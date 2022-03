Más rusos encuentran formas de saltarse los límites de asilo en la frontera de EEUU

SAN DIEGO - Maksim Derzhko lo llama una de las experiencias más aterradoras de su vida. Opositor desde hace mucho tiempo al presidente ruso Vladimir Putin, voló desde Vladivostok a la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana con su hija de 14 años y estaba en un automóvil con otros siete rusos.

Todo lo que los separó de solicitar asilo en Estados Unidos fue un oficial parado en el tráfico mientras los vehículos avanzaban poco a poco hacia las cabinas de inspección.

Las emociones son “difíciles de poner en palabras”, dice. “Es miedo. El desconocido. Es muy difícil. No teníamos elección".

La apuesta funcionó. Después de pasar un día bajo custodia, Derzkho fue liberado para buscar asilo con su hija, uniéndose a miles de rusos que recientemente tomaron la misma ruta hacia Estados Unidos.

Incluso antes de que la invasión rusa de Ucrania condujera a sanciones punitivas por parte de Estados Unidos y sus aliados, Estados Unidos ya estaba experimentando un aumento de solicitantes de asilo rusos. Más de 8,600 rusos buscaron refugio en la frontera de Estados Unidos con México entre agosto y enero, 35 veces más que los 249 que lo hicieron durante el mismo período del año anterior. Nueve de cada 10 utilizaron cruces fronterizos oficiales en San Diego.

Los inmigrantes de otras exrepúblicas soviéticas siguen la misma ruta en menor número, aunque algunas autoridades ahora anticipan más ucranianos. Estados Unidos admitió a una familia ucraniana de cuatro integrantes por motivos humanitarios el jueves después de bloquearla dos veces.

Los rusos no necesitan visas para visitar México, a diferencia de viajar a EEUU. Muchos vuelan de Moscú a Cancún, ingresan a México como turistas y van a Tijuana, donde juntan dinero para comprar autos que compran o alquilan. La adrenalina corre a medida que se acercan al cruce fronterizo de San Ysidro en San Diego, donde unos 30,000 automóviles ingresan diariamente a los Estados Unidos.

Las barreras de hormigón canalizan 24 carriles de tráfico hacia un borde marcado por unas pocas filas de protuberancias reflectoras amarillas, como las que dividen los carriles de las autopistas, antes de que los vehículos lleguen a las cabinas de inspección. Una zona de amortiguamiento separa los baches de las cabinas de inspección.

Los migrantes solo tienen que llegar a esa zona de amortiguamiento para solicitar asilo en suelo estadounidense. Pero los oficiales estadounidenses estacionados en el lado mexicano de la frontera primero intentan bloquearlos, mirando dentro de los vehículos, indicándoles a los automovilistas que muestren los documentos de viaje y deteniendo los autos que consideran sospechosos.

“Fue un momento muy aterrador para todos nosotros”, dijo Derzhko, quien cruzó en agosto, en una entrevista en su casa en Los Ángeles. “Los niños con nosotros, todos estaban muy preocupados, mucho”.

Testigo describe el intento de cruce ilegal

Los rusos intercambian consejos de viaje en las redes sociales y los servicios de mensajería. Un hombre no identificado narró su viaje desde la Plaza Roja de Moscú hasta una habitación de hotel en San Diego, con escalas en Cancún y Ciudad de México. Su video de YouTube lo muestra confesando los nervios después de comprar un auto usado en Tijuana, pero dice más tarde en San Diego que todo transcurrió sin problemas, a pesar de dos días bajo custodia estadounidense, y que otros que estén considerando el viaje no deberían tener miedo.

Los rusos tienen virtualmente garantizada una oportunidad de asilo si tocan suelo estadounidense, a pesar de que el presidente Joe Biden ha seguido ampliando las restricciones de asilo de la era Trump. Los agentes fronterizos pueden negar a los migrantes la oportunidad de solicitar asilo con el argumento de que corren el riesgo de propagar el COVID-19. Pero el costo, la logística y las tensas relaciones diplomáticas dificultan el envío a casa de personas de algunas nacionalidades.

Los rusos y otros de las exrepúblicas soviéticas prefieren conducir a través de cruces oficiales, en lugar de intentar cruzar ilegalmente en desiertos y montañas. Por lo general, no contratan contrabandistas, pero "un facilitador" puede ayudar a organizar el viaje, dijo Chad Plantz, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Diego.

Si bien Moscú a Cancún es la ruta más común, algunos rusos vuelan desde Ámsterdam o París a la Ciudad de México y luego van a Tijuana, dijo Plantz.

Ha producido algunos enfrentamientos tensos.

En uno, un hombre ruso de 29 años aceleró después de pasar los baches del reflector en San Ysidro el 12 de diciembre y frenó bruscamente, lo que provocó que un sedán con seis solicitantes de asilo rusos lo golpeara por detrás. Un oficial disparó cuatro tiros, pero nadie resultó herido por los disparos, según CBP, que dice que el incidente está bajo investigación.

El conductor del SUV pisó el acelerador en un estado de excitación cuando vio un hueco entre los carriles, dijo su abogado, Martín Molina, a un juez a principios de este mes. Otros once rusos, incluida la esposa del hombre, la hija de 5 años y el hijo de un año, estaban en la camioneta. Los pasajeros levantaron la mano y gritaron: "¡Asilo!"

“Todo lo que vio fueron las luces brillantes de San Ysidro”, dijo Molina. “Él quería llegar allí”.

El juez ordenó la liberación del conductor después de casi tres meses en la cárcel. The Associated Press no lo identifica a pedido de Molina, quien dijo que su cliente temía que la exposición pudiera poner en peligro su seguridad. El hombre, que se opuso a la intervención rusa en la región de Chechenia, planeó buscar asilo con su familia en Brooklyn, Nueva York.

Otros incidentes han generado preocupaciones de seguridad, dijo Plantz. También el 12 de diciembre, el conductor de un automóvil con inmigrantes de Ucrania y Tayikistán ignoró las órdenes de un oficial de mostrar identificación y golpeó la mano del oficial con el espejo de la puerta de un automóvil cuando aceleraba a su lado, según documentos judiciales.

"Probablemente estén un poco desorientados, no están seguros exactamente de lo que están haciendo, pero no logran ceder, pisan el acelerador y se abren paso", dijo Plantz.

Un juez federal en San Diego dictaminó que es ilegal bloquear a los solicitantes de asilo, pero no dio instrucciones específicas, lo que permite que las autoridades continúen con sus prácticas. Erika Pinheiro, directora de litigios y políticas de Al Otro Lado, un grupo de defensa que demandó por los límites de asilo en los cruces fronterizos, dijo que las autoridades estadounidenses se coordinan con las autoridades mexicanas para evitar que los migrantes lleguen a la zona de amortiguamiento.

Yuliya Pashkova, una abogada de San Diego que representa a los solicitantes de asilo rusos, atribuye el aumento de llegadas al encarcelamiento del líder de la oposición rusa Alexei Navalny el año pasado. Entre los solicitantes de asilo se encuentran opositores a Putin, homosexuales, musulmanes y empresarios que han sido extorsionados por las autoridades.

“Cuando piensan en Estados Unidos, piensan en libertad, democracia y, francamente, una buena situación económica”, dijo.

En los últimos días se ha registrado un incremento en el intento de migrantes ucranianos y rusos por llegar a suelo estadounidense desde México y la técnica que están utilizando para lograrlo preocupa a muchos.

TELEMUNDO habló con Dimitri, un migrante ruso que solicitó asilo en Estados Unidos

Dimitri cubre su rostro por miedo, el miércoles lo liberaron de un Centro de Detención en San Diego, nos dice que junto a cinco personas compró un auto usado en Tijuana y manejaron hasta la garita de San Ysidro para pedir asilo.

En Tijuana las autoridades no han parado de remolcar los autos usados donde los migrantes hacen el intento.

Según Enrique Lucer, director municipal de atención al migrante en Tijuana dice que ellos solo tienen que tocar el suelo estadounidense y “se les tiene que procesar su solicitud [de asilo]”.

QUÉ ES EL TÍTULO 42 Y POR QUÉ LOS MIGRANTES DE RUSIA Y UCRANIA NO PERMANECEN EN MÉXICO COMO OTROS MIGRANTES

Familias de Ucrania y Rusia que buscan asilo a través de nuestra frontera ya tuvieron suerte y eso tiene algunas personas preguntándose ¿Por qué ellos sí, mientras que migrantes de otros países no?

Ahora la pregunta es por qué a familias de Ucrania y Rusia se les permite el paso a los Estados Unidos para solicitar asilo político y no los retornaron como a miles de migrantes que han sido devueltos a México bajo el título 42.

Una corte federal prohíbe usar la norma conocida como Título 42 para expulsar a familias migrantes a países donde sean perseguidos, torturados o su vida esté amenazada.

Eso implica que los solicitantes de asilo deben pasar la prueba de miedo creíble, para iniciar un caso de asilo, en vez de ser expulsados de inmediato en la frontera. En este caso la población de Ucrania se encuentra en peligro por los bombardeos y el conflicto que se vive actualmente con Rusia. Y no pueden estar en México ya que no hablan español.

Por otro lado, el tratado realizado con México al inicio de la pandemia solo comprendía a migrantes de naciones de habla hispana y finalmente Brasil.

En el caso de Dimitri dice que huyó de su país por estar en contra de Putin, él fue liberado después de estar en un centro de detención en San Diego tras cruzar por Tijuana.