Qué se sabe del sospechoso que asesinó a una legisladora e hirió a otro en Minnesota

MINNEAPOLIS — Mientras continúa la persecución masiva de Vance Boelter, las autoridades están reconstruyendo el perfil del sospechoso del tiroteo acusado de matar a un legislador demócrata de Minnesota y herir a otro en dos tiroteos separados "políticamente motivados" el sábado por la mañana.

La representante estatal Melissa Hortman, de Brooklyn Park, y su marido, Mark, murieron en uno de los tiroteos, y el senador estatal John Hoffman, de Champlin, y su esposa, Yvette, resultaron gravemente heridos en el otro. Hoffman y su esposa siguen hospitalizados.

Las autoridades afirman que Boelter se hizo pasar por un agente de policía para acceder a los domicilios de los legisladores. Las fotos, que se cree que son de Boelter, muestran a un hombre en la puerta de una de las víctimas con una camisa de manga larga y lo que parece ser un chaleco antibalas similar a los usados por las fuerzas del orden. Otra foto muestra a un hombre con un sombrero de vaquero caminando solo.

Las autoridades encontraron lo que creen que es su vehículo y el sombrero de vaquero en el condado de Sibley, donde se ha emitido una alerta de emergencia para que los residentes de la zona mantengan sus puertas cerradas y los vehículos asegurados, informó la filial de NBC KARE de Minneapolis.

Las autoridades, incluidas las tropas estatales, establecieron el domingo una zona de reagrupamiento a unas 3 millas de la casa de Boelter en Green Isle. Un video mostró a policías estatales armados en la zona.

Está casado y tiene cinco hijos

El Comisionado de Seguridad Pública del Estado, Bob Jacobson, identificó a Boelter, de 57 años, como el sospechoso, describiéndolo como un hombre de 6 pies y 1 pulgada, de pelo castaño, con un sombrero de vaquero de color claro y una camisa o abrigo oscuro de manga larga. Jacobson instó a la gente a no acercarse a Boelter si lo ven, añadiendo que está "armado y es peligroso". En una rueda de prensa el sábado, el gobernador Tim Walz dijo que los tiroteos estaban "políticamente motivados".

Según un video que circula por Internet, Boelter está casado y es padre de cinco hijos. Su esposa, que no ha sido identificada, fue detenida por la Oficina del Alguacil del Condado Mille Lacs el sábado por la mañana en Onamia, Minnesota, en el marco de un control perimetral. Según la Oficina del Alguacil, en el auto viajaban "varios familiares más" y no se interrogó ni registró a nadie del vehículo.

Trabajó en África

En un video de 2022 publicado en Facebook y verificado por NBC News, Minnesota Africans United mostraba a una persona presentada como Vance Boelter durante un debate sobre oportunidades de comercio e inversión en la República Democrática del Congo. Como presentador principal, Boelter dijo que llamaba desde la RDC y habló de su trabajo en asociación con agricultores y pescadores del país para ayudarles a estimular su sistema de suministro de alimentos.

En una declaración compartida con NBC News, un portavoz de Minnesota Africans United afirmó que "no existe conexión alguna entre Minnesota Africans United y el individuo que llevó a cabo los asesinatos y ataques" contra Hortman, Hoffman y sus cónyuges.

En su perfil de LinkedIn, Boelter figuraba como director general de Red Lion Group, aunque también se marcaba como "abierto a trabajar". No está claro qué es Red Lion Group. En un post de hace dos años, Boelter escribió que estaba en la RDC "trabajando en varios proyectos" y que la empresa "tuvo una gran reunión con el nuevo Gobernador de Congo Central para hablar de nuestros proyectos empresariales privados."

Boelter también figuraba como director de patrullas de seguridad de una empresa con sede en Minnesota llamada Praetorian Guard Security Service, según una biografía en el sitio web de la empresa. En la biografía, se dice que Boelter "ha estado involucrado en situaciones de seguridad en Europa del Este, África, Norteamérica y Medio Oriente, incluyendo Cisjordania, el sur del Líbano y la Franja de Gaza".

En un post de LinkedIn de hace seis años, Boelter animaba a la gente a votar en las elecciones presidenciales.

"He estado en varios países donde la gente no puede votar a sus dirigentes", escribió. "Así que soy muy partidario de decirle a la gente que participe en el proceso y vote por sus valores y forme parte de esta aventura de la que todos formamos parte viviendo en los Estados Unidos de América".

Pronunció sermones en iglesias

Boelter pronunció sermones en iglesias de la RDC en 2021, 2022 y 2023, según las retransmisiones en directo publicadas en Facebook y autentificadas por NBC News. En un discurso de 2021, comenzó con una oración y luego habló de su camino para convertirse en un mejor cristiano.

Boelter contó que a los 17 años trabajaba en una fábrica de conservas de verduras con un compañero que "hablaba de Dios todo el tiempo", lo que le inspiró a tomarse su religión más en serio.

En un momento de su testimonio, Boelter cayó de rodillas al describir el momento en que dedicó su vida a Jesús.

"Y dije: “Lo siento mucho, perdóname Dios, por vivir para mí mismo y no para ti”, dijo. "Y dije: “Jesús, si me perdonas mi pecado y me salvas, viviré para ti el resto de mi vida”.

Trabajó para dos funerarias

En un video estilo currículum que circula por Internet, Boelter se presenta como un hombre casado y padre de cinco hijos de Green Isle (Minnesota) que trabaja para dos funerarias, Wulff Funeral Home y Metro First Call, encargándose de lo que él llama "mudanzas".

"Un dato curioso sobre mí: Llevo unos 30 años en el sector de la alimentación, y eso me brindó una oportunidad. Me invitaron a la República Democrática del Congo", dijo en el vídeo, añadiendo que trabajó con Del Monte Foods y con el productor de pollos Gold'n Plump, con sede en Minnesota.

Boelter dijo que dejó la industria alimentaria porque su empresa "no estaba interesada en hacer nada en África". Dijo que entonces pasó al negocio de las funerarias mientras perseguía proyectos en África por su cuenta.

Boelter mencionó en el video que estaba haciendo un curso para aprender más sobre la industria funeraria, lo que indica que puede haber sido grabado para la clase. La fecha del vídeo, grabado con el programa Screenpal, sigue sin estar clara.

En un comunicado, Tim Koch, propietario de Metro First Call, dijo que Boelter trabajó para la empresa desde agosto de 2023 hasta que "se marchó voluntariamente" este febrero.

"Decir algo más en este momento sería irresponsable, ya que la investigación continúa", dijo Koch.

"Un tipo cariñoso y atento"

El compañero de piso de Boelter, que no fue identificado, habló con KARE sobre él.

"Quiero decir, era un tipo cariñoso y atento, ya sabes", dijo el hombre a la estación. "Amaba a su familia, amaba a sus amigos y amaba a Dios, y no sé por qué hizo lo que hizo. Es que no es Vance. Nadie lo creerá".

El compañero de piso dijo que recibió un último mensaje de Boelter sobre las 6 de la mañana del sábado en el que decía que "puede que muera en breve".

"Así que sólo quiero que sepáis que os quiero a los dos y que ojalá no hubiera sido así", decía el texto, leído por el compañero de piso de Boelter entre lágrimas. "No quiero decir nada más e implicaros de alguna manera, porque vosotros no sabemos nada de esto. Pero los quiero y lamento todos los problemas que esto ha causado".

No estaba claro si el compañero de piso vivía con Boelter y su familia o si había estado viviendo separado de su familia con el compañero de cuarto.

El sábado, varios vehículos pasaron por delante de la casa tapiada para echar un vistazo al lugar donde Boelter solía alojarse. Los vecinos siguieron con sus rutinas: una haciendo una barbacoa para sus hijos, mientras otro cortaba el césped.

Pero vivir cerca de un sospechoso buscado en un caso de asesinato ya ha pasado factura.

"Estoy aterrorizada, sí, estoy asustada", dijo Kameko White, de 33 años, que vive justo enfrente de donde Boelter residía a veces. "Tengo un asesino que vive enfrente".

White dijo que estaba tratando de procesar el tiroteo, después de haber visto a Boelter días antes, fumando un cigarrillo.

"Está claro que se ha vuelto loco y está huyendo", dijo White.

Se anima a cualquiera que vea a Boelter a llamar al 911. El FBI ofrece una recompensa de $50,000 por información que conduzca a su detención.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés Mirna Alsharif y Deon J. Hampton para NBC News.