Tiroteo en Utah: mueren tres niños y una mujer, arrestan a menor

Un menor armado con una pistola baleó mortalmente a tres niños y una mujer dentro de una casa de Utah y luego acompañó a una quinta víctima a un hospital, donde fue arrestado, según informó la policía este sábado.

La policía todavía estaba tratando de descifrar quién es quién y qué sucedió antes del tiroteo del viernes por la noche en Granstville, una ciudad de 11,000 habitantes a unas 35 millas al oeste de Salt Lake City.

Sin embargo, los investigadores creen que las víctimas están relacionadas entre sí. "Estamos tratando de asegurarnos de verificar las relaciones de las personas entre el fallecido y el sobreviviente", dijo la oficial Rhonda Fields de la policía de Granstville a The Associated Press. "En cuanto al motivo, no tenemos nada de eso".

El menor enfrenta 10 cargos, siendo el más grave el de homicidio agravado, dijo Fields. La policía no pudo revelar su identidad por ser menor de edad y Fields se negó a revelar detalles adicionales sobre él.

Las autoridades dijeron que él es el único sospechoso. Los nombres de las víctimas tampoco han sido revelados.

La policía respondió a un reporte de disparos dentro de su casa aproximadamente a las 7 p.m. del viernes. Cuando llegaron los agentes, encontraron los cuerpos de dos niñas, un niño y una mujer, dijo Fields.

El pistolero y una quinta víctima ya se habían ido, dijo. Más tarde, las autoridades descubrieron que una persona que llegó a la casa después del tiroteo llevó al sospechoso y a la víctima sobreviviente a un hospital cercano, dijo Fields.

Los oficiales arrestaron al menor en el hospital. Se encuentra detenido en un centro de detención juvenil.

La quinta víctima recibió una herida de bala, estaba en condición estable y se esperaba que sobreviviera, dijo Fields. La persona que los llevó al hospital no participó en los disparos, agregó.

El alcalde de Grantsville, Brent Marshall, dijo que el tiroteo ocurrió en un vecindario muy tranquilo. "Es una tragedia desafortunada que ha tenido lugar aquí esta noche", dijo Marshall. "Cada vez que tienes niños involucrados en algo, se vuelve muy emocional, muy rápido".

El gobernador de Utah, Gary Herbert, emitió un comunicado a través de Twitter. "Nuestros corazones están rotos por la horrible noticia que sale de Grantsville esta noche", dijo. “Lamentamos la pérdida de vidas inocentes".