanto a alguien dispuesto a pagar dinero para que esa persona sea asesinada”, dijo Thurmond.

Ese individuo, que no fue identificado por la policía, estaba entre los muertos en el tiroteo. Thurmond agregó que los investigadores creen que los pistoleros pueden haber usado un arma completamente automática, lo cual es ilegal.

Thurmond instó a cualquier persona con información a que se presente, asegurando al público que pueden ofrecer pistas de forma anónima.

Las fotos y los videos publicados en las redes sociales después del tiroteo mostraban al menos dos personas aparentemente heridas en el suelo, así como los gritos emocionados de algunas personas mientras esperaban a los médicos.

Al menos cuatro de los heridos tienen "heridas que ponen en peligro su vida", dijo el oficial del Departamento de Policía de Birmingham, Truman Fitzgerald, en una conferencia de prensa horas después del incidente, que según dijo ocurrió en uno de los "distritos de entretenimiento más populares" de la ciudad.

Fitzgerald dijo que los oficiales llegaron al lugar poco después de las 11 p.m. del sábado “cuando observaron a dos hombres adultos y una mujer adulta que no respondían en la acera y sufrían una herida de bala”.

Los médicos los declararon “muertos en el lugar”, dijo, y agregó que la cuarta víctima fue declarada muerta en el cercano hospital UAB. El hospital dijo que trató a un total de 12 personas.

“No hay nadie bajo custodia”, dijo Fitzgerald. “Tengan la seguridad de que vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de descubrir, identificar y cazar a quien sea responsable de atacar a nuestra gente”, agregó.

La policía también instó a los negocios con cámaras de seguridad en el área a que revisen sus imágenes y proporcionen cualquier cosa relevante a los investigadores.

El departamento dijo que estaba trabajando con el FBI y la ATF en la investigación.

Es el segundo tiroteo masivo en la ciudad este año. En julio, cuatro personas fueron asesinadas en un club nocturno.

El alcalde de Birmingham, Randall Woodfin, hizo un apasionado llamado al cambio, diciendo que la ciudad vio una pronunciada disminución en la violencia con armas de fuego después de la prohibición de las armas de asalto en 1994. Pero Woodfin agregó que el crimen violento vio un repunte después de la expiración de la prohibición 10 años después.

Desde que se levantó la prohibición, el estilo de armas utilizadas en los delitos relacionados con armas de fuego ha cambiado para crear una mayor escala de homicidios con armas de fuego, dijo Woodfin.

"No me digan que esto no tiene solución. Al mismo tiempo, no me digan que esto solo lo debe resolver la policía", dijo Woodfin el domingo por la mañana. "Los funcionarios electos, a nivel local, estatal y nacional, tienen el deber de resolver esta crisis estadounidense, esta epidemia estadounidense de violencia con armas de fuego".