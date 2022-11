Acusan a policías de matar a tiros a joven que llamó al 911 para pedir ayuda

DENVER — Un jurado acusó a dos agentes de la Oficina del Alguacil de Colorado por la muerte de un hombre de 22 años que recibió un disparo después de llamar al 911 para solicitar asistencia en la carretera mientras experimentaba lo que su madre describió como una crisis de salud mental, según los registros en línea de un tribunal.

Las acusaciones de los exoficiales del condado Clear Creek, Andrew Buen y Kyle Gould, fueron emitidas el miércoles, cinco meses después de que Christian Glass fuera asesinado por la policía.

Los cargos contra los dos oficiales incluyen asesinato en segundo grado, mala conducta de un oficial y homicidio por negligencia criminal, según los registros judiciales, que no proporcionaron más detalles.

El caso se ha convertido en un punto álgido en medio de una protesta nacional por reformas policiales centradas en la intervención en crisis y la distensión.

Los registros no incluían un abogado para ninguno de los oficiales. Un mensaje telefónico dejado en un número que se cree que es de Buen no fue respondido de inmediato. No se pudo encontrar una lista de teléfonos para Gould.

EMITEN ÓRDENES DE ARRESTO PARA OFICIALES

Un juez federal emitió órdenes de arresto tanto para Buen como para Gould, quienes enfrentan fianzas de $50,000 y $2,500 respectivamente, según un comunicado de prensa de la Fiscal del Quinto Distrito Judicial, Heidi McCollum, quien formó parte del jurado de acusación.

Nichole Lentz, portavoz del alguacil del condado Clear Creek, dijo en un comunicado que ambos oficiales fueron despedidos luego de las acusaciones.

La investigación interna en curso de la Oficina del Alguacil encontró “fallas de políticas y procedimientos”, dijo Lentz, y agregó que el comunicado de prensa inicial de la oficina después del tiroteo “no refleja la totalidad de lo que sucedió esa terrible noche”.

QUÉ SE SABE DEL INCIDENTE MORTAL

A última hora del 10 de junio, Glass llamó a la policía porque su coche se había atascado en un terraplén.

Los videos de la cámara corporal muestran a Glass negándose más de 30 veces a salir de su automóvil mientras le dice a la policía que está “aterrorizado” y haciendo formas de corazón con las manos a los oficiales.

Diferentes oficiales hablaron con él para tratar de persuadirlo de que dejara el automóvil.

Después de más de una hora de negociaciones, la policía dijo que Glass no estaba cooperando y rompieron la ventana del pasajero y sacaron un cuchillo del vehículo. Glass se había ofrecido a tirar dos cuchillos por la ventana, pero el video muestra a los oficiales diciéndole que no lo haga.

Una vez que la ventana se hizo añicos, Glass pareció entrar en pánico y agarró un segundo cuchillo.

Luego, la policía le disparó a Glass con rondas de bolsas de balines y lo electrocutó con una pistola eléctrica. Las imágenes muestran a Glass retorciéndose en su asiento y lanzando un cuchillo hacia un oficial que se acerca a la ventana trasera del conductor. Después, otro oficial disparó su arma e impactó a Glass seis veces, según el reporte de la autopsia.

Durante una conferencia de prensa en septiembre, la madre de Glass, Sally Glass, dijo que su hijo sufría de depresión, que recientemente le habían diagnosticado TDAH y que estaba "teniendo un episodio de salud mental" y que estaba "petrificado" la noche en que lo mataron.