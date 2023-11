Muere Henry Kissinger, protagonista de la política internacional

El Dr. Henry Kissinger, un respetado erudito y estadista estadounidense que tuvo una notable influencia tanto en el país como en el mundo, murió este miércoles a la edad de 100 años en su casa de Connecticut, informó la Kissinger Associates, Inc.

Kissinger, sobreviviente del Holocausto y profesor de Harvard que se convirtió en un destacado diplomático estadounidense, fue un maestro en el arte de la política e ícono de la cultura pop, amado por sus admiradores y odiado por sus detractores.

Como principal asesor de política exterior del presidente Richard Nixon, Kissinger ayudó a establecer la gran estrategia internacional de la nación para salir de una guerra impopular y trazar sus relaciones con dos potencias comunistas rivales. En el segundo mandato de Nixon, Kissinger tuvo que navegar en el contexto del escándalo Watergate que atrajo la atención de su comandante en jefe y finalmente obligó al presidente a dimitir. Mientras tanto, defendió ferozmente su propio territorio político.

“Mi preocupación predominante durante Watergate no fueron las investigaciones que ocuparon los titulares del día. Fue para mantener la credibilidad de Estados Unidos como potencia importante”, escribió Kissinger en sus memorias de 1982 “Years of Upheaval”. “Me convertí en el punto focal de un grado de apoyo sin precedentes para un funcionario no electo. Era como si el público y el Congreso sintieran instintivamente el peligro nacional y crearan un centro sustituto en torno al cual pudiera agruparse el propósito nacional”.

Kissinger negoció la salida de Estados Unidos de la desastrosa guerra de Vietnam y compartió el Premio Nobel de la Paz de 1973 con Le Duc Tho de Vietnam del Norte por un acuerdo de alto el fuego ese año. Casi dos años después, la autodenominada “paz con honor” de Nixon se derrumbó con la caída de Saigón ante el Viet Cong durante la administración del presidente Gerald Ford.

Kissinger también diseñó la política para distender la Guerra Fría con la Unión Soviética, y desempeñó un papel fundamental en la caída del gran muro diplomático que rodeó a la China comunista durante dos décadas y media. A través de su diplomacia itinerante, logró acuerdos entre Israel, Egipto y Siria tras el sorpresivo lanzamiento por parte de los países árabes de la Guerra de Yom Kippur en 1973.

Y en su partida de ajedrez diplomática contra los soviéticos, apoyó regímenes brutales acusados de abusos contra los derechos humanos, incluso en Chile y Pakistán.

Tres meses después de la irrupción del Watergate el 17 de junio de 1972, el asesor de seguridad nacional de Nixon fue confirmado como su secretario de Estado, convirtiéndose en el primer jefe de ese departamento del gabinete nacido en el extranjero. Continuó sirviendo como asesor de seguridad nacional hasta tres meses después de la renuncia de Nixon en agosto de 1974, y permaneció como secretario de Estado hasta que Ford dejó el cargo en 1977.

En el libro de 1983 “El precio del poder” (The Price of Power), el periodista Seymour M. Hersh acusó a Kissinger de ser un engañador que practicaba un doble juego. La biografía del periodista Walter Isaacson, “Kissinger”, de 1992, retrataba al exsecretario de Estado como un pragmático complicado que dominaba el arte de los matices. En su libro de 2001 “El juicio de Henry Kissinger” (The Trial of Henry Kissinger), el crítico social Christopher Hitchens lo llamó criminal de guerra. En el libro de 2015 “La sombra de Kissinger” (Kissinger’s Shadow), el historiador de izquierda Greg Grandin dijo que las guerras interminables muestran que Estados Unidos todavía estaba pagando el precio de las políticas de Kissinger. Pero el mismo año, una biografía masiva del historiador conservador Niall Ferguson retrató a Kissinger como un idealista que seguía la visión de Kant en lugar de la realpolitik de Clausewitz o Bismarck.

Para Barry Gewen, editor de Book Review del New York Times, el idealismo de Kissinger se basaba en el negativismo y el pesimismo.

“En su opinión, la tarea de los responsables de las políticas es modesta y esencialmente negativa: es decir, no guiar al mundo por un camino predeterminado hacia la justicia universal, sino enfrentar poder contra poder para frenar las variadas agresiones de los seres humanos e intentar, como sea posible, lo mejor que puedan, para evitar el desastre”, dijo Gewen en su libro de 2020 “La inevitabilidad de la tragedia: Henry Kissinger y su mundo” (The Inevitability of Tragedy: Henry Kissinger and His World).

Más recientemente, Kissinger estuvo entre los miembros de alto perfil de la junta directiva de Theranos Inc. de Elizabeth Holmes antes de que la compañía de análisis de sangre se derrumbara en 2018 en medio de acusaciones de fraude. Otro miembro de la junta era George Shultz, colega de Kissinger en la administración de Nixon, cuyo nieto trabajaba en Theranos y resultó ser un denunciante clave contra Homes.

Y Kissinger se mantuvo al día con la geopolítica incluso en una etapa avanzada de su vida. Fue criticado por sugerir en mayo de 2022 que Ucrania debería ceder algunas tierras a Rusia para lograr un acuerdo de paz. Esos comentarios se produjeron unos tres meses después de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania. Más tarde, hablando por videoconferencia en enero de 2023 en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Kissinger dijo que a Rusia se le debe dar la oportunidad de volver a unirse algún día al sistema internacional luego de cualquier acuerdo de paz en Ucrania y que el diálogo con el país debe continuar.

Esta es una información en desarrollo. Vuelve para más actualizaciones.